Отключение света 23 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в пятницу, 23 января

Во всех регионах Украины в пятницу, 23 января, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

Ситуация с электроснабжением столицы остается сложной. Продолжаются экстренные отключения . Графики и распределение на группы не действует.

График отключения света в Киевской области

В Киевской области действуют экстренные отключения электроэнергии.

Почасовые графики отключений при этом бездействуют.

График отключения света в Одесской области

Почасовые графики действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сети. Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины – продолжаются аварийные отключения.

График отключения света на Одещине 23 января / © ДТЕК

График отключения света на Одещине 23 января / © ДТЕК

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 23 января:

1.1 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 22:00

Всего: 14 часов

1.2 - 01:30 - 05:30; 07:30 - 13:30; 17:30 - 21:30; 23:30 - 00:00

Всего: 14 часов 30 минут

2.1 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 15:30 - 19:30; 21:30 - 00:00

Всего: 16 часов

2.2 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 13:30; 15:30 - 21:30; 23:30 - 00:00

Всего: 14 часов 30 минут

3.1 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30

Всего: 15 часов 30 минут

3.2 - 03:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 22:00

Всего: 14 часов 30 минут

4.1 - 03:30 - 07:30; 11:30 - 15:30; 17:30 - 23:30

Всего: 14 часов

4.2 - 03:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 19:30 - 23:30

Всего: 14 часов

5.1 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00

Всего: 16 часов

5.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 20:30 - 00:00

Всего: 15 часов

6.1 - 01:30 - 05:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 20:30

Всего: 15 часов

6.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 13:30 - 17:30; 19:30 - 00:00

Всего: 14 часов

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 23 января:

1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 23 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 23 января: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 23 января: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 23 января: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 23 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 23 января: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 23 января: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 23 января: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице на неделю, 19-25 января / © соцмережі

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 23 января: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 23 января: дополняется

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 23 января

График отключения света на Волыни 23 января

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 23 января

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 23 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 23 января

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 23 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 23 января

Напомним, эксперт озвучил мрачный сценарий по отмене графиков отключений света. Потепление в Украине несколько облегчит ситуацию и может добавить несколько часов электричества в сутки, но кардинальных изменений пока не последует.