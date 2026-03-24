Отключение света 24 марта: актуальные графики для всех областей

Отключение света

Во вторник, 24 марта, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений света и ограничения мощности.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Графики отключения света 24 марта

В «Укрэнерго» отметили, что графики почасовых отключений электроснабжения будут действовать с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00.

Ограничение мощности (для промышленных потребителей) — с 06:00 до 00:00.

Причина возврата ограничений

Главной причиной введения графиков являются критические последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты. Несмотря на круглосуточную работу ремонтных бригад, дефицит мощности в системе все еще ощутим, особенно во время пиковых нагрузок.

Важное предупреждение для потребителей

Энергетики отмечают: ситуация динамична и может измениться в любой момент в зависимости от оперативного состояния сетей.

Точное время и объем отключений по конкретному адресу следует проверять на официальных ресурсах и страницах региональных облэнерго.

Когда свет появляется в ваших домах согласно графику, специалисты просят не включать одновременно все мощные электроприборы. Экономное потребление — это лучшая помощь энергетикам, которые держат энергетический фронт.

Графики отключения света 24 марта

Отключение света в Сумах и Сумской области

Отключение света в Житомирской области

Во вторник 24 марта в Житомирской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В течение дня в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме они могут меняться. Об этом сообщила прессслужба «Житопромышленное энерго».

По состоянию на 08:00 утра «Житомироблэнерго» информирует, что согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для одной очереди:

с 06:00 до 10:00 часов — электричество будут выключать для 0,5 очередей;

с 10:00 до 16:00 часов — без ограничений;

с 16:00 до 22:00 — электричество будут выключать для одной очереди;

с 22:00 до 24:00 часов — без ограничений.

Отключение света на Житомирщине

Отключение света в Хмельницкой области

Отключение света в Винницкой области

В Винницкой области 24 марта будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут действовать в период с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00

Об этом пишет АО «Винницаоблэнерго».

Сообщается, что соответствующая задача применения графиков почасовых отключений поступила от НЭК «Укрэнерго».

Проверить, попадает ли ваш адрес в график отключений, можно несколькими способами:

в Viber-боте энергетиков;

в Telegram-боте компании;

в разделе онлайн-графика почасовых отключений на сайте энергокомпании с помощью поиска по адресу, ЭИС или лицевому счету;

в личном кабинете на сайте АО «Винницаоблэнерго».

Кроме того, на сайте опубликован ориентировочный график отключений и информация о очередях. Для этого нужно скачать файл, найти свой адрес, определить очередь и просмотреть часы вероятных отключений в таблице.

Отключение света в Черкасской области

В Черкасской области 24 марта будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В течение суток они могут быть обновлены. Об этом сообщили в пресс-службе «Черкассыоблэнерго». Там добавили, что их применение связано со сложной ситуацией в энергетической системе Украины из-за обстрелов РФ критической инфраструктуры.

Часы отсутствия электроснабжения:

1.2 06:00 — 08:00;

2.1 08:00 — 10:00;

2.2 16:00 — 18:00;

3.1 16:00 — 18:00;

3.2 18:00 — 20:00;

4.1 18:00 — 20:00;

5.2 20:00 — 22:00;

6.1: 20:00 — 22:00.

Графики почасовых отключений опубликованы на сайте «Черкассыоблэнерго». У них шесть очередей. Просмотрев график, потребитель может узнать, в какой очереди он находится. Ознакомиться можно в разделе «Графики/Перечень очередей графиков почасовых отключений» по ссылке.

Отключение света в Кировоградской области

В Кировоградской области по распоряжению «Укрэнерго» 24 марта будет действовать график отключения электричества.

Об этом сообщили на официальном сайте Кировоградоблэнерго.

На 23:44 23 марта график выглядел так:

Очередь 1.1: 08-10

Очередь 1.2: 16-18

Очередь 2.1: 20-22

Очередь 2.2: 20-22

Очередь 3.1: -

Очередь 3.2: 16-18

Очередь 4.1: 18-20

Очередь 4.2: 06-08

Очередь 5.1: -

Очередь 5.2: -

Очередь 6.1: -

Очередь 6.2: 18-20

График почасовых отключений используют для уменьшения нагрузки на сети, поддержания балансировки энергосистемы, пока продолжается восстановление поврежденных энергообъектов. Эти отключения касаются всех категорий потребителей, их применяют по заранее проанонсированному расписанию. Продолжительность отключений электричества могут увеличивать в случае невозможности соблюсти лимит потребления, сообщили в «Кировоградоблэнерго».

Отключение света в Запорожской области

24 марта в Запорожье и области будут действовать графики почасовых обесточений света. Выключат шесть очередей.

Об этом сообщили в АО «Запорожьеоблэнерго».

График отсутствия электроснабжения на 24 марта (с учетом 30 минут на переключение). Обновлено 24 марта в 6:00:

1.1: 15:30 — 20:00

1.2: 08:00 — 10:30

2.1: 19:30 — 22:30

3.1: 15:30 — 20:00

6.2: 19:30 — 22:30

Список адресов, которые обесточиваются по очереди (подчеркам) графиков почасовых отключений, можно просмотреть на официальном сайте облэнерго или здесь.

Отключение света в Полтавской области

Отключение света на Полтавщине

Проверить свой адрес можно по ссылке.

Отключение света в Харьковской области

График почасовых отключений света в Харьковской области 24 марта будет действовать с 06:00 до 10:00, а затем с 16:00 до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе «Хааркивоблэнерго».

По ее данным, будут выключать следующие очереди:

1.1 — 19:00-22:00;

1.2 — 19:00-22:00;

2.2 — 08:30-10:00;

6.1 — 06:00-08:30; 16:00–19:00;

6.2 — 16:00-19:00.

Список адресов за очередями — здесь.

Отключение света в Черниговской области

Отключение света на Черниговщине

Напомним, в столице и Киевской области в понедельник, 23 марта, по распоряжению НЭК «Укрэнерго» применялись экстренные отключения электроэнергии.

За прошедшие сутки российские дроны и артиллерия снова атаковали энергообъекты Украины, повлекшие новые отключения света в пяти областях.