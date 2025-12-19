Отключение света 20 декабря: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в субботу, 20 декабря

Реклама

Во всех регионах Украины в субботу, 20 декабря будут действовать графики почасовых отключений света . Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

В западных областях Украины почасовые графики отключения света не запланированы.

Реклама

Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пока не действуют.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 20 декабря / © ДТЕК

График отключения света в столице 20 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 20 декабря: обновляется

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 20 декабря:

1.1: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

Реклама

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:00 - 12:00, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

Реклама

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 04:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

Реклама

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 17:00 - 22:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 20 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 20 декабря: обновляется

Реклама

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 20 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 20 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света на Кировоградщине 20 декабря

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 20 декабря

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 20 декабря: обновляется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 20 декабря

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 20 декабря: обновляется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

Напомним, массированная российская атака по Одессе повредила объект энергетической инфраструктуры. В результате повреждений в части Одессы нет света, воды и тепла .

Реклама