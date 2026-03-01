Отключение света 2 марта: графики для Киева и всех областей

Отключение света в Украине

Реклама

Из-за последствий российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины в понедельник, 2 марта, в части регионов Украины будут введены графики почасовых отключений света.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

В столице действует разветвленная система из 60 групп. Согласно последним обновлениям от Киев Ясно, ограничения будут применяться каскадно в течение всех суток.

Реклама

Основные ограничения по группам на 2 марта:

Группа 1: 08:00 — 10:00 и 16:30 — 20:00

Группа 2: 17:30 — 20:00

Группа 3: 08:00 — 11:30 и 18:30 — 20:30

Реклама

Группа 4: 20:30 — 22:30

Группа 5: 10:00 — 13:30

Группа 6: 22:30 — 24:00

Группа 7: 11:30 — 15:00

Реклама

Группа 9: 13:30 — 16:30

Группа 11: 15:00 — 17:30

Группа 12: 16:00 — 18:30

Группа 13: 08:00 — 10:00 и 16:30 — 20:00

Реклама

Группа 14: 17:30 — 20:00

Группа 15: 08:00 — 11:30 и 18:30 — 20:30

Группа 16: 20:30 — 22:30

Группа 17: 10:00 — 13:30

Реклама

Группа 18: 22:30 — 24:00

Группа 19: 11:30 — 15:00

Группа 21: 13:30 — 16:30

Группа 23: 15:00 — 17:30

Реклама

Группа 24: 16:00 — 18:30

Группа 25: 08:00 — 10:00 и 16:30 — 20:00

Группа 26: 17:30 — 20:00

Группа 27: 08:00 — 11:30 и 18:30 — 20:30

Реклама

Группа 28: 20:30 — 22:30

Группа 29: 10:00 — 13:30

Группа 30: 22:30 — 24:00

Группа 31: 11:30 — 15:00

Реклама

Группа 33: 13:30 — 16:30

Группа 35: 15:00 — 17:30

Группа 36: 16:00 — 18:30

Группа 38: 17:30 — 20:00

Реклама

Группа 39: 08:00 — 11:30 и 18:30 — 20:30

Группа 40: 20:30 — 22:30

Группа 41: 10:00 — 13:30

Группа 42: 20:30 — 22:30

Реклама

Группа 43: 11:30 — 15:00

Группа 44: 22:30 — 24:00

Группа 45: 13:30 — 16:30

Группа 47: 15:00 — 17:30

Реклама

Группа 48: 16:00 — 18:30

Группа 50: 17:30 — 20:00

Группа 51: 08:00 — 11:30 и 18:30 — 20:30

Группа 52: 20:30 — 22:30

Реклама

Группа 53: 10:00 — 13:30

Группа 54: 22:30 — 24:00

Группа 55: 11:30 — 15:00

Группа 57: 13:30 — 16:30

Реклама

Группа 59: 15:00 — 17:30

Группа 60: 16:00 — 18:30

График отключения света в Киевской области

На Киевщине введены почасовые графики отключения света. В некоторых подгруппах света не будет до 4,5 часов, а в отдельных свет не будут выключать в течение суток.

График отключения света в Одесской области

В понедельник, 2 марта, в соответствии с командой Укрэнерго будут действовать стабилизационные отключения в части Одесской области.

Реклама

Посмотреть графики для конкретных адресов можно в чат-боте и на сайте.

График отключения света в Запорожской области

в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений света. Обесточивание будут продолжаться в течение суток.

График с учетом 30 минут на переключение будет таким:

1.1: 12:00 — 17:00

Реклама

1.2: 13:30 — 17:00

2.1: 16:30 — 21:30

2.2: 16:30 — 21:30

3.1: 12:00 — 17:00

Реклама

3.2: 21:00 — 24:00

4.1: 07:30 — 11:30, 16:30 — 20:30

4.2: 07:30 — 11:30, 16:30 — 20:30

5.1: 13:30 — 17:00

Реклама

5.2: 21:00 — 24:00

6.1: 07:30 — 12:30

6.2: 07:30 — 12:30

График отключения света в Полтавской области

В Полтавской области в понедельник, 2 марта, будут действовать почасовые графики отключения света.

Реклама

График отключения света в Днепропетровской области

В Днепропетровской области будут действовать графики отключения света. Света в помещениях не будет в течение 3-3,5 часов.

© ДТЕК

График отключения света в Сумской области

В Сумской области 2 марта будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК «Укрэнерго». Света не будет от 4 до 8 часов в соответствии с группой.

График отключения света в Житомирской области

Как сообщили в «Житомироблэнерго», 2 марта по команде НЭК «Укрэнерго» будут применяться почасовые графики отключений света. Света не будет в большинстве групп по 2 часа.

График отключения света в Черниговской области

Как сообщили в «Черниговобэнерго» в области будут применять графики почасовые отключений. Света в помещениях не будет от 2 до 3,5 часов. В одной из групп свет обещают на протяжении всех суток.

Реклама

График отключения света в Черкасской области

В «Черкассыоблэнерго» опубликовали график почасовых отключений света на завтра, 2 марта.

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1: 09:30 — 10:30, 16:00 — 17:30

1.2: 16:30 — 18:30

Реклама

2.1: 18:00 — 20:00

2.2: 10:30 — 11:30, 22:30 — 00:00

3.1: 08:00 — 10:00

3.2: 18:30 — 20:30

Реклама

4.1: 17:30 — 19:30

4.2: 20:30 — 22:30

5.1: 13:00 — 15:00, 19:30 — 20:00

5.2: 11:30 — 13:00

Реклама

6.1: 16:00 — 18:00

6.2: 08:00 — 09:30, 15:00 — 16:30

Где не будут отключать свет

Отключений света в Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях пока не запланировано.

Напомним, в Украине подготовили планы, как восстанавливать и защищать энергетику в каждой области. Они учитывают опыт прошлой зимы, поэтому специалисты планируют не только ремонт, но и строительство новых защитных сооружений.