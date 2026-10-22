Отключение света 23 октября: в каких областях будут действовать графики

Графики отключения света

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В пятницу, 23 октября, в Украине снова будут действовать графики отключения света. Главная причина — последствия российских атак на энергетику. Ограничения будут продолжаться почти на протяжении всех суток.

ТСН собрал информацию о графиках отключения света по областям.

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Графики отключения света в Киеве

В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой»:

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Группа 1 : 00:00-03:30, 09:00-12:30, 16:00-19:30

Группа 2 : 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-20:00

Группа 3 : 01:30-05:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30

Группа 4 : 10:30-14:00, 17:30-21:00

Группа 5 : 03:00-06:30, 11:30-15:00, 18:30-22:00

Группа 6 : 04:30-08:00, 12:00-15:30, 19:30-23:00

Группа 7 : 05:30-09:00, 12:30-16:00, 20:30-24:00

Группа 8 : 06:00-09:30, 13:00-16:30, 21:30-24:00

Группа 9 : 07:00-10:30, 13:30-17:00, 22:30-24:00

Группа 10 : 07:30-11:00, 14:00-17:30

Группа 11 : 08:30-12:00, 14:30-18:00

Группа 12 : 00:00-00:30, 09:00-12:30, 15:00-18:30

Группа 13 : 00:00-03:30, 09:00-12:30, 16:00-19:30

Группа 14 : 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-20:00

Группа 15 : 01:30-05:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30

Группа 16 : 10:30-14:00, 17:30-21:00

Группа 17 : 03:00-06:30, 11:30-15:00, 18:30-22:00

Группа 18 : 04:30-08:00, 12:00-15:30, 19:30-23:00

Группа 19 : 05:30-09:00, 12:30-16:00, 20:30-24:00

Группа 20 : 06:00-09:30, 13:00-16:30, 21:30-24:00

Группа 21 : 07:00-10:30, 13:30-17:00, 22:30-24:00

Группа 22 : 07:30-11:00, 14:00-17:30

Группа 23 : 08:30-12:00, 14:30-18:00

Группа 24 : 00:00-00:30, 09:00-12:30, 15:00-18:30

Группа 25 : 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30

Группа 26 : 00:00-02:30, 10:30-14:00, 19:30-23:00

Группа 27 : 11:30-15:00, 20:30-24:00

Группа 28 : 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00

Группа 29 : 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00

Группа 30 : 04:30-08:00, 13:30-17:00

Группа 31 : 05:30-09:00, 14:30-18:00

Группа 32 : 06:00-09:30, 15:30-19:00

Группа 33 : 07:00-10:30, 16:00-19:30

Группа 34 : 07:30-11:00, 16:30-20:00

Группа 35 : 08:30-12:00, 17:30-21:00

Группа 36 : 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00

Группа 37 : 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30

Группа 38 : 00:00-02:30, 10:30-14:30, 19:30-23:00

Группа 39 : 11:30-15:00, 20:30-24:00

Группа 40 : 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00

Группа 41 : 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00

Группа 42 : 04:30-08:00, 13:30-17:00

Группа 43 : 05:30-09:00, 14:30-18:00

Группа 44 : 06:00-09:30, 15:30-19:00

Группа 45 : 07:00-10:30, 16:00-19:30

Группа 46 : 07:30-11:00, 16:30-20:00

Группа 47 : 08:30-12:00, 17:30-21:00

Группа 48 : 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00

Группа 49 : 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30

Группа 50 : 00:00-02:30, 10:30-14:30, 19:30-23:00

Группа 51 : 11:30-15:00, 20:30-24:00

Группа 52 : 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00

Группа 53 : 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00

Группа 54 : 04:30-08:00, 13:30-17:00

Группа 55 : 05:30-09:00, 14:30-18:00

Группа 56 : 06:00-09:30, 15:30-19:00

Группа 57 : 07:00-10:30, 16:00-19:30

Группа 58 : 07:30-11:00, 16:30-20:00

Группа 59 : 08:30-12:00, 17:30-21:00

Группа 60: 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области 23 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области.

В Сумской области 23 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».

Графики отключения света на Сумщине

Графики отключения света в Черкасской области

В Черкасской области по указанию НЭК «Укрэнерго», 23 октября будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):

1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

2.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

3.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

5.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

5.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

6.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

6.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Графики отключения света в Черниговской области.

на Черниговщине 10 октября тоже вводят графики отключения света. Теперь известно о таких ГБО:

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Графики отключения света на Черниговщине

Графики отключения света в Полтавской области

Из-за сложной ситуации в энергосистеме 23 октября в Полтавской области будут действовать графики почасовых отключений:

06:00 — 08:00 — 1 очередь;

08:00 — 22:00 — 2 очереди одновременно;

22:00 — 23:59 — 1 очередь.

Графики отключения света на Полтавщине

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, ранее «Укрэнерго» предупредил, что 23 октября в части областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Ранее мы писали, что в ночь на 20 октября российские беспилотники массированно атаковали энергетику на западе Украины — повреждены объекты в Волынской, Львовской, Тернопольской и Ровенской областях.

К слову, при сильных морозах длительность отключений света может существенно возрасти. Энергетик назвал регионы, где риск блекаута самый высокий, и объяснил, удастся ли сохранить отопление в домах.

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