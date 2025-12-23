Отключения света 24 декабря: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в среду, 24 декабря

Во всех регионах Украины в среду, 24 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 24 декабря:

Подгруппа 1.1 отключения:

с 02:00 до 09:00

с 12:30 до 16:30

с 23:00 до 24:00

Подгруппа 1.2 отключения:

с 02:00 до 09:00

с 12:30 до 18:00

с 23:00 до 24:00

Подгруппа 2.1 отключения:

с 02:00 до 05:30

с 12:30 до 19:30

с 23:00 до 24:00

Подгруппа 2.2 отключения:

с 02:00 до 05:30

с 12:30 до 19:30

с 23:00 до 24:00

Подгруппа 3.1 отключения:

с 05:30 до 12:30

с 16:00 до 20:00

Подгруппа 3.2 отключения:

с 07:00 до 12:30

с 16:00 до 22:00

Подгруппа 4.1 отключения:

с 05:30 до 12:30

с 16:00 до 20:00

Подгруппа 4.2 отключения:

с 00:00 до 02:00

с 05:30 до 09:30

с 16:00 до 23:00

Подгруппа 5.1 отключения:

с 00:00 до 02:00

с 10:00 до 16:00

с 19:30 до 23:00

Подгруппа 5.2 отключения:

с 00:00 до 02:00

с 09:00 до 16:00

с 19:30 до 23:00

Подгруппа 6.1 отключения:

с 00:00 до 02:00

с 09:00 до 16:00

с 19:30 до 23:00

Подгруппа 6.2 отключения:

с 00:00 до 05:30

с 09:00 до 16:00

с 19:30 до 24:00

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 24 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской области пока не действуют.

График отключения света в Николаевской области

После последних массированных ракетно-дроновых ударов по энергетической системе у части потребителей г. Николаева и отдельных районов области изменилась привязка в графиках почасовых отключений.

График отключения света в Николаевской области 24 декабря:

1.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

1.2 — 00:00 — 04:30; 11:30 — 18:30;

2.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;

2.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00;

3.1 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

3.2 — 00:00 — 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

4.1 — 01:00 — 04:30; 09:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

4.2 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

5.1 — 01:00 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

5.2 — 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00;

6.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 00:00;

6.2 — 00:00 — 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 24 декабря:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 24 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 24 декабря:

1.1 05:30-09:00; 13:00-18:00; 18:30-19:30

1.2 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

2.2 02:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

5.1 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

5.2 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00

6.1 09:00-12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00

6.2 00:00-05:30; 09:00-10:00; 13:00-18:00; 23:00-24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 24 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 24 декабря: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 24 декабря

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 24 декабря: дополняется

График отключения света в Черниговской области

Российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черниговском районе. В результате атаки зафиксированы значительные повреждения, что привело к обесточению части областного центра.

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 24 декабря:

1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

2.1 00:00 — 02:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

2.2 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

3.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 22:00

3.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

4.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

4.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

5.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

5.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

6.1 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

6.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 24 декабря: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

В результате вражеской ракетно-дроновой атаки ночью и утром 23 декабря в Хмельницкой области существенные повреждения электросетей. В регионе масштабные отключения света. Графики пока не действуют.

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 24 декабря

График отключения света на Волыни 24 декабря

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 24 декабря

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 24 декабря

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 24 декабря

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 24 декабря

График отключения света в Ровенской области

График отключения света в Ровенской области 24 декабря

Напомним, после массированных атак россиян на украинские энергообъекты правительство ищет пути стабилизации сети к праздникам, а международные партнеры передают критически важное оборудование, эксперты предупреждают о длительных ограничениях, зависящих от дальнейших атак и зимних морозов.