Отключение света 19 ноября: где и когда не будет электричества

Отключение света 19 ноября / © ТСН.ua

Завтра, 19 ноября, в большинстве регионов Украины будут снова действовать графики отключений света.

Об этом передает «Укрэнерго».

Графики почасовых отключений:

с 00:00 до 23:59 — от 1 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы)

Графики ограничения мощности:

с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей

«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют прессслужбы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

