ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
425
Время на прочтение
1 мин

Отключение света 2 февраля: какими будут графики — "Укрэнерго"

Ограничения электроснабжения в Украине будут продолжаться в течение всех суток и будут касаться всех категорий потребителей.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине / © ТСН.ua

В понедельник, 2 февраля, из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины во всех областях будут введены меры по ограничению электроснабжения.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Ограничения продлятся в течение всех суток. Мероприятия коснутся всех категорий потребителей.

Для населения: будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).

Для промышленных потребителей: будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Главным фактором дефицита в энергосистеме остаются повреждения, вызванные российскими обстрелами. Энергообъекты до сих пор восстанавливаются после предыдущих массированных ракетно-дронных атак российской армии, что существенно снизило возможности генерации и передачи электроэнергии.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме в течение суток может измениться. О времени и объеме отключений советуют узнавать на официальных сайтах облэнерго.

В «Укрэнерго» также призывают к экономному потреблению электроэнергии

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно», — говорится в сообщении.

Напомним, 31 января в Украине произошла авария в энергосистеме.

Для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации атомных электростанций энергетикам нужно от 24 до 36 часов.

Дата публикации
Количество просмотров
425
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie