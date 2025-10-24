Отключение света 24 октября: где не будет электроэнергии

Графики ограничений применяются в большинстве областей / © Getty Images

Россия в ночь на пятницу, 24 октября, атаковали энергетические объекты Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областей. Графики отключения света сегодня будут действовать в период с 07:00 до 23:00.

Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

Отключения объемом от 1,5 до 2,5 очередей одновременно действуют в 12 регионах. Также по всей территории Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Из-за ночных обстрелов обесточены потребители в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ЕС и США готовы помочь Украине пройти эту зиму.

«И президент Трамп, и министр энергетики Райт, с которым была встреча у президента Зеленского и министр Юлия Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов Бессент — все это понимают. Они готовы максимально помочь нам пройти эту зиму», — заверил он.