Отключение света 23 октября: какие ограничения будут в столице и в регионах

Отключение света в Украине / © ТСН.ua

В четверг, 23 октября, из-за повреждения инфраструктуры российскими обстрелами в Украине вынужденно будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

ТСН.ua собрал информацию о самых длительных отключениях, которые ждут украинцев в разных регионах.

Киев

Как сообщает ДТЭК, в столице Украины отключения света будут происходить во всех 6 очередях.

Дольше всего без электроэнергии будут пользователи, которые относятся к 1 и 2 очередям — по 11 часов.

График почасовых отключений таков.

Киевская область

Согласно графику почасовых отключений, для некоторых очередей свет будет отсутствовать до 7,5 часов в течение суток.

В большинстве случаев свет будет отсутствовать дважды в день с разной продолжительностью.

Самое длинное отключение света 23 октября ждет потребителей 5.1 и 5.2 очередей: общая продолжительность отсутствия электроэнергии для них составит 7,5 часов.

Полный график отключений таков.

© ДТЕК

© ДТЕК

Черниговская область

Как сообщает «Черниговоблэнерго», ограничения электроснабжения будут применены для всех 6 очередей, в каждой из которых в разное время света не будет свыше 12 часов.

График почасовых отключений таков.

«Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться, поэтому просим следить за нашими официальными ресурсами», — предупредили в облэнерго.

Сумская область

Графики почасовых отключений будут действовать от 07:00 до 23:00 в объеме 1,5 очереди, в соответствии с командой из НЭК «Укрэнерго».

В облэнерго напомнили о 30-минутных отключениях в начале обесточивания и в конце — на осуществление переключений.

Узнать свою очередь/очередь можно на сайте АО «Сумыоблэнерго«.

Харьковская область

По указанию НЭК «Укрэнерго» с целью обеспечения стабильной работы объединенной энергосистемы графики почасовых отключений будут действовать с 07:00 до 23:00. Будут применяться 1,5 очереди отключений.

С перечнем адресов по очередям можно ознакомиться в Telegram-канале «Харьковоблэнерго».

Полтавская область

График почасовых отключений будет применен от 7:00 до 23:00 в объеме 1,5 очереди.

Ознакомиться с графиком можно на сайте «Полтаваоблэнерго»

Запорожская область

Согласно команде НЭК «Укрэнерго», графики почасовых отключений 07:00 до 23:00 по Запорожской области будут применены (ГПВ).

Одновременно будут выключаться полторы очереди.

Часы отсутствия электроснабжения (с учетом времени на переключение):

1.1: 12:00 — 15:30, 22:30 — 23:30

1.2: 12:00 — 15:30

2.1: 12:00 — 15:30, 22:30 — 23:30

2.2: 22:30 — 23:30

3.1: 06:30 — 08:30, 15:30 — 19:00

3.2: 15:30 — 19:00

4.1: 06:30 — 08:30, 15:30 — 19:00

4.2: 06:30 — 08:30

5.1: 08:30 — 12:00, 19:00 — 22:30

5.2: 19:00 — 22:30

6.1: 08:30 — 12:00, 19:00 — 22:30

6.2: 08:30 — 12:00

Днепропетровская область

Как сообщили в ДТЭК, графики почасовых отключений будут действовать для всех шести очередей.

Свет будут выключать по такому графику.

© ДТЕК

© ДТЕК

Напомним, после последней массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины в части областей теперь вводят графики почасовых отключений

«Узнать, когда и сколько времени будет отсутствовать свет по вашему адресу, можно на страницах вашего облэнерго», — сообщили в «Укрэнерго».