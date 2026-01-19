- Дата публикации
Отключение света 20 января: актуальные графики для всех регионов Украины
Графики почасового отключения света будут действовать по всей Украине.
Завтра, 20 января, во всех регионах Украины будут применены меры по ограничению потребления. Энергетики вводят как графики почасовых отключений для бытовых потребителей, так и ограничения промышленности.
Об этом сообщает Укрэнерго, ДТЭК и местные облэнерго.
График отключения света в Киеве
В столице продолжают действовать экстренные отключения в столице продолжаются. В ДТЭК отмечают, что спрогнозировать время возвращения света пока невозможно.
График отключения света в Киевской области
Также и в Киевской области применены экстренные отключения света. Ситуация также затруднена морозами и перегрузкой электросетей.
График отключения света в Одесской области
Как сообщает ДТЭК, графики действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сети. Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины — продолжаются аварийные отключения.
График отключения света в Днепропетровской области
В Днепропетровской области ДТЭК опубликовал следующие графики отключения света:
График отключения света в Николаевской области
Предварительный прогноз по применению ГБО на вторник, 20 января. Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59.
В разрезе подчеркнул предварительный прогноз выглядит так:
1.1 — 00:00 — 00:30; 07:30 — 14:30; 18:00 — 00:00;
1.2 — 05:30 — 11:00; 14:30 — 21:30;
2.1 — 00:00 — 00:30; 04:00 — 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;
2.2 — 00:00 — 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 21:30;
3.1 — 00:00 — 00:30; 04:00 — 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;
3.2 — 04:00 — 07:30; 09:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;
4.1 — 00:30 — 04:00; 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;
4.2 — 00:00 — 04:00; 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;
5.1 — 00:30 — 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;
5.2 — 00:30 — 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;
6.1 — 00:00 — 00:30; 04:00 — 11:00; 14:30 — 21:30;
6.2 — 00:30 — 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 19:30.
График отключения света в Запорожской области
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчеркам) (с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).
График отключения света в Сумской области
Завтра, 20 января, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».
График отключения света в Житомирской области.
На 20.01.2026г. по команде НЭК «Укрэнерго» будет применено:
График отключения света в Хмельницкой области
20 января на Хмельнитчине будут действовать следующие графики отключения:
Графики отключения света во Львовской области.
Во Львовской области будут действовать следующие графики отключения:
Графики отключения света в Ровенской области
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме государства Укрэнерго дало команду ввести в Ровенскую область во вторник, 20 января, график почасовых отключений электроэнергии:
подчерк 1.1 00.00-02.00, 08.00-11.00, 14.00-19.00, 22.00-00.00
подчерк 1.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-19.00
подчерк 2.1 02.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
подчерк 2.2 02.00-06.00, 10.00-14.00, 16.00-22.00
подчерк 3.1 04.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
подчерк 3.2 04.00-08.00, 11.00-16.00, 19.00-00.00
подчерк 4.1 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
подчерк 4.2 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00
подчерк 5.1 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00
подчерк 5.2 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00
подчерк 6.1 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00
подчерк 6.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00
График отключения света в Тернопольской области
На Тернопольщине будут действовать следующие графики отключения:
График отключения света в Винницкой области
В Винницкой области также применят графики отключения:
График отключения света в Кировоградской области
По распоряжению НЭК «Укрэнерго» 20.01.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):
Очередь 1.1: 00-02, 04-07, 08-10, 11-14, 15-18, 20-23
Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22
Очередь 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 15-18, 19-22
Очередь 2.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22
Очередь 3.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22
Очередь 3.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22, 23-24
Очередь 4.1: 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24
Очередь 4.2: 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 5.2: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24
Очередь 6.1: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 21-24
График отключения света в Полтавской области
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 20 января 2026:
с 00:00 по 06:00 введен ГПО в объеме 3.5 очередей.
с 06:00 по 08:00 введен ГПО в объеме 4 очередей.
с 08:00 по 22:00 введен ГПО в объеме 4.5 очередей.
с 22:00 по 23:59 введен ГПО в объеме 4 очередей.
График отключения света в Закарпатской области
График почасовых включений/отключений электроэнергии на 20.01.2026:
График отключения света в Волынской области
На Волыни будут действовать графики почасового отключения электроэнергии:
График отключения света в Черкасской области
Согласно команде НЭК «Укрэнерго» для промышленности и бизнеса Черкасской области 20 января с 00:00 до 24:00 будут применены графики ограничения мощности (ГОП).
График отключения света в Черниговской области
По команде НЭК «Укрэнерго», 20 января будет действовать график почасовых отключений (ГПО):
Напомним, во вторник, 20 января, из-за значительных повреждений объектов энергоинфраструктуры в результате российских атак в Украине введут ограничение электропотребления.
Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил о том, что света может не быть более 16 часов в сутки, однако отключения будут происходить по графику.