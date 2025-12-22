- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 345
- Время на прочтение
- 3 мин
Отключение света 23 декабря: актуальные графики для всех областей Украины
Для украинцев были введены графики отключения света на 23 декабря.
Во вторник, 23 декабря, во всех регионах Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии. Украинцев призывают продолжать экономно потреблять электроэнергию.
Об этом сообщают ДТЭК и местные облэнерго.
Основная причина отключения света — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. В западных областях Украины почасовые графики отключения света не запланированы.
Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях на данный момент не действуют.
Графики отключения света в Киеве
В столице Украины будет действовать следующий график отключения:
Графики отключения света в Киевской области
Энергетики обнародовали подробный график почасовых отключений электроэнергии на вторник, 23 декабря. Ограничения будут действовать в течение всех суток для всех очередей потребителей.
Расписание отключений по очередям:
1 очередь:
1.1: 06:00 — 09:30, 16:30 — 22:00
1.2: 06:00 — 09:30, 16:30 — 20:00
2 очередь:
2.1: 06:00 — 13:00, 16:30 — 20:00
2.2: 06:00 — 09:30, 16:30 — 20:00
3 очередь:
3.1: 00:00 — 02:30, 09:30 — 16:30, 20:00 — 23:30
3.2: 00:00 — 02:30, 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30
4 очередь:
4.1: 00:00 — 02:30, 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30
4.2: 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30
5 очередь:
5.1: 08:00 — 09:30, 13:00 — 20:00, 23:30 — 24:00
5.2: 02:30 — 06:00, 13:00 — 20:00, 23:30 — 24:00
6 очередь:
6.1 и 6.2: 02:30 — 06:00, 13:00 — 16:30, 23:30 — 24:00
Графики отключения света в Днепропетровской области
На Днепропетровщине будут действовать следующие графики отключения:
Графики отключения света в Сумской области
В Сумской области будут действовать следующие графики отключения:
Графики отключения света в Запорожской области
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00
3.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
4.1: 07:00 — 12:00, 16:30 — 21:30
4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00
5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ) в полном объеме (5 очередей).
Графики отключения света в Винницкой области
В Винницкой области на данный момент не вводят графики отключения света, однако существует возможный график отключения:
Графики отключения света в Полтавской области
В связи с возникновением дефицита мощности в ОЭС Украины в результате обстрелов Российской Федерацией объектов энергетической инфраструктуры Украины в Полтавской области будут применены графики отключения. Проверить свой адрес можно по ссылке.
Графики отключения света в Черкасской области
Согласно команде НЭК «Укрэнерго» для промышленности и бизнеса Черкасской области 23 декабря с 00:00 до 24:00 будут применены графики ограничения мощности (ГОМ). Ознакомиться можно в разделе «Графики/Перечень очередей графиков почасовых отключений» по ссылке.
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
1.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
2.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
2.2 01:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
3.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
3.2 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00
4.1 00:00 — 02:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
4.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
5.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00
6.1 09:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
Графики отключения света в Харьковской области
Во вторник, 23 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 00:00–01:30; 07:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00–22:30
1.2 00:00–01:30; 05:00–10:00; 12:00-15:30; 19:00–22:30
2.1 00:00–01:30; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 18:00–22:30
2.2 00:00–01:30; 08:30-15:30; 18:00–22:30
3.1 01:30-05:00; 10:00–15:30; 19:00–24:00
3.2 00:00–05:00; 10:00–12:00; 15:30–18:00; 19:00–24:00
4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30–18:00; 22:30-24:00
4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30–18:00; 22:00-24:00
5.1 05:00–08:30; 10:00–12:00; 15:30–19:00
5.2 01:30-08:30; 10:00–12:00; 15:30–19:00
6.1 05:00–08:30; 12:00–19:00
6.2 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
Графики отключения света в Житомирской области.
В Житомирской области на 23 декабря по команде НЭК «Укрэнерго» будет применено:
с 00:00 до 06:00 — 1,5 очереди
с 06:00 до 08:00 — 2,0 очереди
с 08:00 до 10:00 — 2,5 очереди
с 10:00 до 20:00 — 3,0 очереди
с 20:00 до 22:00 — 2,5 очереди
с 22:00 до 24:00 — 2,0 очереди
Напомним, во вторник, 23 декабря, в большинстве областей Украины вводятся ограничения электропотребления.
Ограничения электроснабжения приходится применять из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.