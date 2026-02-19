Отключение света 20 февраля: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в пятницу, 20 февраля

В большинстве регионов Украины в пятницу, 20 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 20 февраля: дополняется

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 20 февраля: дополняется

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 20 февраля: дополняется

График отключения света в Николаевской области

В Николаевской области света не будет почти пол суток. Электроснабжение будет отключаться периодами по 3-4 часа.

График отключения света в Николаевской области 20 февраля:

1.1 - 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30; 23:00 - 00:00;

1.2 - 00:00 - 02:00; 07:30 - 12:30; 16:00 - 20:30;

2.1 - 00:00 - 02:00; 07:30 - 12:30; 16:00 - 22:30;

2.2 - 00:00 - 02:00; 05:30 - 09:00; 12:30 - 16:00; 23:00 - 00:00;

3.1 - 02:00 - 05:30; 12:30 - 16:00; 19:30 - 00:00;

3.2 - 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30;

4.1 - 00:00 - 00:30; 05:30 - 09:00; 12:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;

4.2 - 10:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;

5.1 - 02:00 - 05:30; 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;

5.2 - 00:00 - 02:00; 09:00 - 12:30; 16:00 - 23:00;

6.1 - 02:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 23:00;

6.2 - 02:00 - 05:30; 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00.

График отключения света в Запорожской области

В Запорожской области отключения будут продолжаться в среднем по пять часов. Будут включать электричество на четыре часа.

График отключения света в Запорожской области 20 февраля:

1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

График отключения света в Полтавской области

В Полтавской области график будет напряженным. Свет будут включать 4 раза в сутки, но только на полтора-два часа, за исключением ночного времени.

График отключения света на Полтавщине 20 февраля

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 20 февраля: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 20 февраля:

Группа 1.1 00:00 - 02:30 / 06:00 - 11:00 / 16:30 - 21:00

Группа 1.2 00:00 - 02:30 / 06:00 - 13:00 / 16:30 - 21:00

Группа 2.1 06:00 - 13:00 / 16:00 - 23:30

Группа 2.2 06:00 - 13:00 / 16:30 - 23:30

Группа 3.1 00:00 - 02:30 / 09:30 - 16:30 / 20:00 - 24:00

Группа 3.2 00:00 - 02:30 / 09:30 - 16:30 / 20:00 - 24:00

Группа 4.1 00:00 - 06:00 / 09:30 - 16:30 / 20:00 - 23:30

Группа 4.2 00:00 - 06:00 / 09:30 - 14:00 / 20:00 - 23:30

Группа 5.1 02:30 - 06:00 / 08:00 - 09:30 / 13:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00

Группа 5.2 02:30 - 06:00 / 08:00 - 09:30 / 14:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00

Группа 6.1 02:30 - 09:30 / 13:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00

Группа 6.2 02:30 - 09:30 / 13:00 - 20:00 / 23:30 - 24:00

График отключения света в Кировоградской области

На Кировоградщине свет будут отключать на 13-14 часов в течение всех суток. Периоды по свету будут очень короткими — 1-2 часа, так что энергозатратные дела придется отложить.

График отключения света в Кировоградской области 20 февраля:

Очередь 1.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22

Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 15-18, 20-22

Очередь 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22

Очередь 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22

Очередь 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22

Очередь 3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 19-22

Очередь 4.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24

Очередь 4.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-21, 22-24

Очередь 5.2: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Очередь 6.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24

График отключения света в Сумской области

Ситуация в энергосистеме Сумской области остается сложной Свет будут отключать на 14-16 часов в сутки.

График отключения света на Сумщине 20 февраля

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 20 февраля: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 20 февраля: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 20 февраля: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 16–22 февраля

График отключения света в Черновицкой области

В Черновицкой области свет будет отсутствовать более полусуток. График кажется неравномерным, так что внимательно планируйте дела, требующие наличия электроснабжения.

График отключения света в Черновицкой области 20 февраля

График отключения света в Хмельницкой области

На Хмельнитчине света в домах не будет по 11-12 часов в сутки.

График отключения света в Хмельницкой области 20 февраля

График отключения света в Волынской области

Волынянам 20 февраля обещают сутки без ограничений электроснабжения. Впрочем, чтобы поддержать энергосистему, потребителей призывают относиться к потреблению электричества бережливо.

График отключения света на Волыни 20 февраля

В пятницу, 20 февраля, отключения не запланированы также для потребителей Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областей.

Напомним, эксперт прогнозирует, что отключения света летом могут быть еще хуже. При интенсивных атаках россияне могут создать Украине определенные проблемы с электричеством, подобные тем, которые были летом 2024 года.