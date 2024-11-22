Отключение света 22 ноября: в "Укрэнерго" сообщили, когда не будет электричества

В течение суток объем применения ограничений может изменяться.

Во вторник, 22 ноября, в Украине действуют графики отключений света. В течение дня будут применять одну и две очереди.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Сегодня объем ограничений будет следующим:

6:00 – 7:00 – одна очередь отключений

7:00 – 18:00 – две очереди отключений

18:00 – 22:00 – одна очередь отключений

"В течение суток объем применения ограничений может быть изменен. Актуальную информацию узнавайте на сайте или на официальных страницах вашего облэнерго", — сообщили в НЭК.

Энергетики отмечают, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

Напомним, Reuters со ссылкой на собственные источники заявило, что РФ повредила три из пяти теплоэлектростанций ДТЭК. Одна из них до сих пор не работает.

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