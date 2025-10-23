- Дата публикации
Отключение света 24 октября: где и когда не будет электричества
По указанию «Укрэнерго» графики отключений в отдельных регионах будут применяться с 07:00 до 23:00.
Завтра, 24 октября, в некоторых регионах Украины снова будут действовать графики отключений света.
Об этом передает «Укрэнерго».
Графики почасовых отключений:
с 07:00 до 23:00 в объеме от 1,5 до 2,5 очередей.
Графики ограничения мощности:
с 07:00 до 23:00 — для промышленных потребителей
О каких регионах идет речь, «Укрэнерго» не уточняет. Но сегодня свет выключали в 12 областях.
Причина временного возврата ограничений — повреждение энергообъектов после массированных российских атак.
В «Укрэнерго» заверили, что энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Также украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
«Укрэнерго» предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены. Точные графики отключений по своему адресу можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК.
