Отключение света 20 февраля: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на пятницу, 20 февраля, для столицы и всех регионов Украины.
В большинстве регионов Украины в пятницу, 20 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 20 февраля: дополняется
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 20 февраля: дополняется
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Одесской области 20 февраля: дополняется
График отключения света в Николаевской области
В Николаевской области света не будет почти пол суток. Электроснабжение будет отключаться периодами по 3-4 часа.
График отключения света в Николаевской области 20 февраля:
1.1 - 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30; 23:00 - 00:00;
1.2 - 00:00 - 02:00; 07:30 - 12:30; 16:00 - 20:30;
2.1 - 00:00 - 02:00; 07:30 - 12:30; 16:00 - 22:30;
2.2 - 00:00 - 02:00; 05:30 - 09:00; 12:30 - 16:00; 23:00 - 00:00;
3.1 - 02:00 - 05:30; 12:30 - 16:00; 19:30 - 00:00;
3.2 - 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30;
4.1 - 00:00 - 00:30; 05:30 - 09:00; 12:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;
4.2 - 10:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;
5.1 - 02:00 - 05:30; 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;
5.2 - 00:00 - 02:00; 09:00 - 12:30; 16:00 - 23:00;
6.1 - 02:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 23:00;
6.2 - 02:00 - 05:30; 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00.
График отключения света в Запорожской области
В Запорожской области отключения будут продолжаться в среднем по пять часов. Будут включать электричество на четыре часа.
График отключения света в Запорожской области 20 февраля:
1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
График отключения света в Полтавской области
В Полтавской области график будет напряженным. Свет будут включать 4 раза в сутки, но только на полтора-два часа, за исключением ночного времени.
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 20 февраля: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света на Днепропетровщине 20 февраля:
Группа 1.1 00:00 - 02:30 / 06:00 - 11:00 / 16:30 - 21:00
Группа 1.2 00:00 - 02:30 / 06:00 - 13:00 / 16:30 - 21:00
Группа 2.1 06:00 - 13:00 / 16:00 - 23:30
Группа 2.2 06:00 - 13:00 / 16:30 - 23:30
Группа 3.1 00:00 - 02:30 / 09:30 - 16:30 / 20:00 - 24:00
Группа 3.2 00:00 - 02:30 / 09:30 - 16:30 / 20:00 - 24:00
Группа 4.1 00:00 - 06:00 / 09:30 - 16:30 / 20:00 - 23:30
Группа 4.2 00:00 - 06:00 / 09:30 - 14:00 / 20:00 - 23:30
Группа 5.1 02:30 - 06:00 / 08:00 - 09:30 / 13:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00
Группа 5.2 02:30 - 06:00 / 08:00 - 09:30 / 14:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00
Группа 6.1 02:30 - 09:30 / 13:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00
Группа 6.2 02:30 - 09:30 / 13:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00
График отключения света в Кировоградской области
На Кировоградщине свет будут отключать на 13-14 часов в течение всех суток. Периоды по свету будут очень короткими — 1-2 часа, так что энергозатратные дела придется отложить.
График отключения света в Кировоградской области 20 февраля:
Очередь 1.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 15-18, 20-22
Очередь 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
Очередь 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22
Очередь 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22
Очередь 3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 19-22
Очередь 4.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24
Очередь 4.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24
Очередь 5.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Очередь 6.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24
График отключения света в Сумской области
Ситуация в энергосистеме Сумской области остается сложной Свет будут отключать на 14-16 часов в сутки.
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 20 февраля: дополняется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 20 февраля: дополняется
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 20 февраля: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
В Черновицкой области свет будет отсутствовать более полусуток. График кажется неравномерным, так что внимательно планируйте дела, требующие наличия электроснабжения.
График отключения света в Хмельницкой области
На Хмельнитчине света в домах не будет по 11-12 часов в сутки.
График отключения света в Волынской области
Волынянам 20 февраля обещают сутки без ограничений электроснабжения. Впрочем, чтобы поддержать энергосистему, потребителей призывают относиться к потреблению электричества бережливо.
В пятницу, 20 февраля, отключения не запланированы также для потребителей Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областей.
