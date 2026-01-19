Отключение света 20 января: актуальные графики для всех регионов Украины

Отключение света / © ТСН.ua

Реклама

Завтра, 20 января, во всех регионах Украины будут применены меры по ограничению потребления. Энергетики вводят как графики почасовых отключений для бытовых потребителей, так и ограничения промышленности.

Об этом сообщает Укрэнерго, ДТЭК и местные облэнерго.

График отключения света в Киеве

В столице продолжают действовать экстренные отключения в столице продолжаются. В ДТЭК отмечают, что спрогнозировать время возвращения света пока невозможно.

Реклама

График отключения света в Киевской области

Также и в Киевской области применены экстренные отключения света. Ситуация также затруднена морозами и перегрузкой электросетей.

График отключения света в Одесской области

Как сообщает ДТЭК, графики действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сети. Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины — продолжаются аварийные отключения.

График отключения света в Одесской области / © соцмережі

График отключения света в Одесской области / © соцмережі

График отключения света в Днепропетровской области

В Днепропетровской области ДТЭК опубликовал следующие графики отключения света:

График отключения света в Днепропетровской области / © ДТЕК

График отключения света в Днепропетровской области / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

Предварительный прогноз по применению ГБО на вторник, 20 января. Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59.

Реклама

В разрезе подчеркнул предварительный прогноз выглядит так:

1.1 — 00:00 — 00:30; 07:30 — 14:30; 18:00 — 00:00;

1.2 — 05:30 — 11:00; 14:30 — 21:30;

2.1 — 00:00 — 00:30; 04:00 — 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;

Реклама

2.2 — 00:00 — 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 21:30;

3.1 — 00:00 — 00:30; 04:00 — 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;

3.2 — 04:00 — 07:30; 09:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;

4.1 — 00:30 — 04:00; 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;

Реклама

4.2 — 00:00 — 04:00; 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;

5.1 — 00:30 — 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;

5.2 — 00:30 — 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;

6.1 — 00:00 — 00:30; 04:00 — 11:00; 14:30 — 21:30;

Реклама

6.2 — 00:30 — 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 19:30.

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

Реклама

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

Реклама

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

Реклама

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

График отключения света в Сумской области

Завтра, 20 января, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».

Реклама

График отключения света в Сумской области / © соцмережі

График отключения света в Житомирской области.

На 20.01.2026г. по команде НЭК «Укрэнерго» будет применено:

График отключения света в Житомирской области / © соцмережі

График отключения света в Хмельницкой области

20 января на Хмельнитчине будут действовать следующие графики отключения:

Графики отключения света в Хмельницкой области / © соцмережі

Графики отключения света во Львовской области.

Во Львовской области будут действовать следующие графики отключения:

Графики отключения света во Львовской области / © соцмережі

Графики отключения света в Ровенской области

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства Укрэнерго дало команду ввести в Ровенскую область во вторник, 20 января, график почасовых отключений электроэнергии:

Реклама

подчерк 1.1 00.00-02.00, 08.00-11.00, 14.00-19.00, 22.00-00.00

подчерк 1.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-19.00

подчерк 2.1 02.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00

подчерк 2.2 02.00-06.00, 10.00-14.00, 16.00-22.00

подчерк 3.1 04.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00

подчерк 3.2 04.00-08.00, 11.00-16.00, 19.00-00.00

подчерк 4.1 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00

подчерк 4.2 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00

подчерк 5.1 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00

подчерк 5.2 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00

подчерк 6.1 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00

подчерк 6.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00

График отключения света в Тернопольской области

На Тернопольщине будут действовать следующие графики отключения:

График отключения света в Тернопольской области. / © соцмережі

График отключения света в Винницкой области

В Винницкой области также применят графики отключения:

График отключения света в Винницкой области / © соцмережі

График отключения света в Кировоградской области

По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 20.01.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):

Очередь 1.1: 00-02, 04-07, 08-10, 11-14, 15-18, 20-23

Реклама

Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22

Очередь 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 15-18, 19-22

Очередь 2.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22

Очередь 3.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22

Реклама

Очередь 3.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22, 23-24

Очередь 4.1: 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24

Очередь 4.2: 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Реклама

Очередь 5.2: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24

Очередь 6.1: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Очередь 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 21-24

График отключения света в Кировоградской области / © соцмережі

График отключения света в Полтавской области

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 20 января 2026:

с 00:00 по 06:00 введен ГПО в объеме 3.5 очередей.

с 06:00 по 08:00 введен ГПО в объеме 4 очередей.

с 08:00 по 22:00 введен ГПО в объеме 4.5 очередей.

с 22:00 по 23:59 введен ГПО в объеме 4 очередей.

Реклама

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Закарпатской области

График почасовых включений/отключений электроэнергии на 20.01.2026:

График отключения света в Закарпатской области / © соцмережі

График отключения света в Волынской области

На Волыни будут действовать графики почасового отключения электроэнергии:

График отключения света в Волынской области

График отключения света в Черкасской области

Согласно команде НЭК «Укрэнерго» для промышленности и бизнеса Черкасской области 20 января с 00:00 до 24:00 будут применены графики ограничения мощности (ГОП).

График отключения света в Черниговской области

По команде НЭК «Укрэнерго», 20 января будет действовать график почасовых отключений (ГПО):

Реклама

График отключения света в Черниговской области. / © соцмережі

Напомним, во вторник, 20 января, из-за значительных повреждений объектов энергоинфраструктуры в результате российских атак в Украине введут ограничение электропотребления.

Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил о том, что света может не быть более 16 часов в сутки, однако отключения будут происходить по графику.