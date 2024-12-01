Отключение света 2 декабря: графики будут действовать 15 часов — "Укрэнерго"

Для бытовых потребителей меры ограничения будут действовать с 07:00 до 22:00.

В понедельник, 2 декабря, графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать в течение 15 часов. Одновременно будут применять две очереди отключений.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Для бытовых потребителей меры ограничения будут действовать по следующему графику:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений

08:00 – 10:00 – две очереди отключений

10:00 – 11:00 – одна очередь отключений

11:00 – 19:00 – две очереди отключений

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 22:00.

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В "Укрэнерго" обратили внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться.

"Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", – говорится в сообщении.

В энергетической компании призывают потреблять электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику.

Напомним, чтобы восстановить энергосистему Украины после массированного удара РФ 28 ноября понадобится до двух недель. Впрочем, эти термины реальны только при отсутствии новых обстрелов энергетической инфраструктуры.

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