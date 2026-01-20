Отключение света 21 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине

Во всех регионах Украины в среду, 21 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

Во многих регионах Украины вынужденно применяются аварийные отключения, в отдельных областях — достаточно жесткие. Самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области, в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях, а также в Полтавской области. Продолжительность вынужденных обесточений вне графиков в этих регионах самая длинная.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 21 января будет действовать только при отмене экстренных отключений.

График отключения света в Киевской области

После ночных обстрелов в области действуют экстренные отключения, во время которых графики не применяются.

График отключения света в Одесской области

Почасовые графики действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сети.

Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины — продолжаются аварийные отключения.

График отключения света в Одесской области 21 января : дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света на Николаевщине 21 января :

1.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00

Всего: 13 часов 30 минут

1.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00

Всего: 14 часов

2.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 15:00; 18:30 — 00:00

Всего: 13 часов 30 минут

2.2 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 18:30

Всего: 14 часов

3.1 — 00:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00

Всего: 15 часов

3.2 — 00:00 — 00:30; 04:30 — 08:00; 09:30 — 11:30; 15:00 — 22:00

Всего: 13 часов

4.1 — 00:00 — 00:30; 04:30 — 11:30; 15:00 — 21:30

Всего: 14 часов

4.2 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00

Всего: 13 часов 30 минут

5.1 — 00:00 — 00:30; 05:30 — 11:30; 15:00 — 21:30

Всего: 13 часов

5.2 — 00:00 — 04:30; 08:00 — 15:00; 18:30 — 22:00

Всего: 15 часов

6.1 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00

Всего: 16 часов

6.2 — 00:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 19:30; 22:00 — 00:00

Всего: 14 часов 30 минут

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 21 января :

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 21 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света на Харьковщине 21 января :

1.1 00:00–02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 00:00–02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 02:00–06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.2 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

3.1 02:00–05:30; 05:30-12:30; 16:00–23:00

3.2 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00–23:00

4.1 02:00–05:30; 05:30-12:30; 16:00–23:00

4.2 00:00–05:30; 05:30-12:30; 16:00–23:00

5.1 00:00–05:30; 09:00–16:00; 19:30-24:00

5.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 19:30-24:00

6.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 19:30-24:00

6.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 19:30-24:00

График отключения света в Днепропетровской области

На Днепропетровщине по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Почасовые графики пока не действуют.

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света на Кировоградщине 21 января

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 21 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света на Житомирщине 21 января : дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 21 января : дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 21 января : дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице на 19—25 января / © соцмережі

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 21 января

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 21 января

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 21 января

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 21 января : дополняется

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 21 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 21 января

График отключения света во Львовской области

Для Шептицкого района временно действует отдельный график почасовых отключений:

подчерки 1.2, 2.2. — электроэнергия отсутствует 11:00-15:30.

подчерк 4.2. — электроэнергия отсутствует 11:00-15:30, с 23:00 21 января — 03:30 22 января.

подчерки 3.1, 5.2. — электроэнергия отсутствует 7:00-11:30, 19:00-23:30.

подчерк 6.2 (потребители в г.Шептицком) — электроэнергия отсутствует 3:00-7:30, 15:00-19:30.

подчерк 6.2 (другие потребители Шептицкого района) — электроэнергия отсутствует с 23:00 20 января до 03:30 21 января, 15:00-19:30 21 января.

График отключения света на Львовщине 21 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 21 января

Напомним, в Черниговской области одновременно ввели все три очереди СГАВ. Ситуация в энергосистеме критическая.

