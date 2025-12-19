- Дата публикации
Отключение света 20 декабря: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на субботу, 20 декабря, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в субботу, 20 декабря будут действовать графики почасовых отключений света . Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
В западных областях Украины почасовые графики отключения света не запланированы.
Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пока не действуют.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 20 декабря: обновляется
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 20 декабря:
1.1: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
2.2: 00:00 - 03:30, 07:00 - 12:00, 16:30 - 21:30
3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
4.2: 00:00 - 04:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00
6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 17:00 - 22:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 20 декабря: обновляется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 20 декабря: обновляется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 20 декабря: обновляется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
Напомним, массированная российская атака по Одессе повредила объект энергетической инфраструктуры. В результате повреждений в части Одессы нет света, воды и тепла .