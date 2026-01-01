- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 656
- Время на прочтение
- 4 мин
Отключение света 2 января: актуальные графики для Киева и всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на пятницу, 2 января, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в пятницу, 2 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
В пятницу, 2 января, почасовые графики будут действовать круглосуточно только на Правом берегу. На Левом берегу продолжаются экстренные отключения.
График отключения света в столице 2 января:
Подгруппа 1.1 отключения:
с 06:30 до 10:30
с 17:00 до 21:00
Подгруппа 1.2 отключения:
с 06:30 до 10:30
Подгруппа 2.1 отключения:
с 17:00 до 21:00
Подгруппа 2.2 отключения:
с 08:00 до 10:30
с 17:00 до 21:00
Подгруппа 3.1 отключения:
с 10:00 до 14:00
с 20:30 до 24:00
Подгруппа 3.2 отключения:
с 10:00 до 14:00
с 20:30 до 24:00
Подгруппа 4.1 отключения:
с 00:00 до 03:30
с 20:30 до 22:00
Подгруппа 4.2 отключения:
с 00:00 до 03:30
с 10:00 до 14:00
Подгруппа 5.1 отключения:
с 13:30 до 17:30
Подгруппа 5.2 отключения:
с 13:30 до 17:30
Подгруппа 6.1 отключения:
с 03:00 до 07:00
Подгруппа 6.2 отключения:
с 03:00 до 07:00
с 13:30 до 17:30
График отключения света в Киевской области
График на Киевщине получился очень пестрым: одним очередям, например 5.1 или 3.2, удалось отделаться только одним отключением, а другим придется сидеть без света вдвое дольше. Меньше всего повезло группам 1.1, 3.1 и 6.2, которым суммарно будут выключать электричество на 7 часов в два мероприятия.
График отключения света в Одесской области
В течение декабря враг сильно повредил 10 подстанций Одесской области. Всего в 2025 году РФ атаковала 25 энергообъектов области.
Энергетики вынуждены выключать свет в момент критической нагрузки. Эти отключения невозможно спрогнозировать, разделить между всеми домами и составить прогнозируемый график.
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 2 января:
1.2 — 12:30 — 16:00;
2.1 — 12:30 — 16:00;
2.2 — 07:30 — 09:00;
3.2 — 09:00 — 12:30;
4.1 — 07:30 — 09:00;
4.2 — 19:30 — 22:30;
5.1 — 09:00 — 12:30;
5.2 — 16:00 — 19:30;
6.1 — 19:30 — 22:30;
6.2 — 16:00 — 19:30.
График отключения света в Запорожской области
График в Запорожье очень тяжелый и неравномерный, хуже всего придется подгруппе 6.1, которая будет сидеть в темноте более половины суток. Суммарно электричества не будет от 7 до 15 часов.
График отключения света в Запорожской области 2 января:
1.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30
2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 19:30 — 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 2 января: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График на Днепропетровщине очень неравномерен: если первые очереди имеют меньше ограничений, то третьей группе (особенно поочередно 3.1) досталось хуже всего — у них запланированы самые длинные «окна» тьмы. Суммарно электричества не будет от 7 до 13 часов.
График отключения света в Кировоградской области
График в Кировоградской области получился достаточно напряженным и измельченным: свет будут выключать часто, по 4–5 раз в день в зависимости от очереди. Суммарно электричества не будет от 8 до 10 часов.
График отключения света в Сумской области
График на Сумщине очень неравномерен: тяжелее всего придется 4-й очереди, которая будет сидеть в темноте половину суток, тогда как на очереди 6.2 повезло больше всего. Суммарно электричества не будет от 6 до 12 часов.
График отключения света в Житомирской области
График на Житомирщине вышел неоднородным: некоторым очередям, например второй, повезло больше — у них лишь два отключения, тогда как большинству других групп свет будут выключать трижды. Суммарно электричества не будет от 4 до 6 часов.
График отключения света в Черниговской области
График в Черниговской области получился неравномерным: пока шестой очереди выключают свет совсем ненадолго, пятой группе досталась самая большая нагрузка с тремя отключениями. Суммарно электричества не будет от 3 до 6,5 часов.
График отключения света в Черкасской области
В Черкасской области свет будут выключать 2-3 раза в сутки в зависимости от очереди. Суммарно электричества не будет от 4 до 6 часов.
График отключения света в Черкасской области 2 января:
1.1 04:00 — 06:00, 16:00 — 18:00
1.2 04:00 — 06:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
2.1 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00
2.2 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00
3.1 02:00 — 04:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
3.2 02:00 — 04:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
4.2 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
5.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
5.2 00:00 — 02:00, 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
6.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
6.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 2 января: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
График в Хмельницкой области получился очень контрастным: пока счастливчики из очередей 1.2, 4.1, 5.2 и 6.1 вообще не будут иметь отключений, другим группам придется потерпеть одно выключение днем или вечером, которое продлится до 4 часов.
График отключения света в Волынской области
График отключения света на Волыни 2 января: дополняется
График отключения света в Тернопольской области
В Тернопольской области график отключений достаточно лоялен, но неравномерен: первой очереди повезло больше всего с совсем коротким вечерним отключением. Другие группы будут находиться без света дольше, в среднем от 2,5 до 3,5 часа чистого «красного» времени.
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Прикарпатье 2 января: дополняется
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 2 января: дополняется
График отключения света во Львовской области
График отключения света во Львовской области 2 января: дополняется
График отключения света в Ровенской области
График отключения света в Ровенской области 2 января: дополняется
Напомним, журналист Кеолан Робертсон показал иностранцам новогодний Киев-2026. Пока мир отмечает, украинская столица остается в тишине и темноте из-за российской агрессии, а в небе Киева вместо фейерверков вспыхивают дроны.