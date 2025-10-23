ТСН в социальных сетях

Отключение света 24 октября: где и когда не будет электричества

По указанию «Укрэнерго» графики отключений в отдельных регионах будут применяться с 07:00 до 23:00.

Завтра, 24 октября, в некоторых регионах Украины снова будут действовать графики отключений света.

Об этом передает «Укрэнерго».

Графики почасовых отключений:

  • с 07:00 до 23:00 в объеме от 1,5 до 2,5 очередей.

Графики ограничения мощности:

  • с 07:00 до 23:00 — для промышленных потребителей

О каких регионах идет речь, «Укрэнерго» не уточняет. Но сегодня свет выключали в 12 областях.

Причина временного возврата ограничений — повреждение энергообъектов после массированных российских атак.

В «Укрэнерго» заверили, что энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Также украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений по своему адресу можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК.

Раньше мы писали, подорожает ли электричество зимой на фоне блекаутов.

