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Отключение света 23 октября: в каких областях будут действовать графики
Графики отключения света будут действовать в некоторых областях Украины 23 октября.
В пятницу, 23 октября, в Украине снова будут действовать графики отключения света. Главная причина — последствия российских атак на энергетику. Ограничения будут продолжаться почти на протяжении всех суток.
ТСН собрал информацию о графиках отключения света по областям.
Графики отключения света в Киеве
В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой»:
Группа 1: 00:00-03:30, 09:00-12:30, 16:00-19:30
Группа 2: 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-20:00
Группа 3: 01:30-05:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30
Группа 4: 10:30-14:00, 17:30-21:00
Группа 5: 03:00-06:30, 11:30-15:00, 18:30-22:00
Группа 6: 04:30-08:00, 12:00-15:30, 19:30-23:00
Группа 7: 05:30-09:00, 12:30-16:00, 20:30-24:00
Группа 8: 06:00-09:30, 13:00-16:30, 21:30-24:00
Группа 9: 07:00-10:30, 13:30-17:00, 22:30-24:00
Группа 10: 07:30-11:00, 14:00-17:30
Группа 11: 08:30-12:00, 14:30-18:00
Группа 12: 00:00-00:30, 09:00-12:30, 15:00-18:30
Группа 13: 00:00-03:30, 09:00-12:30, 16:00-19:30
Группа 14: 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-20:00
Группа 15: 01:30-05:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30
Группа 16: 10:30-14:00, 17:30-21:00
Группа 17: 03:00-06:30, 11:30-15:00, 18:30-22:00
Группа 18: 04:30-08:00, 12:00-15:30, 19:30-23:00
Группа 19: 05:30-09:00, 12:30-16:00, 20:30-24:00
Группа 20: 06:00-09:30, 13:00-16:30, 21:30-24:00
Группа 21: 07:00-10:30, 13:30-17:00, 22:30-24:00
Группа 22: 07:30-11:00, 14:00-17:30
Группа 23: 08:30-12:00, 14:30-18:00
Группа 24: 00:00-00:30, 09:00-12:30, 15:00-18:30
Группа 25: 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30
Группа 26: 00:00-02:30, 10:30-14:00, 19:30-23:00
Группа 27: 11:30-15:00, 20:30-24:00
Группа 28: 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00
Группа 29: 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00
Группа 30: 04:30-08:00, 13:30-17:00
Группа 31: 05:30-09:00, 14:30-18:00
Группа 32: 06:00-09:30, 15:30-19:00
Группа 33: 07:00-10:30, 16:00-19:30
Группа 34: 07:30-11:00, 16:30-20:00
Группа 35: 08:30-12:00, 17:30-21:00
Группа 36: 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00
Группа 37: 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30
Группа 38: 00:00-02:30, 10:30-14:30, 19:30-23:00
Группа 39: 11:30-15:00, 20:30-24:00
Группа 40: 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00
Группа 41: 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00
Группа 42: 04:30-08:00, 13:30-17:00
Группа 43: 05:30-09:00, 14:30-18:00
Группа 44: 06:00-09:30, 15:30-19:00
Группа 45: 07:00-10:30, 16:00-19:30
Группа 46: 07:30-11:00, 16:30-20:00
Группа 47: 08:30-12:00, 17:30-21:00
Группа 48: 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00
Группа 49: 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30
Группа 50: 00:00-02:30, 10:30-14:30, 19:30-23:00
Группа 51: 11:30-15:00, 20:30-24:00
Группа 52: 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00
Группа 53: 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00
Группа 54: 04:30-08:00, 13:30-17:00
Группа 55: 05:30-09:00, 14:30-18:00
Группа 56: 06:00-09:30, 15:30-19:00
Группа 57: 07:00-10:30, 16:00-19:30
Группа 58: 07:30-11:00, 16:30-20:00
Группа 59: 08:30-12:00, 17:30-21:00
Группа 60: 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00
Графики отключения света в Киевской области
В Киевской области 23 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:
Графики отключения света в Сумской области.
В Сумской области 23 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».
Графики отключения света в Черкасской области
В Черкасской области по указанию НЭК «Укрэнерго», 23 октября будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):
1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
2.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
2.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
3.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
4.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
5.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
5.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
6.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
6.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
Графики отключения света в Черниговской области.
на Черниговщине 10 октября тоже вводят графики отключения света. Теперь известно о таких ГБО:
Графики отключения света в Полтавской области
Из-за сложной ситуации в энергосистеме 23 октября в Полтавской области будут действовать графики почасовых отключений:
06:00 — 08:00 — 1 очередь;
08:00 — 22:00 — 2 очереди одновременно;
22:00 — 23:59 — 1 очередь.
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, ранее «Укрэнерго» предупредил, что 23 октября в части областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Ранее мы писали, что в ночь на 20 октября российские беспилотники массированно атаковали энергетику на западе Украины — повреждены объекты в Волынской, Львовской, Тернопольской и Ровенской областях.
К слову, при сильных морозах длительность отключений света может существенно возрасти. Энергетик назвал регионы, где риск блекаута самый высокий, и объяснил, удастся ли сохранить отопление в домах.