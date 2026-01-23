Отключение света 24 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в субботу, 24 января

Во всех регионах Украины в субботу, 24 января, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

В большинстве областей применяются аварийные обесточивания . Ранее опубликованные облэнерго графики почасовых отключений бездействуют. Аварийные обесточения будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

График отключения света в Киеве

Ситуация с электроснабжением столицы остается сложной. Продолжаются экстренные отключения . Графики и распределение на группы не действует.

График отключения света в Киевской области

В Киевской области действуют экстренные отключения электроэнергии.

Почасовые графики отключений одновременно не действуют.

График отключения света в Одесской области

В настоящее время в области применены экстренные отключения . Во время экстренных отключений графики не действуют.

График отключения света в Одесской области 24 января: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 24 января: дополняется

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 24 января:

1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 24 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 24 января: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

В настоящее время в области применены экстренные отключения . Во время экстренных отключений графики не действуют.

График отключения света в Днепропетровской области 24 января: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 24 января: дополняется

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 24 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 24 января: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 24 января: дополняется

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 24 января: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 19-25 января / © соцмережі

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 24 января: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 24 января: дополняется

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 24 января

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света в Тернопольской области 24 января: дополняется

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 24 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света в Закарпатье 24 января: дополняется

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 24 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 24 января

Напомним, в большинстве регионов Украины сегодня утром из-за критического усложнения ситуации в энергосистеме ввели экстренные аварийные отключения . Причиной стал выход нескольких объектов поколения во внеплановый ремонт на фоне последствий массированных российских атак.