ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1807
Время на прочтение
1 мин

Отключение света 21 октября: какие графики будут действовать в Украине

«Укрэнерго» вводит графики отключения света 21 октября.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

В части областей Украины 21 октября вынужденно введены графики отключения света как для бытовых потребителей, так и для промышленности.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Отключение света 21 октября — какие графики применят

Причина отключений — последствия российских атак на украинскую энергетику.

По информации энергетиков, ограничения будут действовать в течение большей части суток:

  • С 06:00 до 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме от 1 до 2 очередей);

  • С 06:00 до 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности.

В «Укрэнерго» предупреждают, что ситуация со светом может меняться из-за обстрелов. Жителей призывают следить за обновленными графиками на официальных страницах своих облэнерго.

«Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!» — отметили в «Укрэнерго».

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, российская атака 20 октября повредила объект «Укрэнерго» во Львовской области. Из-за этого почти 30 тысяч жителей Новояворовска остались без света.

Также в Киеве вечером 20 октября Россия атаковала один из объектов энергетической инфраструктуры.

К слову, в Украине 20 октября будут ограничивать потребление света. В части областей для населения будут действовать графики отключений, а для промышленности ограничения будут введены по всей стране.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie