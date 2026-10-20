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Отключение света 21 октября: какие графики будут действовать в Украине
«Укрэнерго» вводит графики отключения света 21 октября.
В части областей Украины 21 октября вынужденно введены графики отключения света как для бытовых потребителей, так и для промышленности.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Отключение света 21 октября — какие графики применят
Причина отключений — последствия российских атак на украинскую энергетику.
По информации энергетиков, ограничения будут действовать в течение большей части суток:
С 06:00 до 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме от 1 до 2 очередей);
С 06:00 до 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности.
В «Укрэнерго» предупреждают, что ситуация со светом может меняться из-за обстрелов. Жителей призывают следить за обновленными графиками на официальных страницах своих облэнерго.
«Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!» — отметили в «Укрэнерго».
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, российская атака 20 октября повредила объект «Укрэнерго» во Львовской области. Из-за этого почти 30 тысяч жителей Новояворовска остались без света.
Также в Киеве вечером 20 октября Россия атаковала один из объектов энергетической инфраструктуры.
К слову, в Украине 20 октября будут ограничивать потребление света. В части областей для населения будут действовать графики отключений, а для промышленности ограничения будут введены по всей стране.