- Дата публикации
-
- Категория
Украина
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света 23 марта: актуальные графики для всех областей
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света в понедельник, 23 марта, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в понедельник, 23 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 23 марта:
Группа 8: 17:00–19:30
Группа 9: 19:30-22:00
Группа 20: 17:00–19:30
Группа 21: 19:30-22:00
Группа 32: 17:00–19:30
Группа 33: 19:30-22:00
Группа 44: 17:00–19:30
Группа 45: 19:30-22:00
Группа 56: 17:00–19:30
Группа 57: 19:30-22:00
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Киевской области 23 марта:
1.1: 19:30 - 22:00
6.1: 17:00 - 19:30
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Одесской области 23 марта: дополняется
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 23 марта:
1.2: 21:00 - 22:30;
5.1: 16:30 - 17:30;
6.2: 17:30 - 21:00.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 23 марта:
3.2: 19:00 - 23:00
6.2: 16:30 - 19:30
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 23 марта: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света на Днепропетровщине 23 марта:
2.2: 18:00 - 21:30
42: 21:30 - 22:00
6.2: 17:00 - 18:00
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 23 марта: дополняется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 23 марта: дополняется
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 23 марта: дополняется
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 23 марта: дополняется
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 23 марта: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
График отключения света в Винницкой области 23 марта: дополняется
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Тернопольской области 23 марта: дополняется
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 23 марта: дополняется
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, в воскресенье, 22 марта, часть жителей Киева и области обесточена. По информации ДТЭК, свет исчез из-за аварии на одном из энергообъектов , ранее существенно поврежденном обстрелами.