Отключение света 24 января: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на субботу, 24 января, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в субботу, 24 января, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
В большинстве областей применяются аварийные обесточивания . Ранее опубликованные облэнерго графики почасовых отключений бездействуют. Аварийные обесточения будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
График отключения света в Киеве
Ситуация с электроснабжением столицы остается сложной. Продолжаются экстренные отключения . Графики и распределение на группы не действует.
График отключения света в Киевской области
В Киевской области действуют экстренные отключения электроэнергии.
Почасовые графики отключений одновременно не действуют.
График отключения света в Одесской области
В настоящее время в области применены экстренные отключения . Во время экстренных отключений графики не действуют.
График отключения света в Одесской области 24 января: дополняется
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 24 января: дополняется
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области 24 января:
1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 24 января: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
В настоящее время в области применены экстренные отключения . Во время экстренных отключений графики не действуют.
График отключения света в Днепропетровской области 24 января: дополняется
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 24 января: дополняется
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 24 января: дополняется
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черниговской области 24 января: дополняется
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 24 января: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 24 января: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Хмельницкой области 24 января: дополняется
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Тернопольской области 24 января: дополняется
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света в Закарпатской области
График отключения света в Закарпатье 24 января: дополняется
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Напомним, в большинстве регионов Украины сегодня утром из-за критического усложнения ситуации в энергосистеме ввели экстренные аварийные отключения . Причиной стал выход нескольких объектов поколения во внеплановый ремонт на фоне последствий массированных российских атак.