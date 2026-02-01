Отключение света в Украине / © ТСН.ua

В понедельник, 2 февраля, из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины во всех областях будут введены меры по ограничению электроснабжения.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Ограничения продлятся в течение всех суток. Мероприятия коснутся всех категорий потребителей.

Для населения: будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).

Для промышленных потребителей: будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Главным фактором дефицита в энергосистеме остаются повреждения, вызванные российскими обстрелами. Энергообъекты до сих пор восстанавливаются после предыдущих массированных ракетно-дронных атак российской армии, что существенно снизило возможности генерации и передачи электроэнергии.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме в течение суток может измениться. О времени и объеме отключений советуют узнавать на официальных сайтах облэнерго.

В «Укрэнерго» также призывают к экономному потреблению электроэнергии

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно», — говорится в сообщении.

Напомним, 31 января в Украине произошла авария в энергосистеме.

Для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации атомных электростанций энергетикам нужно от 24 до 36 часов.