Отключение света 24 ноября: где и когда не будет электричества
По указанию «Укрэнерго» графики отключений во всех регионах будут применяться эти сутки.
Завтра, 24 ноября, во всех регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.
Об этом передает «Укрэнерго».
Графики почасовых отключений:
с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей.
Графики ограничения мощности:
с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют прессслужбы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.
Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
Ранее сообщалось, что на Черниговщине россияне уничтожили ключевой блок генерации в области.
Напомним, эксперт дал советы, как выжить в Украине без газа, света и воды.