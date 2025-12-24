Отключение света 25 декабря: актуальные графики на Рождество для всех областей

На Рождество, 25 декабря, свет будут отключать по всей Украине

Во всех регионах Украины в рождественский четверг, 25 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской и Херсонской областях пока не действуют.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 25 декабря: дополняется

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 25 декабря: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График на Николаевщине очень контрастный: кому повезло, а кому придется сложно. Суммарно света не будет от 7 до 11,5 часов в сутки. Худшая ситуация в очереди 3.1, 3.2, 5.1 и 6.1, которые имеют огромные сплошные отключения по 7 часов подряд (например, в 6.1 это вечерний слот с 15:30 до 22:30). В очередь 6.2 имеет самый легкий график — всего 7 часов без света в сутки, разбитых на два умеренных периода.

График отключения света в Николаевской области 25 декабря:

1.1 — 01:30 — 05:00; 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;

1.2 — 01:30 — 05:00; 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;

2.1 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 15:30 — 20:30;

2.2 — 01:30 — 05:00; 09:30 — 15:30;

3.1 — 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00;

3.2 — 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;

4.1 — 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

4.2 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

5.1 — 05:30 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;

5.2 — 00:00 — 01:30; 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;

6.1 — 07:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;

6.2 — 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30.

График отключения света в Запорожской области

В Запорожье ситуация крайне тяжелая и неравномерная: суммарное время без света колеблется от 10 до критических 15 часов в сутки. Особенно сложно придется очередям 1, 3.2 и 5, где действуют строгие пятичасовые отключения трижды в день, так что свет появляется только в коротких промежутках между ними.

График отключения света в Запорожской области 25 декабря:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

2.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 06:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

В Полтавской области график очень измельченный и плотный: суммарно «красные» часы занимают около 10 часов в сутки. Отключения происходят короткими, но частыми блоками — преимущественно по 2 часа отсутствия света, чередующиеся с такими же короткими периодами его наличия (или часами переключений), поэтому длинных непрерывных периодов со светом в этом графике почти нет.

График отключения света на Полтавщине 25 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 25 декабря: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

В Днепропетровской области график на 25 декабря очень жесткий: суммарно света не будет от 10 до 12,5 часов в сутки. Основной проблемой остаются чрезвычайно длинные сплошные отключения по 7 часов подряд, затрагивающие почти все очереди: например, 1-ая очередь будет сидеть без света с 09:00 до 16:00, а 4-я — с 12:30 до 19:30. Планировать праздничный день придется только вокруг этих огромных пауз в электроснабжении.

График отключения света на Днепропетровщине 25 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 25 декабря: дополняется

График отключения света в Сумской области

В Сумской области ситуация очень сложная: суммарно света не будет от 12 до 14 часов в сутки в зависимости от очереди. Большинство почерков (особенно в 1, 2, 3 и 4 очередях) имеют тяжелый график с суммарным отсутствием электричества 14 часов, где преобладают длительные слоты отключений по 4 часа. Несколько более легкий график в 5-й и 6-й очередях, где света не будет по 12 часов суммарно, но длинные четырехчасовые паузы сохраняются и там.

График отключения света на Сумщине 25 декабря

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 25 декабря: дополняется

График отключения света в Черниговской области

График отключения света в Черниговской области 25 декабря: дополняется

График отключения света в Черкасской области

В Черкасской области график умеренной сложности: суммарно света не будет от 8 до 11 часов в сутки, что зависит от конкретной очереди. Особенностью является дробление отключений на 3–4 периода в течение дня, которые обычно длятся по 2–3 часа, что позволяет избежать слишком долгих пауз без электричества. Самая большая нагрузка приходится на 2-ю очередь (11 часов без света), а самый мягкий график у подочереди 4.2 (всего 8 часов ограничений).

График отключения света в Черкасской области 25 декабря:

1.1 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

1.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

2.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

2.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

3.1 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

3.2 00:00 — 01:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

4.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

4.2 03:00 — 05:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

5.1 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

5.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

6.1 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

6.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 25 декабря: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 25 декабря: дополняется

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 25 декабря: дополняется

График отключения света в Тернопольской области

В Тернопольской области график выглядит более мягким: гарантированные отключения (красные зоны) занимают суммарно около 8-9 часов в сутки. День разбит на три основных периода отключений, обычно продолжающихся по 2,5–3 часа, что позволяет иметь между ними стабильные промежутки со светом (зеленые зоны) продолжительностью 3–5 часов, если не будут задействовать желтые зоны.

График отключения света на Тернопольщине 25 декабря

График отключения света в Ивано-Франковской области

На Прикарпатье график на 25 декабря один из самых легких: суммарно света не будет максимум 3,5–4 часа в сутки, а для очереди 2.1 отключения вообще отменены. Большинство групп будут иметь только один слот отключения, который длится от 2 до 3,5 часов, что позволит почти не почувствовать дискомфорт в праздничный день.

График отключения света в Прикарпатье 25 декабря

График отключения света в Закарпатской области

На Закарпатті 25 грудня графік буде одним із найкомфортніших по країні: світло вимикатимуть лише один раз на добу. Тривалість цього єдиного відключення складає переважно 4 години (для черг 1, 2, 3), а деякі групи (4 та 5.1) матимуть ще коротші обмеження — по 1,5–2 години, тож сумарно електроенергія буде наявна понад 20 годин.

График отключения света в Закарпатье 25 декабря

График отключения света во Львовской области

График на Львовщине тоже очень мягкий: свет будут выключать только один раз в сутки на короткий промежуток в 2-3,5 часа. Группа 5.2 вообще не имеет запланированных отключений, а для остальных очередей паузы в электроснабжении будут минимальными, что позволяет комфортно планировать Рождество.

График отключения света на Львовщине 25 декабря

График отключения света в Ровенской области

В Ровенской действует действительно лайтовый праздничный график: большинство потребителей будут иметь только одно отключение в сутки продолжительностью 3-4 часа. К примеру, первая очередь без света только с 11:00 до 14:00, а счастливчики из подчерки 6.1 вообще пройдут этот день без ограничений. Суммарно 20 часов со светом — это один из лучших показателей по стране на этот день.

График отключения света на Ровенщине 25 декабря

Напомним, эксперты прогнозируют одну из самых тяжелых зим в Украине. Из-за повреждений ТЭС и нагрузки на энергосистему есть вероятность, что света не будет по 20 часов в сутки.