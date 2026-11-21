Отключение света в Украине 22 ноября / © ТСН

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В воскресенье, 22 ноября, в Украине будут круглосуточно применять графики ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

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Какие ограничения будут действовать 22 ноября

Причиной ограничений послужили последствия российских атак на энергосистему Украины.

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Для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей почасовые отключения объемом от 1 до 2,5 очереди.

Самой сложной остается ситуация в Одесской и Ровенской областях. Там продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики пытаются как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям.

Актуальные графики публикуют региональные облэнерго и ДТЭК (дополняется).

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 22 ноября:

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Очередь 1.1: 12:00 — 15:30, 22:30 — 24:00

Очередь 1.2: 12:00 — 15:30, 22:30 — 24:00

Очередь 2.1: 12:00 — 15:30, 22:30 — 24:00

Очередь 2.2: 16:00 — 19:00

Очередь 3.1: 15:30 — 19:00

Очередь 3.2: 06:00 — 08:30, 16:00 — 19:00

Очередь 4.1: 06:00 — 08:30, 15:30 — 22:00

Очередь 4.2: 06:00 — 08:30, 15:30 — 19:00

Очередь 5.1: 19:00 — 22:30

Очередь 5.2: 08:30 — 12:00, 19:00 — 22:30

Очередь 6.1: 08:30 — 12:00, 19:00 — 22:00

Очередь 6.2: 08:30 — 12:00, 19:00 — 22:30

График отключения света в Одесской области

Ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной. Российские войска более суток атакуют энергетическую инфраструктуру региона, в результате ударов повреждены, в частности, объекты НЭК «Укрэнерго». Несмотря на частичное восстановление электроснабжения, новые атаки снова повлекли за собой масштабные обесточения.

«Ремонтные бригады работают везде, где это позволяет ситуация безопасности. В то же время, специалисты прорабатывают резервные схемы питания, чтобы обеспечить электроснабжение потребителей. Все привлеченные службы работают скоординированно, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию в регионе», — говорится в сообщении «Укрэнерго».

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 22 ноября:

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Очередь 1.1: 06:30 — 10:00, 20:30 — 22:30

Очередь 1.2: 06:30 — 10:00, 20:30 — 00:00

Очередь 2.1: 05:30 — 06:30, 13:30 — 17:00

Очередь 2.2: 10:00 — 13:30, 17:00 — 20:30

Очередь 3.1: 06:30 — 10:00, 13:30 — 17:00

Очередь 3.2: 17:00 — 22:30

Очередь 4.1: 05:30 — 06:30, 17:00 — 20:30

Очередь 4.2: 05:30 — 06:30, 15:30 — 20:30

Очередь 5.1: 10:00 — 13:30, 20:30 — 00:00

Очередь 5.2: 15:30 — 17:00, 20:30 — 00:00

Очередь 6.1: 13:30 — 17:00

Очередь 6.2: 10:00 — 13:30, 17:00 — 20:30

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 22 ноября:

Очередь 1.1: 15:30 — 20:30

Очередь 1.2: 10:00 — 15:00, 20:00 — 24:00

Очередь 2.1: 15:30 — 20:30

Очередь 2.2: 10:00 — 15:00

Очередь 3.1: 19:00 — 22:30

Очередь 3.2: 05:30 — 10:30, 14:30 — 19:30, 23:30 — 24:00

Очередь 4.1: 19:00 — 22:30

Очередь 4.2: 05:30 — 10:30, 14:30 — 19:30

Очередь 5.1: 10:00 — 15:00

Очередь 5.2: 14:30 — 19:30

Очередь 6.1: 05:30 — 10:30, 20:00 — 24:00

Очередь 6.2: 19:00 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света в Полтавской области 22 ноября:

Очередь 1.1: 10:00 — 11:30, 16:00 — 18:30, 22:00 — 23:30

Очередь 1.2: 10:30 — 12:00, 16:30 — 19:00, 22:30 — 24:00

Очередь 2.1: 06:00 — 06:30, 11:00 — 12:30, 17:00 — 19:30, 23:00 — 24:00

Очередь 2.2: 06:00 — 07:00, 11:30 — 13:00, 17:30 — 20:00, 23:30 — 24:00

Очередь 3.1: 06:00 — 07:30, 12:00 — 13:30, 18:00 — 20:30

Очередь 3.2: 06:30 — 08:00, 12:30 — 14:00, 18:30 — 21:00

Очередь 4.1: 07:00 — 08:30, 13:00 — 14:30, 19:00 — 21:30

Очередь 4.2: 07:30 — 09:00, 13:30 — 15:00, 19:30 — 22:00

Очередь 5.1: 08:00 — 09:30, 14:00 — 16:30, 20:00 — 22:00

Очередь 5.2: 08:30 — 10:00, 14:30 — 17:00, 20:30 — 22:00

Очередь 6.1: 09:00 — 10:30, 15:00 — 17:30, 21:00 — 22:30

Очередь 6.2: 09:30 — 11:00, 16:00 — 18:00, 21:30 — 23:00

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 22 ноября:

Очередь 1.1: 06:00 — 07:30, 16:00 — 18:00

Очередь 1.2: 14:30 — 18:00

Очередь 2.1: 06:00 — 07:30, 14:30 — 18:00

Очередь 2.2: 06:00 — 07:30, 14:30 — 18:00

Очередь 3.1: 07:30 — 11:00, 16:00 — 21:30

Очередь 3.2: 18:00 — 21:30

Очередь 4.1: 07:30 — 11:00, 18:00 — 21:30

Очередь 4.2: 07:30 — 11:00, 18:00 — 21:30

Очередь 5.1: 11:00 — 14:30, 18:00 — 22:00

Очередь 5.2: 22:00 — 24:00

Очередь 6.1: 11:00 — 14:30, 22:00 — 24:00

Очередь 6.2: 11:00 — 14:30, 22:00 — 24:00

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 22 ноября:

Очередь 1.1: 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

Очередь 1.2: 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

Очередь 2.1: 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Очередь 2.2: 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Очередь 3.1: 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Очередь 3.2: 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Очередь 4.1: 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Очередь 4.2: 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Очередь 5.1: 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 22:00 — 24:00

Очередь 5.2: 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Очередь 6.1: 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

Очередь 6.2: 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 22 ноября:

Очередь 1.1: 12:30 — 16:00, 23:00 — 00:00

Очередь 1.2: 12:30 — 16:00, 19:30 — 22:00

Очередь 2.1: 06:00 — 09:00, 16:00 — 19:30

Очередь 2.2: 16:00 — 19:30

Очередь 3.1: 09:00 — 12:30, 19:30 — 23:00

Очередь 3.2: 09:00 — 12:30, 19:30 — 23:00

Очередь 4.1: 12:30 — 16:00, 23:00 — 00:00

Очередь 4.2: 16:00 — 19:30, 23:00 — 00:00

Очередь 5.1: 19:30 — 23:00

Очередь 5.2: 09:00 — 12:30, 19:30 — 22:00

Очередь 6.1: 06:00 — 09:00, 16:00 — 19:30

Очередь 6.2: 06:00 — 09:00, 16:00 — 19:30

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 22 ноября (кроме ВСП «Уманские энергетические сети», Жашковского, Монастырищенского и Христиновского филиалов):

Очередь 1.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00

Очередь 1.2: 17:00 — 20:00

Очередь 2.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Очередь 2.2: 18:00 — 20:00

Очередь 3.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 19:00 — 21:00

Очередь 3.2: 14:00 — 17:00, 19:00 — 22:00

Очередь 4.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

Очередь 4.2: 08:00 — 10:00, 19:00 — 22:00

Очередь 5.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00

Очередь 5.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 19:00, 21:00 — 24:00

Очередь 6.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Очередь 6.2: 10:00 — 12:00, 17:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

Временные индивидуальные графики отключений для потребителей ОСП «Уманские энергетические сети», Жашковского, Монастырищенского и Христиновского филиалов.

Очередь 1.2: 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

Очередь 2.2: 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

Очередь 3.2: 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

Очередь 4.2: 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

Очередь 5.2: 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

Очередь 6.2: 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 22 ноября:

Очередь 1: 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Очередь 2: 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Очередь 3: 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Очередь 4: 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Очередь 5: 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Очередь 6: 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Очередь 7: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

Очередь 8: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 00:00

Очередь 9: 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

Очередь 10: 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Очередь 11: 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Очередь 12: 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 22 ноября:

Очередь 1.1: 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

Очередь 1.2: 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00

Очередь 2.1: 06:00 — 09:00, 22:00 — 24:00

Очередь 2.2: 06:00 — 10:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Очередь 3.1: 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Очередь 3.2: 12:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Очередь 4.1: 16:00 — 19:00

Очередь 4.2: 16:00 — 19:00

Очередь 5.1: 19:00 — 22:00

Очередь 5.2: 19:00 — 22:00

Очередь 6.1: без отключений

Очередь 6.2: 09:00 — 12:00, 19:00 — 22:00

Графики отключений в Винницкой области

Запланированных отключений электроэнергии пока нет. В то же время, для всех подчерк обнародовали интервалы возможных обесточений. Их могут использовать дополнительно — в зависимости от ситуации в энергосистеме и потребности в ограничении потребления. То есть, приведенные часы не означают, что свет обязательно будут выключать в это время: это лишь периоды, когда отключения возможны.

График возможных отключений света в Винницкой области 22 ноября:

Очередь 1.1: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Очередь 1.2: 06:00 — 08:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Очередь 2.1: 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Очередь 2.2: 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 20:00

Очередь 3.1: 08:00 — 10:00, 20:00 — 22:00

Очередь 3.2: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00

Очередь 4.1: 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

Очередь 4.2: 14:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Очередь 5.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Очередь 5.2: 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Очередь 6.1: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

Очередь 6.2: 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 22 ноября:

Очередь 1.1: 16:00 — 18:00

Очередь 1.2: 16:00 — 18:00

Очередь 2.1: 16:00 — 18:00

Очередь 2.2: 16:00 — 18:00

Очередь 3.1: 18:00 — 22:00

Очередь 3.2: 18:00 — 22:00

Очередь 4.1: 18:00 — 21:30

Очередь 4.2: 18:00 — 21:30

Очередь 5.1: без отключений

Очередь 5.2: без отключений

Очередь 6.1: 21:30 — 24:00

Очередь 6.2: 21:30 — 24:00

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 22 ноября:

Очередь 1.1: 14:00 — 17:00

Очередь 1.2: 10:00 — 14:00, 20:00 — 24:00

Очередь 2.1: 10:00 — 14:00

Очередь 2.2: 10:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

Очередь 3.1: 06:00 — 10:00, 17:00 — 21:00

Очередь 3.2: 06:00 — 10:00, 17:00 — 21:00

Очередь 4.1: 06:00 — 10:00, 21:00 — 24:00

Очередь 4.2: 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

Очередь 5.1: 17:00 — 20:00

Очередь 5.2: 14:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

Очередь 6.1: 16:00 — 20:00

Очередь 6.2: 16:00 — 20:00

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 22 ноября:

Очередь 1.1: 18:30 — 22:30

Очередь 1.2: 01:00 — 02:30, 21:00 — 22:30

Очередь 2.1: 15:30 — 19:30

Очередь 2.2: 18:30 — 22:30

Очередь 3.1: без отключений

Очередь 3.2: без отключений

Очередь 4.1: 15:30 — 19:30

Очередь 4.2: 00:00 — 01:00, 16:00 — 19:30

Очередь 5.1: без отключений

Очередь 5.2: 00:00 — 02:00

Очередь 6.1: 00:00 — 01:00, 21:00 — 23:00

Очередь 6.2: 16:00 — 19:30

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 22 ноября:

Очередь 1.1: без отключений

Очередь 1.2: 19:00 — 22:00

Очередь 2.1: 22:00 — 00:00

Очередь 2.2: 19:00 — 22:00

Очередь 3.1: 16:00 — 19:00

Очередь 3.2: 16:00 — 19:00

Очередь 4.1: 19:00 — 22:00

Очередь 4.2: 16:00 — 19:00

Очередь 5.1: без отключений

Очередь 5.2: 16:00 — 19:00

Очередь 6.1: 19:00 — 22:00

Очередь 6.2: 22:00 — 00:00

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 22 ноября:

Очередь 1.1: 18:00 — 20:00

Очередь 1.2: 18:00 — 20:00

Очередь 2.1: 20:00 — 22:00

Очередь 2.2: 20:00 — 22:00

Очередь 3.1: 16:00 — 18:00

Очередь 3.2: 16:00 — 18:00

Очередь 4.1: 18:00 — 20:00

Очередь 4.2: 18:00 — 20:00

Очередь 5.1: 20:00 — 22:00

Очередь 5.2: 20:00 — 22:00

Очередь 6.1: 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

Очередь 6.2: 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

График отключения света во Львовской области

График отключения света во Львовской области 22 ноября:

Очередь 1.1: 16:00 — 19:00

Очередь 1.2: 16:00 — 19:00

Очередь 2.1: 22:00 — 24:00

Очередь 2.2: 22:00 — 24:00

Очередь 3.1: 19:00 — 22:00

Очередь 3.2: 19:00 — 22:00

Очередь 4.1: без отключений

Очередь 4.2: без отключений

Очередь 5.1: 19:00 — 22:00

Очередь 5.2: 19:00 — 22:00

Очередь 6.1: 16:00 — 19:00

Очередь 6.2: 16:00 — 19:00

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 22 ноября:

Очередь 2.1: 22:00 — 00:00

Очередь 2.2: 22:00 — 00:00

Очередь 3.1: 16:00 — 19:00

Очередь 3.2: 16:00 — 19:00

Очередь 4.1: 16:00 — 19:00

Очередь 4.2: 16:00 — 19:00

Очередь 5.1: 19:00 — 22:00

Очередь 5.2: 19:00 — 22:00

Очередь 6.1: 19:00 — 22:00

Очередь 6.2: 19:00 — 22:00

Российские атаки на энергосистему — последние новости

В Ровенской области после российской атаки по Сарненскому району без электроэнергии остались около 50 населенных пунктов. Из-за угрозы повторных ударов энергетики не всегда могут безопасно работать на поврежденных объектах.

Во время одной из атак российские войска также повредили теплоэлектростанцию ДТЭК. Из-за существенных разрушений оборудования станция прекратила производить электроэнергию. Компания не уточнила, сколько времени понадобится на восстановление объекта, о чем сообщил ДТЭК.

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