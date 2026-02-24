ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
256
Время на прочтение
3 мин

Отключение света 25 февраля: актуальные графики для всех областей

ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 25 февраля, для столицы и всех регионов Украины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в среду, 25 февраля

В большинстве регионов Украины в среду, 25 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

В столице продолжают действовать временные графики для 60 очередей.

График отключения света в столице 25 февраля:

Группа 1: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00

Группа 2: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00

Группа 3: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00

Группа 4: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00

Группа 5: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00

Группа 6: 05:30-09:00, 13:00-18:30

Группа 7: 06:00-10:00, 15:30-20:00

Группа 8: 06:00-10:30, 16:00-20:30

Группа 9: 07:30-11:00, 16:30-21:00

Группа 10: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30

Группа 11: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30

Группа 12: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00

Группа 13: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00

Группа 14: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00

Группа 15: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00

Группа 16: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00

Группа 17: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00

Группа 18: 05:30-09:00, 13:00-18:30

Группа 19: 06:00-10:00, 15:30-20:00

Группа 20: 06:00-10:30, 16:00-20:30

Группа 21: 07:30-11:00, 16:30-21:00

Группа 22: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30

Группа 23: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30

Группа 24: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00

Группа 25: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00

Группа 26: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00

Группа 27: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00

Группа 28: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00

Группа 29: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00

Группа 30: 05:30-09:00, 13:00-18:30

Группа 31: 06:00-10:00, 15:30-20:00

Группа 32: 06:00-10:30, 16:00-20:30

Группа 33: 07:30-11:00, 16:30-21:00

Группа 34: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30

Группа 35: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30

Группа 36: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00

Группа 37: 10:00-15:30, 20:30-24:00

Группа 38: 10:30-16:00, 21:00-24:00

Группа 39: 11:00-16:30, 21:30-24:00

Группа 40: 11:30-17:00, 22:30-24:00

Группа 41: 12:30-18:00, 23:00-24:00

Группа 42: 07:00-09:00, 13:00-18:30

Группа 43: 07:00-10:00, 15:30-20:00

Группа 44: 07:00-10:30, 16:00-20:30

Группа 45: 07:30-11:00, 16:30-21:00

Группа 46: 08:00-11:30, 17:00-21:30

Группа 47: 08:00-12:30, 18:00-22:30

Группа 48: 09:00-13:00, 18:30-23:00

Группа 49: 10:00-15:30, 20:30-24:00

Группа 50: 10:30-16:00, 21:00-24:00

Группа 51: 11:00-16:30, 21:30-24:00

Группа 52: 11:30-17:00, 22:30-24:00

Группа 53: 12:30-18:00, 23:00-24:00

Группа 54: 07:00-09:00, 13:00-18:30

Группа 55: 07:00-10:00, 15:30-20:00

Группа 56: 07:00-10:30, 16:00-20:30

Группа 57: 07:30-11:00, 16:30-21:00

Группа 58: 08:00-11:30, 17:00-21:30

Группа 59: 08:00-12:30, 18:00-22:30

Группа 60: 09:00-13:00, 18:30-23:00

График отключения света в Киевской области

В столичном регионе света не будет в течение почти половины суток. Только для подгрупп 2.1 и 2.2 обесточивание будет длиться всего 7 часов.

График отключения света на Киевщине 25 февраля

График отключения света на Киевщине 25 февраля

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 25 февраля: дополняется

График отключения света в Николаевской области

В Николаевской области части потребителей 25 февраля свет отключать не будут вообще. Для остальных очередей запланировано одно отключение продолжительностью 2-3,5 часа.

График отключения света в Николаевской области 25 февраля:

1.1 - 15:00 - 18:30;

1.2 - 15:00 - 18:30;

2.1 - 18:30 - 22:00;

2.2 - 11:30 - 15:00;

3.1 - 18:30 - 20:30;

3.2 - 08:00 - 11:30;

5.1 - 00:00 - 00:30;

5.2 - 08:00 - 11:30;

6.1 - 22:00 - 00:00.

График отключения света в Запорожской области

Отключения в Запорожской области будут очень неравномерными. Часть потребителей не будет электричества по 9,5 часов в сутки, а некоторым очередям придется сидеть без света до 15 часов.

График отключения света в Запорожской области 25 февраля:

1.1: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

1.2: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

2.1: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

2.2: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

3.2: 00:00 - 00:30, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

5.2: 00:00 - 02:00, 07:30 - 11:00, 15:00 - 20:00

6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

6.2: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

График отключения света в Полтавской области

В Полтавской области будут действовать жесткие графики отключений. Света не будет по 14-16 часов в сутки с короткими "передышками". Чуть больше света будет ночью, так что дела, требующие наличия электричества, придется запланировать именно на ночное время.

График отключения света на Полтавщине 25 февраля

График отключения света на Полтавщине 25 февраля

График отключения света в Харьковской области

В Харьковской области отключения будут длительными, почти у всех потребителей электричество будет отсутствовать по 10-14 часов в сутки. И только для очереди 6.2 обесточивание будет длиться всего 8 часов в течение суток.

График отключения света в Харьковской области 25 февраля:

1.1 06:00–09:00; 12:30-19:30

1.2 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 06:00–09:00; 12:30-19:30

2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00–02:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00

3.2 00:00–02:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00

4.1 00:00–02:00; 06:00-12:30; 16:00–23:00

4.2 06:00-12:30; 16:00–23:00

5.1 02:00–05:30; 09:00–16:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-05:30; 09:00–16:00; 20:00-24:00

6.1 02:00-05:30; 09:00–16:00; 23:00-24:00

6.2 09:00–16:00; 23:00-24:00

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 25 февраля: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 25 февраля: дополняется

График отключения света в Сумской области

В Сумской области ситуация стабильно сложная. Света в домах не будет по 10-16 часов в зависимости от очереди.

График отключения света на Сумщине 25 февраля

График отключения света на Сумщине 25 февраля

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 25 февраля: дополняется

График отключения света в Черниговской области

В Черниговской области отключения запланированы очень неравномерные. Периоды обесточений продлятся от 3 до 6 часов, а в общей сложности электричества не будет по 9-11 часов в сутки.

График отключения света на Черниговщине 25 февраля

График отключения света на Черниговщине 25 февраля

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 25 февраля: дополняется

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 23 февраля— 1 марта

График отключения света на Виннице 23 февраля— 1 марта

График отключения света в Черновицкой области

Ситуация в Черновицкой области улучшилась. Так что ограничения электроснабжения будут минимальными — от 2 до 4 часов в сутки для каждой очереди.

График отключения света в Черновицкой области 25 февраля

График отключения света в Черновицкой области 25 февраля

График отключения света в Хмельницкой области

В Хмельнитчине свет будут отключать всего на 2-3 часа, а для части потребителей среда вообще пройдет без обесточений.

График отключения света в Хмельницкой области 25 февраля

График отключения света в Хмельницкой области 25 февраля

Где не будут отключать свет

В среду, 25 февраля, отключения света в Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.

Напомним, Словакия угрожает "выключить рубильник" Украине. В «Укрэнерго» объяснили, останемся ли мы без света из-за демарша словацкого премьера Фицо.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
256
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie