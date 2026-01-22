Отключение света 23 января: какие графики применят

Отключение света / © ТСН.ua

Завтра, 23 января, во всех регионах Украины будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — отметили энергетики.

Также добавили, что необходимость введения стабилизационных мер вызвана значительными повреждениями энергетической инфраструктуры. Дефицит в системе возник вследствие серии российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты, что существенно снизило генерационные и передающие мощности.

В «Укрэнерго» отмечают, что ситуация остается динамичной и может изменяться в зависимости от оперативного состояния сети. Узнать точное время и объем применения ограничений по конкретным адресам потребители могут на официальных ресурсах и страницах облэнерго в своих регионах.

Ранее мы писали, что идущее в Украину потепление несколько снизит энергопотребление и облегчит ситуацию по обеспечению украинцев электроэнергией. Но графики отключения света могут использоваться еще 2-3 года.