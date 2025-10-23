Отключение света 23 октября: в 12 областях введены графики

Сегодня действуют аварийные графики отключения света / © Getty Images

Сегодня, 23 октября, в 12 областях Украины с 7 до 23:00 будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий массированных ракетно-дроновых атак войск РФ на энергетическую инфраструктуру. Выключать свет будут до трех очередей одновременно.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

В этих регионах также использованы графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

«Оккупанты не прекращают обстреливать украинские энергетические объекты. В результате утренних ударов оккупантов без света остались абоненты в Черниговской и Харьковской областях. Энергетики восстанавливают поврежденное энергооборудование», — отметили в ведомстве.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ЕС и США готовы помочь Украине пройти эту зиму.

«И президент Трамп, и министр энергетики Райт, с которым была встреча у президента Зеленского и министр Юлия Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов Бессент — все это понимают. Они готовы максимально помочь нам пройти эту зиму», — заверил он.