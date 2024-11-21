Отключение света 21 ноября: "Укрэнерго" изменило графики – где и когда не будет света

Применяемые при воздушной тревоге аварийные отключения отменены.
В четверг, 21 ноября, в Украине будут действовать несколько иные ограничения в энергетике, чем планировалось. Во многих областях введена еще одна очередь отключений света.
Об этом сообщили в пресс-службе "НЕК" Укрэнерго".
В Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и Киеве меры ограничения потребления будут действовать в таком объеме:
- 08:00 – 19:00 – две очереди отключений;
- 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
В НЭК отметили, что примененные в ряде областей аварийные отключения во время воздушной тревоги отменены.
"Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — добавили в пресс-службе "Укрэнерго".
Напомним, сегодня утром в Украине были введены аварийные и экстренные отключения света.
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