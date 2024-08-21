Отключение света 21 августа: в ДТЭК и "Укрэнерго" сообщили, когда не будет электричества

Ограничения на электроэнергию будут действовать только во вторую долину дня.

В Украине 21 августа снова будут действовать графики отключения света . С 16:00 в блэнерго будут задействовать одну и две очереди одновременно.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК.

"С 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно", — сообщили в энергетической компании.

В другие часы отключений электроэнергии не будет, отмечают НЭК. Кроме того, потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

В ДТЭК также информируют, что отключения будут применяться с 16:00 и до конца суток — до 24:00.

Детальнее о зонах отключений и графиках можно узнать на сайтах облэнерго и ДТЭК.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, когда ожидается отмена отключений света. Вскоре ожидается убывание жары. По всей вероятности, на следующей неделе удастся избежать отключений электроэнергии.

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