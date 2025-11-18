- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 987
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 19 ноября: где и когда не будет электричества
По указанию «Укрэнерго» графики отключений в отдельных регионах будут применяться эти сутки.
Завтра, 19 ноября, в большинстве регионов Украины будут снова действовать графики отключений света.
Об этом передает «Укрэнерго».
Графики почасовых отключений:
с 00:00 до 23:59 — от 1 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы)
Графики ограничения мощности:
с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей
«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют прессслужбы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.
Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
Ранее в «Укрэнерго» сообщили, как долго будут действовать графики отключений света.
Напомним, эксперт дал советы, как выжить в Украине без газа, света и воды.