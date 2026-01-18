Отключение света 19 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в воскресенье, 19 января / © Associated Press

Во всех регионах Украины в воскресенье, 19 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

Одесская область: графики отключений на 19 января

Отметим, что графики действуют только для жителей области и там, где позволяет состояние сети.

Одесщина— графики отключений на 19 января / © ДТЕК

Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области находятся в режиме аварийных отключений.

Одесщина— графики отключений на 19 января / © ДТЕК

Киев и Киевская область: аварийные отключения

Из-за сложной ситуации в энергосистеме на территории Киевщины применяются аварийные отключения, а плановые графики временно не используются.

Дополнительные трудности приводят к сильным морозам и повышенной нагрузке на электросети. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение в домах жителей области.

Днепропетровщина: графики отключений на 19 января

В случае изменений ДТЭК будет оперативно информировать об обновленных графиках отключения света в регионе.

Днепропетровщина: графики отключений на 19 января / © ДТЕК

Днепропетровщина: графики отключений на 19 января / © ДТЕК

Запорожская область

19 января в Запорожской области будут действовать почасовые отключения электроэнергии

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» с целью поддержки стабильной работы Объединенной энергосистемы Украины 19 января на территории Запорожской области вводятся графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО).

Отключения будут производиться по очереди и подчеркам с учетом до 30 минут, необходимых для переключения потребителей.

Время отсутствия электроснабжения по очереди:

1.1 / 1.2: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00

2.1 / 2.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30

3.1 / 3.2: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00

4.1 / 4.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30

5.1 / 5.2: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00

6.1 / 6.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30

На протяжении всех суток с 00:00 до 24:00 в регионе будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме для всех пяти очередей.

В случае поступления новых указаний от НЭК «Укрэнерго» графики будут оперативно скорректированы. Актуальная информация об изменениях будет опубликована на официальных информационных ресурсах в течение рабочего дня, а также в разделе «Стабилизационные отключения» на сайте оператора системы распределения.

Ивано-Франковск и область

Ивано-Франковск — графики отключений

График отключений на завтра для Тернопольщины

График отключений на завтра для Тернопольщины

Графики Ровенской области

Из-за напряженной ситуации в объединенной энергосистеме Украины НЭК «Укрэнерго» предоставило распоряжение применить на территории Ровенской области в понедельник, 19 января, почасовые графики отключения электроэнергии.

Ориентировочный график обесточений по подчеркам:

1.1: 02:00–08:00, 11:00–16:00, 20:00–24:00

1.2: 02:00–08:00, 11:00–16:00, 20:00–24:00

2.1: 04:00–08:00, 11:00–16:00, 20:00–24:00

2.2: 04:00–08:00, 11:00–16:00, 18:00–24:00

3.1: 02:00–06:00, 08:00–14:00, 16:00–21:00

3.2: 02:00–06:00, 10:00–14:00, 16:00–22:00

4.1: 00:00–02:00, 08:00–11:00, 14:00–18:00, 21:00–24:00

4.2: 00:00–02:00, 06:00–11:00, 14:00–18:00, 20:00–22:00

5.1: 00:00–02:00, 06:00–11:00, 14:00–20:00

5.2: 00:00–02:00, 06:00–11:00, 14:00–20:00

6.1: 00:00–04:00, 08:00–14:00, 16:00–20:00

6.2: 00:00–04:00, 08:00–14:00, 16:00–20:00

В компании отмечают, что график предыдущий и может корректироваться в течение дня в зависимости от изменений лимитов потребления.

Основной причиной введения ограничений остаются повреждения энергетической инфраструктуры в результате атак российских войск.

Графики почасовых отключений электроэнергии на 19 января — Сумская область

Завтра, 19 января, на территории области будут действовать графики почасовых отключений, установленные в соответствии с объемами, определенными НЭК «Укрэнерго».

Графики могут изменяться в течение суток, в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Отключения происходят исключительно из-за атак российской федерации на энергетическую инфраструктуру Украины.

Графики почасовых отключений электроэнергии на 19 января — Сумская область

После восстановления электропитания не включайте все приборы одновременно.

Рекомендуется отсоединять технику во время отключения во избежание колебаний напряжения при возврате света.

Графики отключения света на Волыни.

Завтра на Волыни снова будут выключать свет. График на 19 января следующий:

Завтра на Волыни снова будут выключать свет. График на 19 января

Черкасская область

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 19 января в Черкасской области на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00 — для предприятий и бизнеса будут действовать графики ограничения электрической мощности (ГОП).

Об этом сообщает АО «Черкассыоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

1.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

2.1 03:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 24:00

2.2 03:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

3.1 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

3.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00

4.1 00:00 — 03:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:00

4.2 01:00 — 04:00, 07:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00

5.1 00:00 — 01:00, 03:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 24:00

5.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

6.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

6.2 00:00 — 03:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:00

Полтава и область: графики отключения света

График отключений света на завтра, 19 января, в Полтаве и области

Львов и область

Обновленный график на 19 января

График отключения света в Николаевской области

В понедельник почасовые отключения электроэнергии будут действовать с 00:00 до 23:59.

Ориентировочное распределение по подчеркам выглядит следующим образом:

Подчерк 1.1: 03:30–07:00, 10:30–17:30, 21:00–00:00

Очередь 1.2: 00:00–07:00, 09:30–14:00, 17:30–21:00

Очередь 2.1: 00:00–07:00, 10:30–17:30, 21:00–22:30

Очередь 2.2: 03:30–07:00, 10:30–17:30, 21:00–00:00

Подчерк 3.1: 00:00–03:30, 07:00–10:30, 14:00–21:00

Подчерк 3.2: 00:00–03:30, 07:00–14:00, 17:30–21:00

Подчерк 4.1: 03:30–10:30, 14:00–21:00

Подчерк 4.2: 00:00–03:30, 07:00–10:30, 14:00–21:00

Подчерк 5.1: 03:30–07:00, 10:30–17:30, 21:00–00:00

Подчерк 5.2: 00:00–03:30, 07:00–14:00, 17:30–22:30

Подчерк 6.1: 07:00–14:00, 17:30–00:00

Подчерк 6.2: 05:30–10:30, 14:00–17:30, 21:00–00:00

Внимание! Время отключения указано с учетом периода включения и отключения подчерк.

График отключений света в Хмельницкой области 19 января

График отключений света в Хмельницкой области 19 января

График отключения света в Харьковской области

ГПО для области на завтра

Почасовые отключения электроэнергии в Кировоградской области 19 января

В Кировоградской области 19 января запланированы почасовые отключения электроснабжения.

Чтобы узнать, к какой очереди и подчерки принадлежит ваш адрес, воспользуйтесь онлайн-сервисом ЧАО «Кировоградоблэнерго» в разделе «График отключений».

Почасовые отключения электроэнергии в Кировоградской области 19 января

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области

График отключения света на завтра, 19 января в Черновицкой области

График отключений света на завтра, 19 января в Черновицкой области

Напомним, РФ снова ударила по энергетике, в ряде областей не действуют графики отключений. Минэнерго сообщили, где самая сложная ситуация.