Отключение света 20 декабря: "Укрэнерго" предупредило об ограничениях в большинстве областей

Отключение света в Украине / © ТСН.ua

В субботу, 20 декабря, в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений для населения, а для промышленности — графики ограничения мощности.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго».

Ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому энергетики вынуждены прибегнуть к контролируемым ограничениям потребления.

«Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты», — говорится в сообщении.

Энергетики предупреждают, что ситуация с электроснабжением может меняться.

«Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в «Укрэнерго».

Также украинцев призывают не включать мощные электроприборы сразу после возобновления электроснабжения.

«Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее экономно!» — обращаются энергетики к украинцам.

Напомним, в Министерстве энергетики заявили, что, несмотря на круглосуточную работу энергетиков, отменить графики отключений света в Украине пока невозможно. Главная причина — ежедневные российские атаки на энергообъекты и снижение пропускной способности сетей.