Отключение света 2 января: какие графики применят

В пятницу, 2 января, во всех регионах Украины принимаются меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), также в большинстве областей будут действовать графики почасовых отключений», — отметили в «Укрэнерго».

Также отмечают, что главной причиной возвращения к жестким ограничениям называют критические последствия последних российских атак с применением ракет и дронов на объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме динамична и может измениться в зависимости от уровня нагрузки. Точное время и продолжительность отключений по конкретным адресам, жителям советуют уточнять на официальных сайтах и страницах облэнерго в своих регионах.

Напомним, ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на четверг, 1 января, для столицы и всех регионов Украины.

Ранее сообщалось, что при отсутствии новых обстрелов ситуация с электроснабжением в Новый год должна быть более-менее стабильной. Конечно, если не будет нового массированного удара со стороны РФ. Но всем жителям Украины гарантировать свет на протяжении всей новогодней ночи, к сожалению, нельзя. Это следствие недавних обстрелов.