Отключение света 23 января: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на пятницу, 23 января, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в пятницу, 23 января, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
Ситуация с электроснабжением столицы остается сложной. Продолжаются экстренные отключения . Графики и распределение на группы не действует.
График отключения света в Киевской области
В Киевской области действуют экстренные отключения электроэнергии.
Почасовые графики отключений при этом бездействуют.
График отключения света в Одесской области
Почасовые графики действуют только для жителей области и только там, где разрешает состояние сети. Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесщины – продолжаются аварийные отключения.
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 23 января:
1.1 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 19:30 - 22:00
Всего: 14 часов
1.2 - 01:30 - 05:30; 07:30 - 13:30; 17:30 - 21:30; 23:30 - 00:00
Всего: 14 часов 30 минут
2.1 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 15:30 - 19:30; 21:30 - 00:00
Всего: 16 часов
2.2 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 13:30; 15:30 - 21:30; 23:30 - 00:00
Всего: 14 часов 30 минут
3.1 - 00:00 - 03:30; 05:30 - 11:30; 13:30 - 19:30
Всего: 15 часов 30 минут
3.2 - 03:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 17:30 - 22:00
Всего: 14 часов 30 минут
4.1 - 03:30 - 07:30; 11:30 - 15:30; 17:30 - 23:30
Всего: 14 часов
4.2 - 03:30 - 07:30; 09:30 - 15:30; 19:30 - 23:30
Всего: 14 часов
5.1 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 11:30; 13:30 - 19:30; 21:30 - 00:00
Всего: 16 часов
5.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 11:30 - 17:30; 20:30 - 00:00
Всего: 15 часов
6.1 - 01:30 - 05:30; 07:30 - 13:30; 15:30 - 20:30
Всего: 15 часов
6.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 13:30 - 17:30; 19:30 - 00:00
Всего: 14 часов
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 23 января:
1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 23 января: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Днепропетровской области 23 января: дополняется
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 23 января: дополняется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 23 января: дополняется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 23 января: дополняется
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 23 января: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 23 января: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Хмельницкой области 23 января: дополняется
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, эксперт озвучил мрачный сценарий по отмене графиков отключений света. Потепление в Украине несколько облегчит ситуацию и может добавить несколько часов электричества в сутки, но кардинальных изменений пока не последует.