Отключения света 23 декабря: какие графики будут действовать
В Украине будут завтра действовать графики отключений электроэнергии.
Во вторник, 23 декабря, в большинстве областей Украины вводятся ограничения электропотребления.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
Как отметили в «Укрэнерго», для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), а для предприятий — графики ограничения мощности.
«Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — отметили в пресс-службе.
Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме динамична, поэтому объемы ограничений могут изменяться в течение дня в зависимости от оперативного состояния.
Напомним, в понедельник, 22 декабря, в Киеве и большинстве регионов Украины будут введены графики почасовых отключений света. Ограничения электроснабжения приходится применять из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.