Отключение света 23 октября: в 12 областях введены графики
Свет в Украине будут выключаться в три очереди.
Сегодня, 23 октября, в 12 областях Украины с 7 до 23:00 будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий массированных ракетно-дроновых атак войск РФ на энергетическую инфраструктуру. Выключать свет будут до трех очередей одновременно.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
В этих регионах также использованы графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
«Оккупанты не прекращают обстреливать украинские энергетические объекты. В результате утренних ударов оккупантов без света остались абоненты в Черниговской и Харьковской областях. Энергетики восстанавливают поврежденное энергооборудование», — отметили в ведомстве.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ЕС и США готовы помочь Украине пройти эту зиму.
«И президент Трамп, и министр энергетики Райт, с которым была встреча у президента Зеленского и министр Юлия Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов Бессент — все это понимают. Они готовы максимально помочь нам пройти эту зиму», — заверил он.