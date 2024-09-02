Отключение света 2 сентября: в ДТЭК и "Укрэнерго" сообщили, когда не будет электричества

Ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.
В Украине 2 сентября, в течение суток действуют графики отключения света. Облэнерго будут задействовать несколько очередей одновременно.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК.
От 00:00 до 16:00 будет действовать одна очередь отключений. С 16:00 до 24:00 – две очереди отключений. Питание объектов критической инфраструктуры не будут ограничивать.
"В объемах применения ограничений возможны изменения. Следите за сообщениями "Укрэнерго" и вашего облэнерго", – добавили в компании.
В ДТЭК отмечают, что, по указанию Укрэнерго, графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток
Детальнее о зонах отключений в графиках можно прочитать на страницах облэнерго и ДТЭК.
Напомним, эксперт Андрей Закревский сообщил, сколько еще лет в Украине будут продолжаться проблемы с электроэнергией. Да, по его словам, энергетики работают над минимизацией последствий, но эта проблема может длиться еще 2 года.
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