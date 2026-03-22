Отключение света 23 марта: актуальные графики для всех областей

ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света в понедельник, 23 марта, для столицы и всех регионов Украины.

Отключение света в Украине в понедельник, 23 марта

Во всех регионах Украины в понедельник, 23 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 23 марта:

Группа 8: 17:00–19:30

Группа 9: 19:30-22:00

Группа 20: 17:00–19:30

Группа 21: 19:30-22:00

Группа 32: 17:00–19:30

Группа 33: 19:30-22:00

Группа 44: 17:00–19:30

Группа 45: 19:30-22:00

Группа 56: 17:00–19:30

Группа 57: 19:30-22:00

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 23 марта:

  • 1.1: 19:30 - 22:00

  • 6.1: 17:00 - 19:30

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 23 марта: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 23 марта:

  • 1.2: 21:00 - 22:30;

  • 5.1: 16:30 - 17:30;

  • 6.2: 17:30 - 21:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 23 марта:

  • 3.2: 19:00 - 23:00

  • 6.2: 16:30 - 19:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 23 марта

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 23 марта: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 23 марта:

  • 2.2: 18:00 - 21:30

  • 42: 21:30 - 22:00

  • 6.2: 17:00 - 18:00

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 23 марта: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 23 марта

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 23 марта: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 23 марта: дополняется

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 23 марта: дополняется

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 23 марта: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

График отключения света в Винницкой области 23 марта: дополняется

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 23 марта

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 23 марта

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 23 марта: дополняется

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 23 марта

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 23 марта: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 23 марта

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 23 марта

Напомним, в воскресенье, 22 марта, часть жителей Киева и области обесточена. По информации ДТЭК, свет исчез из-за аварии на одном из энергообъектов , ранее существенно поврежденном обстрелами.

Новость дополняется
