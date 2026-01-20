ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4126
Время на прочтение
3 мин

Отключение света 21 января: актуальные графики для всех областей

ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 21 января, для столицы и всех регионов Украины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине

Во всех регионах Украины в среду, 21 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

Во многих регионах Украины вынужденно применяются аварийные отключения, в отдельных областях — достаточно жесткие. Самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области, в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях, а также в Полтавской области. Продолжительность вынужденных обесточений вне графиков в этих регионах самая длинная.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 21 января будет действовать только при отмене экстренных отключений.

График отключения света в Киевской области

После ночных обстрелов в области действуют экстренные отключения, во время которых графики не применяются.

График отключения света в Одесской области

Почасовые графики действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сети.

Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины — продолжаются аварийные отключения.

График отключения света в Одесской области 21 января : дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света на Николаевщине 21 января :

1.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00

Всего: 13 часов 30 минут

1.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00

Всего: 14 часов

2.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 15:00; 18:30 — 00:00

Всего: 13 часов 30 минут

2.2 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 18:30

Всего: 14 часов

3.1 — 00:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00

Всего: 15 часов

3.2 — 00:00 — 00:30; 04:30 — 08:00; 09:30 — 11:30; 15:00 — 22:00

Всего: 13 часов

4.1 — 00:00 — 00:30; 04:30 — 11:30; 15:00 — 21:30

Всего: 14 часов

4.2 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00

Всего: 13 часов 30 минут

5.1 — 00:00 — 00:30; 05:30 — 11:30; 15:00 — 21:30

Всего: 13 часов

5.2 — 00:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00

Всего: 15 часов

6.1 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00

Всего: 16 часов

6.2 — 00:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 19:30; 22:00 — 00:00

Всего: 14 часов 30 минут

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 21 января :

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 21 января

График отключения света на Полтавщине 21 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света на Харьковщине 21 января :

1.1 00:00–02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 00:00–02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 02:00–06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.2 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

3.1 02:00–05:30; 05:30-12:30; 16:00–23:00

3.2 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00–23:00

4.1 02:00–05:30; 05:30-12:30; 16:00–23:00

4.2 00:00–05:30; 05:30-12:30; 16:00–23:00

5.1 00:00–05:30; 09:00–16:00; 19:30-24:00

5.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 19:30-24:00

6.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 19:30-24:00

6.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 19:30-24:00

График отключения света в Днепропетровской области

На Днепропетровщине по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Почасовые графики пока не действуют.

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света на Кировоградщине 21 января

График отключения света на Кировоградщине 21 января

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 21 января

График отключения света на Сумщине 21 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света на Житомирщине 21 января : дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 21 января : дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 21 января : дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице на 19—25 января / © соцмережі

График отключения света на Виннице на 19—25 января / © соцмережі

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 21 января

График отключения света в Черновицкой области 21 января

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 21 января

График отключения света в Хмельницкой области 21 января

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 21 января

График отключения света на Волыни 21 января

График отключения света на Волыни 21 января

График отключения света на Волыни 21 января

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 21 января : дополняется

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 21 января

График отключения света на Прикарпатье 21 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 21 января

График отключения света на Закарпатье 21 января

График отключения света во Львовской области

Для Шептицкого района временно действует отдельный график почасовых отключений:

  • подчерки 1.2, 2.2. — электроэнергия отсутствует 11:00-15:30.

  • подчерк 4.2. — электроэнергия отсутствует 11:00-15:30, с 23:00 21 января — 03:30 22 января.

  • подчерки 3.1, 5.2. — электроэнергия отсутствует 7:00-11:30, 19:00-23:30.

  • подчерк 6.2 (потребители в г.Шептицком) — электроэнергия отсутствует 3:00-7:30, 15:00-19:30.

  • подчерк 6.2 (другие потребители Шептицкого района) — электроэнергия отсутствует с 23:00 20 января до 03:30 21 января, 15:00-19:30 21 января.

График отключения света на Львовщине 21 января

График отключения света на Львовщине 21 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 21 января

График отключения света на Ровенщине 21 января

Напомним, в Черниговской области одновременно ввели все три очереди СГАВ. Ситуация в энергосистеме критическая.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
4126
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie