Отключения света 24 декабря: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 24 декабря, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в среду, 24 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 24 декабря:
Подгруппа 1.1 отключения:
с 02:00 до 09:00
с 12:30 до 16:30
с 23:00 до 24:00
Подгруппа 1.2 отключения:
с 02:00 до 09:00
с 12:30 до 18:00
с 23:00 до 24:00
Подгруппа 2.1 отключения:
с 02:00 до 05:30
с 12:30 до 19:30
с 23:00 до 24:00
Подгруппа 2.2 отключения:
с 02:00 до 05:30
с 12:30 до 19:30
с 23:00 до 24:00
Подгруппа 3.1 отключения:
с 05:30 до 12:30
с 16:00 до 20:00
Подгруппа 3.2 отключения:
с 07:00 до 12:30
с 16:00 до 22:00
Подгруппа 4.1 отключения:
с 05:30 до 12:30
с 16:00 до 20:00
Подгруппа 4.2 отключения:
с 00:00 до 02:00
с 05:30 до 09:30
с 16:00 до 23:00
Подгруппа 5.1 отключения:
с 00:00 до 02:00
с 10:00 до 16:00
с 19:30 до 23:00
Подгруппа 5.2 отключения:
с 00:00 до 02:00
с 09:00 до 16:00
с 19:30 до 23:00
Подгруппа 6.1 отключения:
с 00:00 до 02:00
с 09:00 до 16:00
с 19:30 до 23:00
Подгруппа 6.2 отключения:
с 00:00 до 05:30
с 09:00 до 16:00
с 19:30 до 24:00
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Одесской области
Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской области пока не действуют.
График отключения света в Николаевской области
После последних массированных ракетно-дроновых ударов по энергетической системе у части потребителей г. Николаева и отдельных районов области изменилась привязка в графиках почасовых отключений.
График отключения света в Николаевской области 24 декабря:
1.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;
1.2 — 00:00 — 04:30; 11:30 — 18:30;
2.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;
2.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00;
3.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;
3.2 — 00:00 — 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;
4.1 — 01:00 — 04:30; 09:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
4.2 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
5.1 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
5.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00;
6.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 00:00;
6.2 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00.
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 24 декабря:
1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 24 декабря:
1.1 05:30-09:00; 13:00-18:00; 18:30-19:30
1.2 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30; 23:00-24:00
2.1 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30
2.2 02:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30
3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00
4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00
5.1 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00
5.2 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00
6.1 09:00-12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00
6.2 00:00-05:30; 09:00-10:00; 13:00-18:00; 23:00-24:00
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 24 декабря: дополняется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 24 декабря: дополняется
График отключения света в Черниговской области
Российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черниговском районе. В результате атаки зафиксированы значительные повреждения, что привело к обесточению части областного центра.
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 24 декабря:
1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
2.1 00:00 — 02:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 21:00
2.2 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
3.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 22:00
3.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00
4.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
4.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
5.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
5.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
6.1 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
6.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 24 декабря: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
В результате вражеской ракетно-дроновой атаки ночью и утром 23 декабря в Хмельницкой области существенные повреждения электросетей. В регионе масштабные отключения света. Графики пока не действуют.
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, после массированных атак россиян на украинские энергообъекты правительство ищет пути стабилизации сети к праздникам, а международные партнеры передают критически важное оборудование, эксперты предупреждают о длительных ограничениях, зависящих от дальнейших атак и зимних морозов.