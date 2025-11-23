Отключение света 24 ноября: где и когда не будет электричества

Отключение света 24 ноября

Завтра, 24 ноября, во всех регионах Украины будут снова действовать графики отключений света.

Об этом передает «Укрэнерго».

Графики почасовых отключений:

с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 3 очередей.

Графики ограничения мощности:

с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют прессслужбы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

