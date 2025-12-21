- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 3 мин
Отключение света 22 декабря: графики в Киеве и областях
Электроснабжение в Украине ограничено из-за последствий российских ракетно-дронных ударов по энергетическим объектам.
В понедельник, 22 декабря, в Киеве и в большинстве регионов Украины будут введены графики почасовых отключений света. Ограничения электроснабжения приходится применять из-за последствий российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
В западных областях Украины почасовые графики отключений света не запланированы.
Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пока не действуют.
График отключения света в Киеве
Жители столицы Украины будут находиться без электроснабжения от 7,5 часов до 13 часов в сутки. В некоторых подгруппах света не будет непрерывно в течение 7 часов.
График почасовых отключений выглядит так:
График отключения света в Киевской области
На Киевщине самые длинные отключения в некоторых группах будут длиться до 12 часов в сутки. Некоторым из жителей области тоже придется находиться без света в течение 7 часов.
График почасовых отключений выглядит так:
График отключения света в Днепропетровской области
У жителей Днепропетровщины света не будет от 10 до 13,5 часов в сутки в зависимости от очереди. Кое-где будут длительные отключения до 7 часов.
График почасовых отключений выглядит так:
График отключения света в Запорожской области
В Запорожье света не будет по 11-15 часов, в некоторых очередях отключения будут происходить трижды в сутки — по 5 часов подряд.
График почасовых отключений выглядит так:
1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 06:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
4.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
График отключения света в Харьковской области
На Харьковщине жители будут находиться без света по 12-14 часов, некоторые отключения продлятся до 5-5,5 часов.
График почасовых отключений выглядит так:
1.1 00:00-04:30; 08:00-10:00; 11:30-15:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00-10:00; 11:30-15:00; 22:00-24:00
2.1 01:00-04:30; 10:00-15:00; 18:30-24:00
2.2 01:00-04:30; 10:00-15:00; 18:30-24:00
3.1 04:30-08:00; 10:00-11:30; 15:00-18:30
3.2 04:30-08:00; 10:00-11:30; 15:00-18:30; 22:00-24:00
4.1 04:30-08:00; 10:00-11:30; 15:00-18:30
4.2 01:00-08:00; 10:00-11:30; 15:00-18:30
5.1 00:00-01:00; 07:00-11:30; 15:00-18:00; 18:30-22:00
5.2 00:00-01:00; 07:00-10:00; 11:30-18:00; 18:30-22:00
6.1 00:00-01:00; 08:00-10:00; 11:30-18:00; 18:30-22:00
6.2 00:00-01:00; 04:30-10:00; 11:30-15:00; 18:00-22:00
График отключения света в Черкасской области
В Черкасской области отключения света будут длиться по 8-10 часов, в зависимости от группы. Периоды без электроснабжения будут длиться по 2-3 часа.
График почасовых отключений выглядит так:
1.1 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
1.2 01:00 — 03:00, 07:00 — 09:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
2.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
2.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
3.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
3.2 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
4.1 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
4.2 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
5.1 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
5.2 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00
6.1 03:00 — 06:00, 09:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 23:00 — 24:00
6.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
График отключения света в Черниговской области
На Черниговщине отключения света могут длиться до 9-11 часов в сутки, в зависимости от группы. Электроснабжения может не быть до 5 часов подряд.
График почасовых отключений выглядит так:
График отключения света в Сумской области
На Смущине жители будут оставаться без света по 12-14 часов в сутки. Самые длительные отключения будут происходить в течение 4 часов.
График почасовых отключений света выглядит так:
График отключения света в Полтавской области
На Полтавщине также будут происходить отключения света:
с 00:00 по 07:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей.
с 07:00 по 10:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
с 10:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей.
с 18:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей.
Ознакомиться с графиком можно на сайте облэнерго.
Напомним, правительство поставило задачу обеспечить до 24 декабря перенаправить высвобожденный энергетический ресурс до 1 ГВт на нужды населения.