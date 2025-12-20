Отключение света 21 декабря: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в воскресенье, 21 декабря

В большинстве регионов Украины в воскресенье, 21 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

В западных областях Украины почасовые графики отключения света не запланированы.

Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пока не действуют.

График отключения света в Киеве

В Киеве график очень пестрый: суммарное время без света колеблется от относительно терпимых 7,5 часов до критических 13 часов в сутки, как у подгруппы 2.2. Особенно тяжело придется попавшим под длинные дневные отключения продолжительностью 6,5–7 часов, хотя есть и «счастливчики» с разрывами только по 3,5–4 часа.

График отключения света в столице 21 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 21 декабря: дополняется

График отключения света в Запорожской области

Завтра будут действовать жесткие ограничения: большинство очередей будут выключать трижды в день (ночью, утром и вечером). Суммарная продолжительность отключений составит от 9,5 до 14,5 часов в зависимости от очереди.

График отключения света в Запорожской области 21 декабря:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

График очень напряженный: суммарно электроэнергия гарантированно будет доступна только около 8 часов в сутки, тогда как 16 часов приходится на отключение и время переключений. Свет подается короткими промежутками по 2 часа, чередующихся с длительными паузами без электроснабжения по 4-5 часов.

График отключения света на Полтавщине 21 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 21 декабря: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

В Днепропетровской ситуации ситуация сложная: света не будет от 10 до 13,5 часов в сутки в зависимости от вашей очереди. График отличается очень длинными сплошными отключениями, которые в большинстве очередей длятся по 7 часов подряд, поэтому следует подстраивать свой день именно под эти большие паузы.

График отключения света на Днепропетровщине 21 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 21 декабря: дополняется

График отключения света в Сумской области

График тяжел: света не будет половину суток или больше, ведь суммарно отключения продолжаются от 10 до 14 часов в зависимости от очереди. В основном это длительные паузы по 4 часа, поэтому времени на домашние дела между ними остается совсем немного.

График отключения света на Сумщине 21 декабря

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 21 декабря: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 21 декабря: дополняется

График отключения света в Черкасской области

В Черкасской области 21 декабря графики предполагают отключение суммарной продолжительностью 9–10 часов в сутки для каждой очереди. Свет будут выключать в 3–5 временных промежутков, равномерно распределенных в течение всех суток.

График отключения света в Черкасской области 21 декабря:

1.1 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

1.2 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

2.1 05:00 — 07:00, 11:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

2.2 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

3.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

3.2 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

4.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.2 00:00 — 01:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

5.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

5.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 09:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

6.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

6.2 03:00 — 05:00, 09:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

Напомним, из-за атаки в части Одессы нет света, воды и тепла. Массированная российская атака по городу повредила объект энергетической инфраструктуры.

