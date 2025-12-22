Отключение света 23 декабря: актуальные графики для всех областей Украины

Отключение света / © ТСН.ua

Во вторник, 23 декабря, во всех регионах Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии. Украинцев призывают продолжать экономно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщают ДТЭК и местные облэнерго.

Основная причина отключения света — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. В западных областях Украины почасовые графики отключения света не запланированы.

Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях на данный момент не действуют.

Графики отключения света в Киеве

В столице Украины будет действовать следующий график отключения:

Графики отключения света в Киеве.

Графики отключения света в Киевской области

Энергетики обнародовали подробный график почасовых отключений электроэнергии на вторник, 23 декабря. Ограничения будут действовать в течение всех суток для всех очередей потребителей.

Расписание отключений по очередям:

1 очередь:

1.1: 06:00 — 09:30, 16:30 — 22:00

1.2: 06:00 — 09:30, 16:30 — 20:00

2 очередь:

2.1: 06:00 — 13:00, 16:30 — 20:00

2.2: 06:00 — 09:30, 16:30 — 20:00

3 очередь:

3.1: 00:00 — 02:30, 09:30 — 16:30, 20:00 — 23:30

3.2: 00:00 — 02:30, 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30

4 очередь:

4.1: 00:00 — 02:30, 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30

4.2: 09:30 — 13:00, 20:00 — 23:30

5 очередь:

5.1: 08:00 — 09:30, 13:00 — 20:00, 23:30 — 24:00

5.2: 02:30 — 06:00, 13:00 — 20:00, 23:30 — 24:00

6 очередь:

6.1 и 6.2: 02:30 — 06:00, 13:00 — 16:30, 23:30 — 24:00

Графики отключения света в Киевской области.

Графики отключения света в Днепропетровской области

На Днепропетровщине будут действовать следующие графики отключения:

График отключения света в Днепропетровской области.

Графики отключения света в Сумской области

В Сумской области будут действовать следующие графики отключения:

График отключения света в Сумской области.

Графики отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочередям с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

3.2: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 07:00 — 12:00, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ) в полном объеме (5 очередей).

Графики отключения света в Винницкой области

В Винницкой области на данный момент не вводят графики отключения света, однако существует возможный график отключения:

График отключения света в Винницкой области.

Графики отключения света в Полтавской области

В связи с возникновением дефицита мощности в ОЭС Украины в результате обстрелов Российской Федерацией объектов энергетической инфраструктуры Украины в Полтавской области будут применены графики отключения. Проверить свой адрес можно по ссылке.

График отключения света в Полтавской области

Графики отключения света в Черкасской области

Согласно команде НЭК «Укрэнерго» для промышленности и бизнеса Черкасской области 23 декабря с 00:00 до 24:00 будут применены графики ограничения мощности (ГОМ). Ознакомиться можно в разделе «Графики/Перечень очередей графиков почасовых отключений» по ссылке.

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

1.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

2.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

2.2 01:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

3.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

3.2 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00

4.1 00:00 — 02:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

4.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

5.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00

6.1 09:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

Графики отключения света в Харьковской области

Во вторник, 23 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–01:30; 07:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00–22:30

1.2 00:00–01:30; 05:00–10:00; 12:00-15:30; 19:00–22:30

2.1 00:00–01:30; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 18:00–22:30

2.2 00:00–01:30; 08:30-15:30; 18:00–22:30

3.1 01:30-05:00; 10:00–15:30; 19:00–24:00

3.2 00:00–05:00; 10:00–12:00; 15:30–18:00; 19:00–24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30–18:00; 22:30-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30–18:00; 22:00-24:00

5.1 05:00–08:30; 10:00–12:00; 15:30–19:00

5.2 01:30-08:30; 10:00–12:00; 15:30–19:00

6.1 05:00–08:30; 12:00–19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00

Графики отключения света в Житомирской области.

В Житомирской области на 23 декабря по команде НЭК «Укрэнерго» будет применено:

с 00:00 до 06:00 — 1,5 очереди

с 06:00 до 08:00 — 2,0 очереди

с 08:00 до 10:00 — 2,5 очереди

с 10:00 до 20:00 — 3,0 очереди

с 20:00 до 22:00 — 2,5 очереди

с 22:00 до 24:00 — 2,0 очереди

График отключения света в Житомирской области.

Напомним, во вторник, 23 декабря, в большинстве областей Украины вводятся ограничения электропотребления.

Ограничения электроснабжения приходится применять из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.