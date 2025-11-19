ТСН в социальных сетях

Украина

Украина
1105
Отключения света 20 ноября: сколько будут длиться ограничения

Из-за последствий массированных ракетно-дроновых атак России в большинстве регионов Украины в течение всех суток 20 ноября будут применяться графики почасовых отключений электричества.

Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света

Отключения света в Украине 20 ноября / © Associated Press

В связи с масштабными повреждениями энергетической инфраструктуры, нанесенными массированными ракетно-дроновыми атаками России, «Укрэнерго» анонсировало отключение света во всех регионах Украины в четверг, 20 ноября. Ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей и будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщает «Укрэнерго» в своем официальном Telegram-канале.

В компании объяснили, что причина введения ограничений — последствия сегодняшней и предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Графики будут действовать в течение 24 часов: с 00:00 до 23:59.

Плановые ограничения на 20 ноября:

  • Графики почасовых отключений: применяются для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59 объемом от 2,5 до 4 очередей.

  • Графики ограничения мощности: применяются с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

«Укрэнерго» подчеркнуло, что время и объем применения ограничений могут изменяться. Поэтому потребителям следует внимательно следить за официальной информацией, публикуемой местными облэнерго в их регионах.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее бережно!» — призвали в «Укрэнерго».

Экономное использование электроэнергии помогает снизить нагрузку на поврежденную сеть и способствует ее сбалансированной работе.

Напомним, несмотря на сложную ситуацию в энергетике, часть Украины обходится без отключений света. В «Укрэнерго» объяснили, почему в одних областях свет всегда есть, а в других — темнота.

