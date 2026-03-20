Отключение света 21 марта: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в субботу, 21 марта

Во всех регионах Украины в субботу, 21 марта, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 21 марта:

Группа 7: 17:00–19:30

Группа 9: 19:30-22:00

Группа 19: 17:00–19:30

Группа 21: 19:30-22:00

Группа 25: 11:30–15:00

Группа 27: 13:00–16:30

Группа 29: 15:00–18:30

Группа 31: 16:30-20:00

Группа 32: 08:00-09:30

Группа 33: 18:30-22:00

Группа 34: 08:00-11:30

Группа 35: 20:00-22:00

Группа 36: 09:30-13:00

Группа 37: 11:30-15:00

Группа 39: 13:00–16:30

Группа 41: 15:00–18:30

Группа 43: 16:30-20:00

Группа 44: 08:00-09:30

Группа 45: 18:30-22:00

Группа 46: 08:00-11:30

Группа 47: 20:00-22:00

Группа 48: 09:30-13:00

Группа 55: 17:00–19:30

Группа 57: 19:30-22:00

График отключения света в Киевской области

Отключения в Киевской области будут продолжаться 1,5-2,5 часа и коснутся только двух подгрупп потребителей.

График отключения света на Киевщине 21 марта

График отключения света в Одесской области

В Одесской области будут отключать свет на 2-3 часа, но только двум подгруппам потребителей.

График отключения света в Одесской области 21 марта:

1.2: 17:00 — 19:00

3.1: 19:00 — 22:00

График отключения света в Николаевской области

В Николаевской области свет будут отключать только двум группам потребителей на 2,5 часа.

График отключения света в Николаевской области 21 марта:

1.2: 20:00 — 22:30;

6.2: 16:30 — 20:00.

График отключения света в Запорожской области

Треть потребителей Запорожской области проведут субботу без отключений.

График отключения света в Запорожской области 21 марта:

1.1: 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30

2.2: 19:30 — 22:30

3.1: 07:30 — 11:00

3.2: 15:00 — 20:00

4.2: 19:30 — 22:30

5.2: 07:30 — 11:00

6.2: 10:30 — 15:30

График отключения света в Полтавской области

В Полтавской области запланированы ограничения для всех очередей. Свет будут отключать 2-3 раза в сутки, но продолжительность отключений будет всего 1-1,5 часа.

График отключения света на Полтавщине 21 марта

График отключения света в Харьковской области

В Харьковской области в субботу для двух очередей потребителей отключения не запланированы.

График отключения света в Харьковской области 21 марта:

1.1: 08:00 — 10:30

1.2: 08:00 — 10:30

2.1: 17:30 — 21:00

2.2: 17:30 — 21:00

3.1: 10:30 — 14:00

3.2: 10:30 — 14:00

4.1: 21:00 — 22:00

4.2: 21:00 — 22:00

5.1: 14:00 — 17:30

5.2: 14:00 — 17:30

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 21 марта / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света на Кировоградщине 21 марта

График отключения света в Сумской области

В Сумской области свет будут отключать большинству подгрупп, но только один раз в сутки.

График отключения света на Сумщине 21 марта

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 21 марта

График отключения света в Черкасской области

В Черкасской области запланированные ограничения коснутся только трех групп потребителей. Отключения будут продолжаться 1-2 часа.

График отключения света в Черкасской области 21 марта:

1.2 17:00 — 19:00

5.2: 19:00 — 21:00

6.1: 21:00 — 22:00

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 21 марта: дополняется

График отключения света в Житомирской области.

В Житомирской области свет будут отключать на 1,5-2 часа трем подгруппам. Остальные потребители проведут субботу без ограничений электроснабжения.

График отключения света в Житомирской области 21 марта:

1.1: 17:00 — 19:00

2.1: 19:00 — 20:30

4.2: 20:30 — 22:00

Графики отключений в Винницкой области

В Винницкой области свет будут отключать всего на два часа и только двум подгруппам потребителей.

График отключения света в Винницкой области 21 марта:

1.2: 20:00 — 22:00

6.2: 18:00 — 20:00

График отключения света в Волынской области

На Волыни в субботу электричество будет отключено только одной группе. Но подгруппа 5.1 будет сидеть без света всего один час, тогда как потребители подгруппы 5.2 будут сжигать свечи и фонарики целых 4 часа.

График отключения света на Волыни 21 марта

График отключения света в Хмельницкой области

Отключения в Хмельницкой области будут продолжаться 2-3 часа и коснутся только двух подгрупп потребителей.

График отключения света в Хмельницкой области 21 марта

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 21 марта

График отключения света в Ивано-Франковской области

В Прикарпатье отключения в субботу будут минимальными. Ограничения коснутся только двух подгрупп потребителей.

График отключения света на Прикарпатье 21 марта

График отключения света в Закарпатской области

В Закарпатье отключения тоже будут минимальными — только две подгруппы по 2,5 часа.

График отключения света на Закарпатье 21 марта

График отключения света во Львовской области

Отключения во Львовской области будут продолжаться 1,5-2,5 часа и коснутся только двух подгрупп потребителей.

График отключения света на Львовщине 21 марта

График отключения света в Ровенской области

В Ровенской области минимальные отключения запланированы только для двух очередей потребителей.

График отключения света в Ровенской области 21 марта:

6.1: 17.00 — 19.30

6.2: 19.30 — 22.00

Напомним, в Украине в марте, апреле и мае отключения света будут непродолжительными, если не будет атак на энергосистему. Но ситуация с отключениями изменится в летние месяцы, поэтому украинцев ждут новые графики.