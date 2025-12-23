ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2545
Время на прочтение
3 мин

Отключения света 24 декабря: актуальные графики для всех областей

ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 24 декабря, для столицы и всех регионов Украины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в среду, 24 декабря

Во всех регионах Украины в среду, 24 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 24 декабря:

Подгруппа 1.1 отключения:

с 02:00 до 09:00

с 12:30 до 16:30

с 23:00 до 24:00

Подгруппа 1.2 отключения:

с 02:00 до 09:00

с 12:30 до 18:00

с 23:00 до 24:00

Подгруппа 2.1 отключения:

с 02:00 до 05:30

с 12:30 до 19:30

с 23:00 до 24:00

Подгруппа 2.2 отключения:

с 02:00 до 05:30

с 12:30 до 19:30

с 23:00 до 24:00

Подгруппа 3.1 отключения:

с 05:30 до 12:30

с 16:00 до 20:00

Подгруппа 3.2 отключения:

с 07:00 до 12:30

с 16:00 до 22:00

Подгруппа 4.1 отключения:

с 05:30 до 12:30

с 16:00 до 20:00

Подгруппа 4.2 отключения:

с 00:00 до 02:00

с 05:30 до 09:30

с 16:00 до 23:00

Подгруппа 5.1 отключения:

с 00:00 до 02:00

с 10:00 до 16:00

с 19:30 до 23:00

Подгруппа 5.2 отключения:

с 00:00 до 02:00

с 09:00 до 16:00

с 19:30 до 23:00

Подгруппа 6.1 отключения:

с 00:00 до 02:00

с 09:00 до 16:00

с 19:30 до 23:00

Подгруппа 6.2 отключения:

с 00:00 до 05:30

с 09:00 до 16:00

с 19:30 до 24:00

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 24 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области 24 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области 24 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области 24 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской области пока не действуют.

График отключения света в Николаевской области

После последних массированных ракетно-дроновых ударов по энергетической системе у части потребителей г. Николаева и отдельных районов области изменилась привязка в графиках почасовых отключений.

График отключения света в Николаевской области 24 декабря:

1.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

1.2 — 00:00 — 04:30; 11:30 — 18:30;

2.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;

2.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00;

3.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

3.2 — 00:00 — 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

4.1 — 01:00 — 04:30; 09:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

4.2 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

5.1 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

5.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00;

6.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 00:00;

6.2 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 24 декабря:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 24 декабря

График отключения света на Полтавщине 24 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 24 декабря:

1.1 05:30-09:00; 13:00-18:00; 18:30-19:30

1.2 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

2.2 02:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

5.1 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

5.2 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00

6.1 09:00-12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00

6.2 00:00-05:30; 09:00-10:00; 13:00-18:00; 23:00-24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 24 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 24 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 24 декабря / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине 24 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 24 декабря: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 24 декабря

График отключения света на Сумщине 24 декабря

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 24 декабря: дополняется

График отключения света в Черниговской области

Российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черниговском районе. В результате атаки зафиксированы значительные повреждения, что привело к обесточению части областного центра.

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 24 декабря:

1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

2.1 00:00 — 02:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

2.2 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

3.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 22:00

3.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

4.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

4.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

5.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

5.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

6.1 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

6.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 24 декабря: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

В результате вражеской ракетно-дроновой атаки ночью и утром 23 декабря в Хмельницкой области существенные повреждения электросетей. В регионе масштабные отключения света. Графики пока не действуют.

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 24 декабря

График отключения света на Волыни 24 декабря

График отключения света на Волыни 24 декабря

График отключения света на Волыни 24 декабря

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 24 декабря

График отключения света на Тернопольщине 24 декабря

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 24 декабря

График отключения света на Прикарпатье 24 декабря

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 24 декабря

График отключения света в Закарпатье 24 декабря

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 24 декабря

График отключения света на Львовщине 24 декабря

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 24 декабря

График отключения света в Ровенской области 24 декабря

Напомним, после массированных атак россиян на украинские энергообъекты правительство ищет пути стабилизации сети к праздникам, а международные партнеры передают критически важное оборудование, эксперты предупреждают о длительных ограничениях, зависящих от дальнейших атак и зимних морозов.

Новость дополняется
