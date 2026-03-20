ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
252
Время на прочтение
3 мин

Отключение света 21 марта: актуальные графики для всех областей

ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на субботу, 21 марта, для столицы и всех регионов Украины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в субботу, 21 марта

Во всех регионах Украины в субботу, 21 марта, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 21 марта:

  • Группа 7: 17:00–19:30

  • Группа 9: 19:30-22:00

  • Группа 19: 17:00–19:30

  • Группа 21: 19:30-22:00

  • Группа 25: 11:30–15:00

  • Группа 27: 13:00–16:30

  • Группа 29: 15:00–18:30

  • Группа 31: 16:30-20:00

  • Группа 32: 08:00-09:30

  • Группа 33: 18:30-22:00

  • Группа 34: 08:00-11:30

  • Группа 35: 20:00-22:00

  • Группа 36: 09:30-13:00

  • Группа 37: 11:30-15:00

  • Группа 39: 13:00–16:30

  • Группа 41: 15:00–18:30

  • Группа 43: 16:30-20:00

  • Группа 44: 08:00-09:30

  • Группа 45: 18:30-22:00

  • Группа 46: 08:00-11:30

  • Группа 47: 20:00-22:00

  • Группа 48: 09:30-13:00

  • Группа 55: 17:00–19:30

  • Группа 57: 19:30-22:00

График отключения света в Киевской области

Отключения в Киевской области будут продолжаться 1,5-2,5 часа и коснутся только двух подгрупп потребителей.

График отключения света на Киевщине 21 марта

График отключения света на Киевщине 21 марта

График отключения света в Одесской области

В Одесской области будут отключать свет на 2-3 часа, но только двум подгруппам потребителей.

График отключения света в Одесской области 21 марта:

  • 1.2: 17:00 — 19:00

  • 3.1: 19:00 — 22:00

График отключения света в Николаевской области

В Николаевской области свет будут отключать только двум группам потребителей на 2,5 часа.

График отключения света в Николаевской области 21 марта:

  • 1.2: 20:00 — 22:30;

  • 6.2: 16:30 — 20:00.

График отключения света в Запорожской области

Треть потребителей Запорожской области проведут субботу без отключений.

График отключения света в Запорожской области 21 марта:

  • 1.1: 15:00 — 20:00

  • 2.1: 10:30 — 15:30

  • 2.2: 19:30 — 22:30

  • 3.1: 07:30 — 11:00

  • 3.2: 15:00 — 20:00

  • 4.2: 19:30 — 22:30

  • 5.2: 07:30 — 11:00

  • 6.2: 10:30 — 15:30

График отключения света в Полтавской области

В Полтавской области запланированы ограничения для всех очередей. Свет будут отключать 2-3 раза в сутки, но продолжительность отключений будет всего 1-1,5 часа.

График отключения света на Полтавщине 21 марта

График отключения света на Полтавщине 21 марта

График отключения света в Харьковской области

В Харьковской области в субботу для двух очередей потребителей отключения не запланированы.

График отключения света в Харьковской области 21 марта:

  • 1.1: 08:00 — 10:30

  • 1.2: 08:00 — 10:30

  • 2.1: 17:30 — 21:00

  • 2.2: 17:30 — 21:00

  • 3.1: 10:30 — 14:00

  • 3.2: 10:30 — 14:00

  • 4.1: 21:00 — 22:00

  • 4.2: 21:00 — 22:00

  • 5.1: 14:00 — 17:30

  • 5.2: 14:00 — 17:30

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 21 марта / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 21 марта / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 21 марта / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 21 марта / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света на Кировоградщине 21 марта

График отключения света на Кировоградщине 21 марта

График отключения света в Сумской области

В Сумской области свет будут отключать большинству подгрупп, но только один раз в сутки.

График отключения света на Сумщине 21 марта

График отключения света на Сумщине 21 марта

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 21 марта

График отключения света на Черниговщине 21 марта

График отключения света в Черкасской области

В Черкасской области запланированные ограничения коснутся только трех групп потребителей. Отключения будут продолжаться 1-2 часа.

График отключения света в Черкасской области 21 марта:

  • 1.2 17:00 — 19:00

  • 5.2: 19:00 — 21:00

  • 6.1: 21:00 — 22:00

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 21 марта: дополняется

График отключения света в Житомирской области.

В Житомирской области свет будут отключать на 1,5-2 часа трем подгруппам. Остальные потребители проведут субботу без ограничений электроснабжения.

График отключения света в Житомирской области 21 марта:

  • 1.1: 17:00 — 19:00

  • 2.1: 19:00 — 20:30

  • 4.2: 20:30 — 22:00

Графики отключений в Винницкой области

В Винницкой области свет будут отключать всего на два часа и только двум подгруппам потребителей.

График отключения света в Винницкой области 21 марта:

  • 1.2: 20:00 — 22:00

  • 6.2: 18:00 — 20:00

График отключения света в Волынской области

На Волыни в субботу электричество будет отключено только одной группе. Но подгруппа 5.1 будет сидеть без света всего один час, тогда как потребители подгруппы 5.2 будут сжигать свечи и фонарики целых 4 часа.

График отключения света на Волыни 21 марта

График отключения света на Волыни 21 марта

График отключения света в Хмельницкой области

Отключения в Хмельницкой области будут продолжаться 2-3 часа и коснутся только двух подгрупп потребителей.

График отключения света в Хмельницкой области 21 марта

График отключения света в Хмельницкой области 21 марта

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 21 марта

График отключения света в Тернопольской области 21 марта

График отключения света в Ивано-Франковской области

В Прикарпатье отключения в субботу будут минимальными. Ограничения коснутся только двух подгрупп потребителей.

График отключения света на Прикарпатье 21 марта

График отключения света на Прикарпатье 21 марта

График отключения света в Закарпатской области

В Закарпатье отключения тоже будут минимальными — только две подгруппы по 2,5 часа.

График отключения света на Закарпатье 21 марта

График отключения света на Закарпатье 21 марта

График отключения света во Львовской области

Отключения во Львовской области будут продолжаться 1,5-2,5 часа и коснутся только двух подгрупп потребителей.

График отключения света на Львовщине 21 марта

График отключения света на Львовщине 21 марта

График отключения света в Ровенской области

В Ровенской области минимальные отключения запланированы только для двух очередей потребителей.

График отключения света в Ровенской области 21 марта:

  • 6.1: 17.00 — 19.30

  • 6.2: 19.30 — 22.00

Напомним, в Украине в марте, апреле и мае отключения света будут непродолжительными, если не будет атак на энергосистему. Но ситуация с отключениями изменится в летние месяцы, поэтому украинцев ждут новые графики.

Новость дополняется
252
