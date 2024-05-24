Отключение света 24 мая: в ДТЭК сообщили, где и когда не будет электричества

Графики будут действовать во всех областях.

В пятницу, 24 мая, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях отключения света будут действовать в течение всех суток — и ночью, и днем.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Киев, Киевщина, Одесчина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию "Укрэнерго", графики отключений будут действовать весь день – с 00:00 до 24:00", — отмечают в компании.

Также отмечается, что, в частности, в Киеве определенных "Укрэнерго" лимитов хватит в среднем на 76% потребностей столицы.

Графики отключений света на сегодняшний день можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК, а также в чат-ботах компании.

Отметим, что в "Укрэнерго" заявили, что 24 мая графики почасовых отключений света будут действовать для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не будут ограничивать.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сделал прогноз о предстоящей зиме и ситуации в энергосистеме. В частности, по его словам, украинцы должны быть готовы к тому, что графики отключения света будут применяться.

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