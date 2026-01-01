Отключение света 2 января: актуальные графики для Киева и всех областей

Отключение света в Украине в пятницу, 2 января

Во всех регионах Украины в пятницу, 2 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

В пятницу, 2 января, почасовые графики будут действовать круглосуточно только на Правом берегу. На Левом берегу продолжаются экстренные отключения.

График отключения света в столице 2 января:

Подгруппа 1.1 отключения:

с 06:30 до 10:30

с 17:00 до 21:00

Подгруппа 1.2 отключения:

с 06:30 до 10:30

Подгруппа 2.1 отключения:

с 17:00 до 21:00

Подгруппа 2.2 отключения:

с 08:00 до 10:30

с 17:00 до 21:00

Подгруппа 3.1 отключения:

с 10:00 до 14:00

с 20:30 до 24:00

Подгруппа 3.2 отключения:

с 10:00 до 14:00

с 20:30 до 24:00

Подгруппа 4.1 отключения:

с 00:00 до 03:30

с 20:30 до 22:00

Подгруппа 4.2 отключения:

с 00:00 до 03:30

с 10:00 до 14:00

Подгруппа 5.1 отключения:

с 13:30 до 17:30

Подгруппа 5.2 отключения:

с 13:30 до 17:30

Подгруппа 6.1 отключения:

с 03:00 до 07:00

Подгруппа 6.2 отключения:

с 03:00 до 07:00

с 13:30 до 17:30

График отключения света в Киевской области

График на Киевщине получился очень пестрым: одним очередям, например 5.1 или 3.2, удалось отделаться только одним отключением, а другим придется сидеть без света вдвое дольше. Меньше всего повезло группам 1.1, 3.1 и 6.2, которым суммарно будут выключать электричество на 7 часов в два мероприятия.

График отключения света на Киевщине 2 января / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

В течение декабря враг сильно повредил 10 подстанций Одесской области. Всего в 2025 году РФ атаковала 25 энергообъектов области.

Энергетики вынуждены выключать свет в момент критической нагрузки. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 2 января:

1.2 — 12:30 — 16:00;

2.1 — 12:30 — 16:00;

2.2 — 07:30 — 09:00;

3.2 — 09:00 — 12:30;

4.1 — 07:30 — 09:00;

4.2 — 19:30 — 22:30;

5.1 — 09:00 — 12:30;

5.2 — 16:00 — 19:30;

6.1 — 19:30 — 22:30;

6.2 — 16:00 — 19:30.

График отключения света в Запорожской области

График в Запорожье очень тяжелый и неравномерный, хуже всего придется подгруппе 6.1, которая будет сидеть в темноте более половины суток. Суммарно электричества не будет от 7 до 15 часов.

График отключения света в Запорожской области 2 января:

1.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 19:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 2 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 2 января: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График на Днепропетровщине очень неравномерен: если первые очереди имеют меньше ограничений, то третьей группе (особенно поочередно 3.1) досталось хуже всего — у них запланированы самые длинные «окна» тьмы. Суммарно электричества не будет от 7 до 13 часов.

График отключения света на Днепропетровщине 2 января / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График в Кировоградской области получился достаточно напряженным и измельченным: свет будут выключать часто, по 4–5 раз в день в зависимости от очереди. Суммарно электричества не будет от 8 до 10 часов.

График отключения света на Кировоградщине 2 января

График отключения света в Сумской области

График на Сумщине очень неравномерен: тяжелее всего придется 4-й очереди, которая будет сидеть в темноте половину суток, тогда как на очереди 6.2 повезло больше всего. Суммарно электричества не будет от 6 до 12 часов.

График отключения света на Сумщине 2 января

График отключения света в Житомирской области

График на Житомирщине вышел неоднородным: некоторым очередям, например второй, повезло больше — у них лишь два отключения, тогда как большинству других групп свет будут выключать трижды. Суммарно электричества не будет от 4 до 6 часов.

График отключения света в Житомирской области 2 января

График отключения света в Черниговской области

График в Черниговской области получился неравномерным: пока шестой очереди выключают свет совсем ненадолго, пятой группе досталась самая большая нагрузка с тремя отключениями. Суммарно электричества не будет от 3 до 6,5 часов.

График отключения света в Черниговской области 2 января

График отключения света в Черкасской области

В Черкасской области свет будут выключать 2-3 раза в сутки в зависимости от очереди. Суммарно электричества не будет от 4 до 6 часов.

График отключения света в Черкасской области 2 января:

1.1 04:00 — 06:00, 16:00 — 18:00

1.2 04:00 — 06:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

2.1 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

2.2 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00

3.1 02:00 — 04:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

3.2 02:00 — 04:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

4.2 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

5.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

5.2 00:00 — 02:00, 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

6.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

6.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 2 января: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График в Хмельницкой области получился очень контрастным: пока счастливчики из очередей 1.2, 4.1, 5.2 и 6.1 вообще не будут иметь отключений, другим группам придется потерпеть одно выключение днем или вечером, которое продлится до 4 часов.

График отключения света в Хмельницкой области 2 января

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 2 января: дополняется

График отключения света в Тернопольской области

В Тернопольской области график отключений достаточно лоялен, но неравномерен: первой очереди повезло больше всего с совсем коротким вечерним отключением. Другие группы будут находиться без света дольше, в среднем от 2,5 до 3,5 часа чистого «красного» времени.

График отключения света на Тернопольщине 2 января

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 2 января: дополняется

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 2 января: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света во Львовской области 2 января: дополняется

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 2 января: дополняется

Напомним, журналист Кеолан Робертсон показал иностранцам новогодний Киев-2026. Пока мир отмечает, украинская столица остается в тишине и темноте из-за российской агрессии, а в небе Киева вместо фейерверков вспыхивают дроны.