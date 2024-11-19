Отключение света 19 ноября: в "Укрэнерго" сообщили, когда не будет электричества

В течение суток будут действовать одна и две очереди отключений.
Во вторник, 19 ноября, в Украине будут действовать графики отключения света. Облэнерго будут задействовать несколько очередей одновременно.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Сегодня время применения и объем ограничений будут следующими:
- 6:00 — 7:00 – одна очередь отключений
- 7:00 – 9:00 – две очереди отключений
- 9:00 – 14:00 – одна очередь отключений
- 14:00 – 18:00 – две очереди отключений
- 18:00 – 23:00 – одна очередь отключений
Точные графики отключений света по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго и ДТЭК.
Энергетики отмечают, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ 17 ноября.
"Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — добавляют в НЭК.
Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко высказал мнение о том, что для восстановления энергосистемы Украины понадобится три-четыре дня, но отключения света возможны и на следующей неделе.
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