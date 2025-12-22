ТСН в социальных сетях

Украина
224
1 мин

Отключения света 23 декабря: какие графики будут действовать

В Украине будут завтра действовать графики отключений электроэнергии.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © Associated Press

Во вторник, 23 декабря, в большинстве областей Украины вводятся ограничения электропотребления.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Как отметили в «Укрэнерго», для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), а для предприятий — графики ограничения мощности.

«Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — отметили в пресс-службе.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме динамична, поэтому объемы ограничений могут изменяться в течение дня в зависимости от оперативного состояния.

Напомним, в понедельник, 22 декабря, в Киеве и большинстве регионов Украины будут введены графики почасовых отключений света. Ограничения электроснабжения приходится применять из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

