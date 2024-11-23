Отключение света 24 ноября: графики будут действовать всего несколько часов

Украинским потребителям будут отключать электроснабжение с 14:00 до 18:00.

В воскресенье, 24 ноября, в Украине будет применена одна очередь отключений. Графики отключения света будут действовать всего несколько часов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Украинским потребителям будут отключать электроснабжение с 14:00 до 18:00.

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Однако время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать на сайте и официальных страницах облэнерго.

Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября

Энергетики обращаются с просьбой не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Напомним, на следующей неделе в Украине могут применяться только одна очередь отключений света, а отдельные дни могут пройти вообще без ограничений в использовании электроэнергии.

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