- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 235
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света 20 февраля: в каких областях ввели новые ограничения и почему
Украинцев призывают к бережливости из-за аварийных ремонтов и последствий обстрелов.
Энергетическая ситуация в Украине остается напряженной. Из-за последствий массированных атак РФ и неблагоприятных погодных условий в ряде областей действуют ограничения электроснабжения.
Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram.
Последствия обстрелов и ограничения
Вражеские удары по инфраструктуре повлекли за собой обесточивание в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.
Графики: В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений населения и ограничения мощности для промышленности.
Аварийные отключения: В отдельных областях ситуация заставила энергетиков отойти от плановых графиков и применить экстренные меры. Возврат к прогнозируемым часам произойдет сразу после стабилизации сети.
Непогода придает хлопот
По состоянию на утро из-за шквального ветра и осадков без света остаются 40 населенных пунктов в четырех областях:
Одесский
Николаевской
Херсонской
Днепропетровской
Уровень потребления растет
Сегодня утром потребление электроэнергии было на 2,9% выше, чем вчера. Это связано с тем, что в некоторых регионах объем ограничений был несколько меньше.
Энергетики призывают к максимальной бережливости. Пожалуйста, ограничьте использование мощных приборов и по возможности переносите стирку или нагрев воды на ночное время (после 23:00).
Актуальную информацию о графиках именно в вашем городе или селе ищите на официальных ресурсах вашего облэнерго.
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что в апреле, мае и июне у Украины есть шанс полностью отойти от графиков отключений благодаря сезонному снижению потребления электроэнергии.