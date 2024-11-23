Отключение света 23 ноября: в ДТЭК и "Укрэнерго" сообщили, когда не будет электричества

Ограничения на электроэнергию будут действовать с утра до позднего вечера.

В Украине 23 ноября снова будут действовать графики отключения света. Облэнерго будут задействовать только одну очередь.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"23 ноября время применения и объем ограничений будут такими: 8:00 – 22:00 – одна очередь отключений", — сообщили в НЭК.

Впрочем, время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Поэтому актуальную информацию о графиках отключений узнайте на сайте и официальных страницах облэнерго.

Энергетики в очередной раз отмечают, что причина временного введения ограничений — это повреждение энергетических объектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Напомним, генеральный директор энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко объяснил, почему графики отключений света постоянно меняются. В частности, когда неблагоприятная погода плюс обстрелы, графики отключений многократно корректируются "Укрэнерго".

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