Отключение света 22 мая: в ДТЭК сообщили, какие регионы и когда будут без электричества

В среду, 22 мая, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях отключения света с 07:00 до 18:00 не прогнозируют. Впрочем, ограничения на потребление электроэнергии все же есть.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Отмечается, что в Киеве выделенных лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 73% потребностей столицы.

"Киев, Киевщина, Одесчина, Днепропетровщина, Донетчина: отключения будут действовать в периоды – с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24.00", – говорится в сообщении.

Графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК.

Отметим, что сегодня Укрэнерго планирует выключать свет как для промышленных, так и для бытовых потребителей. Впрочем, не целый день. Почасовые графики обесточений действовали с полуночи до 07:00. Они снова вступят в силу с 18:00 до 24:00.

С 07:00 до 18:00 отключения электричества не прогнозируют. Поэтому есть возможность заранее зарядить телефоны, фонарики, павербанки. Энергетики просят без лишней необходимости не перегружать электросеть мощными электроприборами.