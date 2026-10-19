Отключение света 20 октября: какие графики будут действовать

Отключение света

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В Украине 20 октября будут ограничивать потребление света. В части областей для населения будут действовать графики отключений, а для промышленности ограничения будут введены по всей стране.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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Отключение света 20 октября — какие графики применят

В компании отметили, что причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на украинские энергообъекты.

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По информации компании, ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59 в следующих форматах:

Для промышленности графики ограничения мощности применят во всех регионах Украины.

Для всех категорий потребителей (в том числе населения): в части областей введут графики почасовых отключений объемом от 1 до 2 очередей.

В «Укрэнерго» отметили, что из-за обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Потребителей призывают следить за обновлениями и точными графиками на официальных страницах местных облэнерго, а также экономно использовать электроэнергию, когда появляется свет.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, 19 октября, в нескольких областях ограничат свет для бизнеса и введут почасовые графики отключений. В «Укрэнерго» объяснили, что это последствия российских атак на энергетику.

В ночь на 19 октября войска РФ снова ударили по энергетике Украины. Из-за обстрела часть Винницкой и Ровенской областей осталась без света.

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