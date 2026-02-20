ТСН в социальных сетях

Отключение света 20 февраля: в каких областях ввели новые ограничения и почему

Украинцев призывают к бережливости из-за аварийных ремонтов и последствий обстрелов.

Отключение света

Отключение света / © www.freepik.com/free-photo

Энергетическая ситуация в Украине остается напряженной. Из-за последствий массированных атак РФ и неблагоприятных погодных условий в ряде областей действуют ограничения электроснабжения.

Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram.

Последствия обстрелов и ограничения

Вражеские удары по инфраструктуре повлекли за собой обесточивание в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

  • Графики: В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений населения и ограничения мощности для промышленности.

  • Аварийные отключения: В отдельных областях ситуация заставила энергетиков отойти от плановых графиков и применить экстренные меры. Возврат к прогнозируемым часам произойдет сразу после стабилизации сети.

Непогода придает хлопот

По состоянию на утро из-за шквального ветра и осадков без света остаются 40 населенных пунктов в четырех областях:

  1. Одесский

  2. Николаевской

  3. Херсонской

  4. Днепропетровской

Уровень потребления растет

Сегодня утром потребление электроэнергии было на 2,9% выше, чем вчера. Это связано с тем, что в некоторых регионах объем ограничений был несколько меньше.

Энергетики призывают к максимальной бережливости. Пожалуйста, ограничьте использование мощных приборов и по возможности переносите стирку или нагрев воды на ночное время (после 23:00).

Актуальную информацию о графиках именно в вашем городе или селе ищите на официальных ресурсах вашего облэнерго.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что в апреле, мае и июне у Украины есть шанс полностью отойти от графиков отключений благодаря сезонному снижению потребления электроэнергии.

