Отключение света 2 марта: графики для Киева и всех областей
Ограничение потребления электроэнергии будет введено в части областей Украины.
Из-за последствий российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины в понедельник, 2 марта, в части регионов Украины будут введены графики почасовых отключений света.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
В столице действует разветвленная система из 60 групп. Согласно последним обновлениям от Киев Ясно, ограничения будут применяться каскадно в течение всех суток.
Основные ограничения по группам на 2 марта:
Группа 1: 08:00 — 10:00 и 16:30 — 20:00
Группа 2: 17:30 — 20:00
Группа 3: 08:00 — 11:30 и 18:30 — 20:30
Группа 4: 20:30 — 22:30
Группа 5: 10:00 — 13:30
Группа 6: 22:30 — 24:00
Группа 7: 11:30 — 15:00
Группа 9: 13:30 — 16:30
Группа 11: 15:00 — 17:30
Группа 12: 16:00 — 18:30
Группа 13: 08:00 — 10:00 и 16:30 — 20:00
Группа 14: 17:30 — 20:00
Группа 15: 08:00 — 11:30 и 18:30 — 20:30
Группа 16: 20:30 — 22:30
Группа 17: 10:00 — 13:30
Группа 18: 22:30 — 24:00
Группа 19: 11:30 — 15:00
Группа 21: 13:30 — 16:30
Группа 23: 15:00 — 17:30
Группа 24: 16:00 — 18:30
Группа 25: 08:00 — 10:00 и 16:30 — 20:00
Группа 26: 17:30 — 20:00
Группа 27: 08:00 — 11:30 и 18:30 — 20:30
Группа 28: 20:30 — 22:30
Группа 29: 10:00 — 13:30
Группа 30: 22:30 — 24:00
Группа 31: 11:30 — 15:00
Группа 33: 13:30 — 16:30
Группа 35: 15:00 — 17:30
Группа 36: 16:00 — 18:30
Группа 38: 17:30 — 20:00
Группа 39: 08:00 — 11:30 и 18:30 — 20:30
Группа 40: 20:30 — 22:30
Группа 41: 10:00 — 13:30
Группа 42: 20:30 — 22:30
Группа 43: 11:30 — 15:00
Группа 44: 22:30 — 24:00
Группа 45: 13:30 — 16:30
Группа 47: 15:00 — 17:30
Группа 48: 16:00 — 18:30
Группа 50: 17:30 — 20:00
Группа 51: 08:00 — 11:30 и 18:30 — 20:30
Группа 52: 20:30 — 22:30
Группа 53: 10:00 — 13:30
Группа 54: 22:30 — 24:00
Группа 55: 11:30 — 15:00
Группа 57: 13:30 — 16:30
Группа 59: 15:00 — 17:30
Группа 60: 16:00 — 18:30
График отключения света в Киевской области
На Киевщине введены почасовые графики отключения света. В некоторых подгруппах света не будет до 4,5 часов, а в отдельных свет не будут выключать в течение суток.
График отключения света в Одесской области
В понедельник, 2 марта, в соответствии с командой Укрэнерго будут действовать стабилизационные отключения в части Одесской области.
Посмотреть графики для конкретных адресов можно в чат-боте и на сайте.
График отключения света в Запорожской области
в Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений света. Обесточивание будут продолжаться в течение суток.
График с учетом 30 минут на переключение будет таким:
1.1: 12:00 — 17:00
1.2: 13:30 — 17:00
2.1: 16:30 — 21:30
2.2: 16:30 — 21:30
3.1: 12:00 — 17:00
3.2: 21:00 — 24:00
4.1: 07:30 — 11:30, 16:30 — 20:30
4.2: 07:30 — 11:30, 16:30 — 20:30
5.1: 13:30 — 17:00
5.2: 21:00 — 24:00
6.1: 07:30 — 12:30
6.2: 07:30 — 12:30
График отключения света в Полтавской области
В Полтавской области в понедельник, 2 марта, будут действовать почасовые графики отключения света.
График отключения света в Днепропетровской области
В Днепропетровской области будут действовать графики отключения света. Света в помещениях не будет в течение 3-3,5 часов.
График отключения света в Сумской области
В Сумской области 2 марта будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК «Укрэнерго». Света не будет от 4 до 8 часов в соответствии с группой.
График отключения света в Житомирской области
Как сообщили в «Житомироблэнерго», 2 марта по команде НЭК «Укрэнерго» будут применяться почасовые графики отключений света. Света не будет в большинстве групп по 2 часа.
График отключения света в Черниговской области
Как сообщили в «Черниговобэнерго» в области будут применять графики почасовые отключений. Света в помещениях не будет от 2 до 3,5 часов. В одной из групп свет обещают на протяжении всех суток.
График отключения света в Черкасской области
В «Черкассыоблэнерго» опубликовали график почасовых отключений света на завтра, 2 марта.
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1: 09:30 — 10:30, 16:00 — 17:30
1.2: 16:30 — 18:30
2.1: 18:00 — 20:00
2.2: 10:30 — 11:30, 22:30 — 00:00
3.1: 08:00 — 10:00
3.2: 18:30 — 20:30
4.1: 17:30 — 19:30
4.2: 20:30 — 22:30
5.1: 13:00 — 15:00, 19:30 — 20:00
5.2: 11:30 — 13:00
6.1: 16:00 — 18:00
6.2: 08:00 — 09:30, 15:00 — 16:30
Где не будут отключать свет
Отключений света в Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях пока не запланировано.
Напомним, в Украине подготовили планы, как восстанавливать и защищать энергетику в каждой области. Они учитывают опыт прошлой зимы, поэтому специалисты планируют не только ремонт, но и строительство новых защитных сооружений.