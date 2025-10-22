- Дата публикации
Отключение света 23 октября: какие ограничения будут в столице и в регионах
В столице Украины отключения света будут происходить во всех 6 очередях, в некоторых потребители будут без электроснабжения 11 часов.
В четверг, 23 октября, из-за повреждения инфраструктуры российскими обстрелами в Украине вынужденно будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
ТСН.ua собрал информацию о самых длительных отключениях, которые ждут украинцев в разных регионах.
Киев
Как сообщает ДТЭК, в столице Украины отключения света будут происходить во всех 6 очередях.
Дольше всего без электроэнергии будут пользователи, которые относятся к 1 и 2 очередям — по 11 часов.
График почасовых отключений таков.
Киевская область
Согласно графику почасовых отключений, для некоторых очередей свет будет отсутствовать до 7,5 часов в течение суток.
В большинстве случаев свет будет отсутствовать дважды в день с разной продолжительностью.
Самое длинное отключение света 23 октября ждет потребителей 5.1 и 5.2 очередей: общая продолжительность отсутствия электроэнергии для них составит 7,5 часов.
Полный график отключений таков.
Черниговская область
Как сообщает «Черниговоблэнерго», ограничения электроснабжения будут применены для всех 6 очередей, в каждой из которых в разное время света не будет свыше 12 часов.
График почасовых отключений таков.
«Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться, поэтому просим следить за нашими официальными ресурсами», — предупредили в облэнерго.
Сумская область
Графики почасовых отключений будут действовать от 07:00 до 23:00 в объеме 1,5 очереди, в соответствии с командой из НЭК «Укрэнерго».
В облэнерго напомнили о 30-минутных отключениях в начале обесточивания и в конце — на осуществление переключений.
Узнать свою очередь/очередь можно на сайте АО «Сумыоблэнерго«.
Харьковская область
По указанию НЭК «Укрэнерго» с целью обеспечения стабильной работы объединенной энергосистемы графики почасовых отключений будут действовать с 07:00 до 23:00. Будут применяться 1,5 очереди отключений.
С перечнем адресов по очередям можно ознакомиться в Telegram-канале «Харьковоблэнерго».
Полтавская область
График почасовых отключений будет применен от 7:00 до 23:00 в объеме 1,5 очереди.
Ознакомиться с графиком можно на сайте «Полтаваоблэнерго»
Запорожская область
Согласно команде НЭК «Укрэнерго», графики почасовых отключений 07:00 до 23:00 по Запорожской области будут применены (ГПВ).
Одновременно будут выключаться полторы очереди.
Часы отсутствия электроснабжения (с учетом времени на переключение):
1.1: 12:00 — 15:30, 22:30 — 23:30
1.2: 12:00 — 15:30
2.1: 12:00 — 15:30, 22:30 — 23:30
2.2: 22:30 — 23:30
3.1: 06:30 — 08:30, 15:30 — 19:00
3.2: 15:30 — 19:00
4.1: 06:30 — 08:30, 15:30 — 19:00
4.2: 06:30 — 08:30
5.1: 08:30 — 12:00, 19:00 — 22:30
5.2: 19:00 — 22:30
6.1: 08:30 — 12:00, 19:00 — 22:30
6.2: 08:30 — 12:00
Днепропетровская область
Как сообщили в ДТЭК, графики почасовых отключений будут действовать для всех шести очередей.
Свет будут выключать по такому графику.
Напомним, после последней массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины в части областей теперь вводят графики почасовых отключений
«Узнать, когда и сколько времени будет отсутствовать свет по вашему адресу, можно на страницах вашего облэнерго», — сообщили в «Укрэнерго».