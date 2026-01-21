- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 424
- Время на прочтение
- 3 мин
Отключение света 22 января: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на четверг, 22 января, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в четверг, 22 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
Ситуация с электроснабжением столицы остается сложной. Продолжаются экстренные отключения. Графики и распределение на группы не действует.
Из-за разрушения врагом объектов генерации сложной остается ситуация в частях Днепровского и Деснянского районов.
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 22 января: дополняется
График отключения света в Одесской области
Почасовые графики действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сети.
Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины — продолжаются аварийные отключения.
График отключения света в Одесской области 22 января: дополняется
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 22 января: дополняется
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 22 января: дополняется
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 22 января:
1.1 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
1.2 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
2.1 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
2.2 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
3.1 02:30-09:30; 13:00–20:00
3.2 02:30-09:30; 13:00–20:00
4.1 02:30-09:30; 13:00–20:00
4.2 02:30-09:30; 13:00–20:00
5.1 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
5.2 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
6.2 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Днепропетровской области 22 января: дополняется
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 22 января: дополняется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 22 января: дополняется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 22 января: дополняется
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 22 января: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 22 января: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Хмельницкой области 22 января: дополняется
График отключения света в Волынской области
График отключения света на Волыни 22 января: дополняется
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Тернопольской области 22 января: дополняется
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Прикарпатье 22 января: дополняется
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 22 января: дополняется
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
График отключения света в Ровенской области 22 января: дополняется
Напомним, из-за атак РФ в 9 областях есть проблемы с мобильной связью. Часть мобильных сетей осталась без электроснабжения, что повлекло за собой перебои в связи.