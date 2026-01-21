Отключение света 22 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в четверг, 22 января

Во всех регионах Украины в четверг, 22 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

Ситуация с электроснабжением столицы остается сложной. Продолжаются экстренные отключения. Графики и распределение на группы не действует.

Из-за разрушения врагом объектов генерации сложной остается ситуация в частях Днепровского и Деснянского районов.

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 22 января: дополняется

График отключения света в Одесской области

Почасовые графики действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сети.

Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины — продолжаются аварийные отключения.

График отключения света в Одесской области 22 января: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 22 января: дополняется

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 22 января: дополняется

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 22 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 22 января:

1.1 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

1.2 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.1 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.2 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 02:30-09:30; 13:00–20:00

3.2 02:30-09:30; 13:00–20:00

4.1 02:30-09:30; 13:00–20:00

4.2 02:30-09:30; 13:00–20:00

5.1 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 22 января: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 22 января: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 22 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 22 января: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 22 января: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 22 января: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице на 19—25 января / © соцмережі

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 22 января: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 22 января: дополняется

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 22 января: дополняется

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 22 января: дополняется

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Прикарпатье 22 января: дополняется

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 22 января: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 22 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 22 января: дополняется

Напомним, из-за атак РФ в 9 областях есть проблемы с мобильной связью. Часть мобильных сетей осталась без электроснабжения, что повлекло за собой перебои в связи.