Отключение света 22 мая: в ДТЭК сообщили, какие регионы и когда будут без электричества

Укрэнерго планирует выключать свет для промышленных и бытовых потребителей.
В среду, 22 мая, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях отключения света с 07:00 до 18:00 не прогнозируют. Впрочем, ограничения на потребление электроэнергии все же есть.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Отмечается, что в Киеве выделенных лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 73% потребностей столицы.
"Киев, Киевщина, Одесчина, Днепропетровщина, Донетчина: отключения будут действовать в периоды – с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24.00", – говорится в сообщении.
Графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК.
Отметим, что сегодня Укрэнерго планирует выключать свет как для промышленных, так и для бытовых потребителей. Впрочем, не целый день. Почасовые графики обесточений действовали с полуночи до 07:00. Они снова вступят в силу с 18:00 до 24:00.
С 07:00 до 18:00 отключения электричества не прогнозируют. Поэтому есть возможность заранее зарядить телефоны, фонарики, павербанки. Энергетики просят без лишней необходимости не перегружать электросеть мощными электроприборами.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 22 мая – отключение света! Когда?
Отключение света в Киеве
В столице и Киевской области каждое отключение длится до четырех часов подряд, а гарантированное наличие электричества — по два часа. В результате максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения – от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели. В Киевской области все зависит от населенного пункта. В некоторых – отключения такие же, как в столице.
Узнать свою группу и время отключений можно на сайтах ДТЭК в Киеве и области, а также в чат-ботах компании.
Напомним, этой ночью, 22 мая, Россия ударила по объектам энергетики. Под удар попала инфраструктура на северо-востоке. В частности, Сумская область.
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