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Дата публикации
Категория
Украина
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Отключение света 23 октября: в каких областях будут действовать графики

Графики отключения света будут действовать в некоторых областях Украины 23 октября.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Графики отключения света

Графики отключения света

В пятницу, 23 октября, в Украине снова будут действовать графики отключения света. Главная причина — последствия российских атак на энергетику. Ограничения будут продолжаться почти на протяжении всех суток.

ТСН собрал информацию о графиках отключения света по областям.

Графики отключения света в Киеве

В Киеве действует разветвленная система отключения на 60 групп. Об отсутствии света можно узнать в чате, на сайте или в приложении «Киев Цифровой»:

  • Группа 1: 00:00-03:30, 09:00-12:30, 16:00-19:30

  • Группа 2: 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-20:00

  • Группа 3: 01:30-05:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30

  • Группа 4: 10:30-14:00, 17:30-21:00

  • Группа 5: 03:00-06:30, 11:30-15:00, 18:30-22:00

  • Группа 6: 04:30-08:00, 12:00-15:30, 19:30-23:00

  • Группа 7: 05:30-09:00, 12:30-16:00, 20:30-24:00

  • Группа 8: 06:00-09:30, 13:00-16:30, 21:30-24:00

  • Группа 9: 07:00-10:30, 13:30-17:00, 22:30-24:00

  • Группа 10: 07:30-11:00, 14:00-17:30

  • Группа 11: 08:30-12:00, 14:30-18:00

  • Группа 12: 00:00-00:30, 09:00-12:30, 15:00-18:30

  • Группа 13: 00:00-03:30, 09:00-12:30, 16:00-19:30

  • Группа 14: 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-20:00

  • Группа 15: 01:30-05:00, 10:00-13:30, 17:00-20:30

  • Группа 16: 10:30-14:00, 17:30-21:00

  • Группа 17: 03:00-06:30, 11:30-15:00, 18:30-22:00

  • Группа 18: 04:30-08:00, 12:00-15:30, 19:30-23:00

  • Группа 19: 05:30-09:00, 12:30-16:00, 20:30-24:00

  • Группа 20: 06:00-09:30, 13:00-16:30, 21:30-24:00

  • Группа 21: 07:00-10:30, 13:30-17:00, 22:30-24:00

  • Группа 22: 07:30-11:00, 14:00-17:30

  • Группа 23: 08:30-12:00, 14:30-18:00

  • Группа 24: 00:00-00:30, 09:00-12:30, 15:00-18:30

  • Группа 25: 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30

  • Группа 26: 00:00-02:30, 10:30-14:00, 19:30-23:00

  • Группа 27: 11:30-15:00, 20:30-24:00

  • Группа 28: 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00

  • Группа 29: 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00

  • Группа 30: 04:30-08:00, 13:30-17:00

  • Группа 31: 05:30-09:00, 14:30-18:00

  • Группа 32: 06:00-09:30, 15:30-19:00

  • Группа 33: 07:00-10:30, 16:00-19:30

  • Группа 34: 07:30-11:00, 16:30-20:00

  • Группа 35: 08:30-12:00, 17:30-21:00

  • Группа 36: 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00

  • Группа 37: 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30

  • Группа 38: 00:00-02:30, 10:30-14:30, 19:30-23:00

  • Группа 39: 11:30-15:00, 20:30-24:00

  • Группа 40: 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00

  • Группа 41: 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00

  • Группа 42: 04:30-08:00, 13:30-17:00

  • Группа 43: 05:30-09:00, 14:30-18:00

  • Группа 44: 06:00-09:30, 15:30-19:00

  • Группа 45: 07:00-10:30, 16:00-19:30

  • Группа 46: 07:30-11:00, 16:30-20:00

  • Группа 47: 08:30-12:00, 17:30-21:00

  • Группа 48: 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00

  • Группа 49: 00:00-03:30, 10:00-13:30, 19:00-22:30

  • Группа 50: 00:00-02:30, 10:30-14:30, 19:30-23:00

  • Группа 51: 11:30-15:00, 20:30-24:00

  • Группа 52: 01:30-05:00, 12:30-16:00, 22:00-24:00

  • Группа 53: 03:00-06:30, 13:00-16:30, 22:30-24:00

  • Группа 54: 04:30-08:00, 13:30-17:00

  • Группа 55: 05:30-09:00, 14:30-18:00

  • Группа 56: 06:00-09:30, 15:30-19:00

  • Группа 57: 07:00-10:30, 16:00-19:30

  • Группа 58: 07:30-11:00, 16:30-20:00

  • Группа 59: 08:30-12:00, 17:30-21:00

  • Группа 60: 00:00-00:30, 09:30-13:00, 18:30-22:00

Графики отключения света в Киевской области

В Киевской области 23 октября ДТЭК сообщил о таких графиках отключения света:

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света на Киевщине / © ДТЕК

Графики отключения света в Сумской области.

В Сумской области 23 октября будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой НЭК «Укрэнерго».

Графики отключения света на Сумщине

Графики отключения света на Сумщине

Графики отключения света в Черкасской области

В Черкасской области по указанию НЭК «Укрэнерго», 23 октября будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПО):

  • 1.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

  • 1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

  • 2.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

  • 2.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

  • 3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

  • 3.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

  • 4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

  • 4.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

  • 5.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

  • 5.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

  • 6.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

  • 6.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Графики отключения света в Черниговской области.

на  Черниговщине 10 октября тоже вводят графики отключения света. Теперь известно о таких ГБО:

Графики отключения света на Черниговщине

Графики отключения света на Черниговщине

Графики отключения света в Полтавской области

Из-за сложной ситуации в энергосистеме 23 октября в Полтавской области будут действовать графики почасовых отключений:

  • 06:00 — 08:00 — 1 очередь;

  • 08:00 — 22:00 — 2 очереди одновременно;

  • 22:00 — 23:59 — 1 очередь.

Графики отключения света на Полтавщине

Графики отключения света на Полтавщине

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, ранее «Укрэнерго» предупредил, что 23 октября в части областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Ранее мы писали, что в ночь на 20 октября российские беспилотники массированно атаковали энергетику на западе Украины — повреждены объекты в Волынской, Львовской, Тернопольской и Ровенской областях.

К слову, при сильных морозах длительность отключений света может существенно возрасти. Энергетик назвал регионы, где риск блекаута самый высокий, и объяснил, удастся ли сохранить отопление в домах.

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