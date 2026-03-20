- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 252
- Время на прочтение
- 3 мин
Отключение света 21 марта: актуальные графики для всех областей
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на субботу, 21 марта, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в субботу, 21 марта, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 21 марта:
Группа 7: 17:00–19:30
Группа 9: 19:30-22:00
Группа 19: 17:00–19:30
Группа 21: 19:30-22:00
Группа 25: 11:30–15:00
Группа 27: 13:00–16:30
Группа 29: 15:00–18:30
Группа 31: 16:30-20:00
Группа 32: 08:00-09:30
Группа 33: 18:30-22:00
Группа 34: 08:00-11:30
Группа 35: 20:00-22:00
Группа 36: 09:30-13:00
Группа 37: 11:30-15:00
Группа 39: 13:00–16:30
Группа 41: 15:00–18:30
Группа 43: 16:30-20:00
Группа 44: 08:00-09:30
Группа 45: 18:30-22:00
Группа 46: 08:00-11:30
Группа 47: 20:00-22:00
Группа 48: 09:30-13:00
Группа 55: 17:00–19:30
Группа 57: 19:30-22:00
График отключения света в Киевской области
Отключения в Киевской области будут продолжаться 1,5-2,5 часа и коснутся только двух подгрупп потребителей.
График отключения света в Одесской области
В Одесской области будут отключать свет на 2-3 часа, но только двум подгруппам потребителей.
График отключения света в Одесской области 21 марта:
1.2: 17:00 — 19:00
3.1: 19:00 — 22:00
График отключения света в Николаевской области
В Николаевской области свет будут отключать только двум группам потребителей на 2,5 часа.
График отключения света в Николаевской области 21 марта:
1.2: 20:00 — 22:30;
6.2: 16:30 — 20:00.
График отключения света в Запорожской области
Треть потребителей Запорожской области проведут субботу без отключений.
График отключения света в Запорожской области 21 марта:
1.1: 15:00 — 20:00
2.1: 10:30 — 15:30
2.2: 19:30 — 22:30
3.1: 07:30 — 11:00
3.2: 15:00 — 20:00
4.2: 19:30 — 22:30
5.2: 07:30 — 11:00
6.2: 10:30 — 15:30
График отключения света в Полтавской области
В Полтавской области запланированы ограничения для всех очередей. Свет будут отключать 2-3 раза в сутки, но продолжительность отключений будет всего 1-1,5 часа.
График отключения света в Харьковской области
В Харьковской области в субботу для двух очередей потребителей отключения не запланированы.
График отключения света в Харьковской области 21 марта:
1.1: 08:00 — 10:30
1.2: 08:00 — 10:30
2.1: 17:30 — 21:00
2.2: 17:30 — 21:00
3.1: 10:30 — 14:00
3.2: 10:30 — 14:00
4.1: 21:00 — 22:00
4.2: 21:00 — 22:00
5.1: 14:00 — 17:30
5.2: 14:00 — 17:30
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Сумской области
В Сумской области свет будут отключать большинству подгрупп, но только один раз в сутки.
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
В Черкасской области запланированные ограничения коснутся только трех групп потребителей. Отключения будут продолжаться 1-2 часа.
График отключения света в Черкасской области 21 марта:
1.2 17:00 — 19:00
5.2: 19:00 — 21:00
6.1: 21:00 — 22:00
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 21 марта: дополняется
График отключения света в Житомирской области.
В Житомирской области свет будут отключать на 1,5-2 часа трем подгруппам. Остальные потребители проведут субботу без ограничений электроснабжения.
График отключения света в Житомирской области 21 марта:
1.1: 17:00 — 19:00
2.1: 19:00 — 20:30
4.2: 20:30 — 22:00
Графики отключений в Винницкой области
В Винницкой области свет будут отключать всего на два часа и только двум подгруппам потребителей.
График отключения света в Винницкой области 21 марта:
1.2: 20:00 — 22:00
6.2: 18:00 — 20:00
График отключения света в Волынской области
На Волыни в субботу электричество будет отключено только одной группе. Но подгруппа 5.1 будет сидеть без света всего один час, тогда как потребители подгруппы 5.2 будут сжигать свечи и фонарики целых 4 часа.
График отключения света в Хмельницкой области
Отключения в Хмельницкой области будут продолжаться 2-3 часа и коснутся только двух подгрупп потребителей.
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
В Прикарпатье отключения в субботу будут минимальными. Ограничения коснутся только двух подгрупп потребителей.
График отключения света в Закарпатской области
В Закарпатье отключения тоже будут минимальными — только две подгруппы по 2,5 часа.
График отключения света во Львовской области
Отключения во Львовской области будут продолжаться 1,5-2,5 часа и коснутся только двух подгрупп потребителей.
График отключения света в Ровенской области
В Ровенской области минимальные отключения запланированы только для двух очередей потребителей.
График отключения света в Ровенской области 21 марта:
6.1: 17.00 — 19.30
6.2: 19.30 — 22.00
Напомним, в Украине в марте, апреле и мае отключения света будут непродолжительными, если не будет атак на энергосистему. Но ситуация с отключениями изменится в летние месяцы, поэтому украинцев ждут новые графики.