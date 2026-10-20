Отключение света 21 октября: какие графики будут действовать в Украине

Отключение света / © ТСН.ua

Реклама

В части областей Украины 21 октября вынужденно введены графики отключения света как для бытовых потребителей, так и для промышленности.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Реклама

Отключение света 21 октября — какие графики применят

Причина отключений — последствия российских атак на украинскую энергетику.

Реклама

По информации энергетиков, ограничения будут действовать в течение большей части суток:

С 06:00 до 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме от 1 до 2 очередей);

С 06:00 до 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности.

В «Укрэнерго» предупреждают, что ситуация со светом может меняться из-за обстрелов. Жителей призывают следить за обновленными графиками на официальных страницах своих облэнерго.

«Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!» — отметили в «Укрэнерго».

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, российская атака 20 октября повредила объект «Укрэнерго» во Львовской области. Из-за этого почти 30 тысяч жителей Новояворовска остались без света.

Реклама

Также в Киеве вечером 20 октября Россия атаковала один из объектов энергетической инфраструктуры.

К слову, в Украине 20 октября будут ограничивать потребление света. В части областей для населения будут действовать графики отключений, а для промышленности ограничения будут введены по всей стране.

Новости партнеров

Новости партнеров