Отключения света 23 декабря: какие графики будут действовать

Отключение света / © Associated Press

Во вторник, 23 декабря, в большинстве областей Украины вводятся ограничения электропотребления.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Как отметили в «Укрэнерго», для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), а для предприятий — графики ограничения мощности.

«Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — отметили в пресс-службе.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме динамична, поэтому объемы ограничений могут изменяться в течение дня в зависимости от оперативного состояния.

