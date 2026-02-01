- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 425
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 2 февраля: какими будут графики — "Укрэнерго"
Ограничения электроснабжения в Украине будут продолжаться в течение всех суток и будут касаться всех категорий потребителей.
В понедельник, 2 февраля, из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины во всех областях будут введены меры по ограничению электроснабжения.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Ограничения продлятся в течение всех суток. Мероприятия коснутся всех категорий потребителей.
Для населения: будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).
Для промышленных потребителей: будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).
Главным фактором дефицита в энергосистеме остаются повреждения, вызванные российскими обстрелами. Энергообъекты до сих пор восстанавливаются после предыдущих массированных ракетно-дронных атак российской армии, что существенно снизило возможности генерации и передачи электроэнергии.
Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме в течение суток может измениться. О времени и объеме отключений советуют узнавать на официальных сайтах облэнерго.
В «Укрэнерго» также призывают к экономному потреблению электроэнергии
«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно», — говорится в сообщении.
Напомним, 31 января в Украине произошла авария в энергосистеме.
Для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации атомных электростанций энергетикам нужно от 24 до 36 часов.