Отключение света 21 февраля: какие графики применят

Отключение света / © ТСН.ua

Реклама

В субботу, 21 февраля, в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«В большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — сообщили в «Укрэнерго».

Реклама

Как сообщают энергетики, графики отключения вводятся из-за дефицита мощности в энергосистеме, вызванной регулярными российскими ракетно-дроновыми атаками на объекты энергетической инфраструктуры. В настоящее время продолжаются восстановительные работы, однако система не может работать на полную мощность.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — предостерегают энергетики.

Напомним, энергетическая ситуация в Украине остается напряженной. Из-за последствий массированных атак РФ и неблагоприятных погодных условий в ряде областей действуют ограничения электроснабжения.

Раньше мы писали, что ситуация с энергетикой в Одессе остается сложной. Специалисты ДТЭК работают над устранением последствий российских атак.