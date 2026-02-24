- Дата публикации
Отключение света 25 февраля: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на среду, 25 февраля, для столицы и всех регионов Украины.
В большинстве регионов Украины в среду, 25 февраля, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
В столице продолжают действовать временные графики для 60 очередей.
График отключения света в столице 25 февраля:
Группа 1: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00
Группа 2: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00
Группа 3: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00
Группа 4: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00
Группа 5: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00
Группа 6: 05:30-09:00, 13:00-18:30
Группа 7: 06:00-10:00, 15:30-20:00
Группа 8: 06:00-10:30, 16:00-20:30
Группа 9: 07:30-11:00, 16:30-21:00
Группа 10: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30
Группа 11: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30
Группа 12: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00
Группа 13: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00
Группа 14: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00
Группа 15: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00
Группа 16: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00
Группа 17: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00
Группа 18: 05:30-09:00, 13:00-18:30
Группа 19: 06:00-10:00, 15:30-20:00
Группа 20: 06:00-10:30, 16:00-20:30
Группа 21: 07:30-11:00, 16:30-21:00
Группа 22: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30
Группа 23: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30
Группа 24: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00
Группа 25: 00:30-04:00, 10:00-15:30, 20:30-24:00
Группа 26: 01:00-04:30, 10:30-16:00, 21:00-24:00
Группа 27: 02:00-05:30, 11:00-16:30, 21:30-24:00
Группа 28: 04:00-07:30, 11:30-17:00, 22:30-24:00
Группа 29: 04:30-08:00, 12:30-18:00, 23:00-24:00
Группа 30: 05:30-09:00, 13:00-18:30
Группа 31: 06:00-10:00, 15:30-20:00
Группа 32: 06:00-10:30, 16:00-20:30
Группа 33: 07:30-11:00, 16:30-21:00
Группа 34: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-21:30
Группа 35: 00:00-01:00, 08:00-12:30, 18:00-22:30
Группа 36: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:30-23:00
Группа 37: 10:00-15:30, 20:30-24:00
Группа 38: 10:30-16:00, 21:00-24:00
Группа 39: 11:00-16:30, 21:30-24:00
Группа 40: 11:30-17:00, 22:30-24:00
Группа 41: 12:30-18:00, 23:00-24:00
Группа 42: 07:00-09:00, 13:00-18:30
Группа 43: 07:00-10:00, 15:30-20:00
Группа 44: 07:00-10:30, 16:00-20:30
Группа 45: 07:30-11:00, 16:30-21:00
Группа 46: 08:00-11:30, 17:00-21:30
Группа 47: 08:00-12:30, 18:00-22:30
Группа 48: 09:00-13:00, 18:30-23:00
Группа 49: 10:00-15:30, 20:30-24:00
Группа 50: 10:30-16:00, 21:00-24:00
Группа 51: 11:00-16:30, 21:30-24:00
Группа 52: 11:30-17:00, 22:30-24:00
Группа 53: 12:30-18:00, 23:00-24:00
Группа 54: 07:00-09:00, 13:00-18:30
Группа 55: 07:00-10:00, 15:30-20:00
Группа 56: 07:00-10:30, 16:00-20:30
Группа 57: 07:30-11:00, 16:30-21:00
Группа 58: 08:00-11:30, 17:00-21:30
Группа 59: 08:00-12:30, 18:00-22:30
Группа 60: 09:00-13:00, 18:30-23:00
График отключения света в Киевской области
В столичном регионе света не будет в течение почти половины суток. Только для подгрупп 2.1 и 2.2 обесточивание будет длиться всего 7 часов.
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Одесской области 25 февраля: дополняется
График отключения света в Николаевской области
В Николаевской области части потребителей 25 февраля свет отключать не будут вообще. Для остальных очередей запланировано одно отключение продолжительностью 2-3,5 часа.
График отключения света в Николаевской области 25 февраля:
1.1 - 15:00 - 18:30;
1.2 - 15:00 - 18:30;
2.1 - 18:30 - 22:00;
2.2 - 11:30 - 15:00;
3.1 - 18:30 - 20:30;
3.2 - 08:00 - 11:30;
5.1 - 00:00 - 00:30;
5.2 - 08:00 - 11:30;
6.1 - 22:00 - 00:00.
График отключения света в Запорожской области
Отключения в Запорожской области будут очень неравномерными. Часть потребителей не будет электричества по 9,5 часов в сутки, а некоторым очередям придется сидеть без света до 15 часов.
График отключения света в Запорожской области 25 февраля:
1.1: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
1.2: 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
2.1: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
2.2: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
3.2: 00:00 - 00:30, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00
5.2: 00:00 - 02:00, 07:30 - 11:00, 15:00 - 20:00
6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
6.2: 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00
График отключения света в Полтавской области
В Полтавской области будут действовать жесткие графики отключений. Света не будет по 14-16 часов в сутки с короткими "передышками". Чуть больше света будет ночью, так что дела, требующие наличия электричества, придется запланировать именно на ночное время.
График отключения света в Харьковской области
В Харьковской области отключения будут длительными, почти у всех потребителей электричество будет отсутствовать по 10-14 часов в сутки. И только для очереди 6.2 обесточивание будет длиться всего 8 часов в течение суток.
График отключения света в Харьковской области 25 февраля:
1.1 06:00–09:00; 12:30-19:30
1.2 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
2.1 06:00–09:00; 12:30-19:30
2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30
3.1 00:00–02:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00
3.2 00:00–02:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00
4.1 00:00–02:00; 06:00-12:30; 16:00–23:00
4.2 06:00-12:30; 16:00–23:00
5.1 02:00–05:30; 09:00–16:00; 23:00-24:00
5.2 02:00-05:30; 09:00–16:00; 20:00-24:00
6.1 02:00-05:30; 09:00–16:00; 23:00-24:00
6.2 09:00–16:00; 23:00-24:00
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Днепропетровской области 25 февраля: дополняется
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 25 февраля: дополняется
График отключения света в Сумской области
В Сумской области ситуация стабильно сложная. Света в домах не будет по 10-16 часов в зависимости от очереди.
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Житомирской области 25 февраля: дополняется
График отключения света в Черниговской области
В Черниговской области отключения запланированы очень неравномерные. Периоды обесточений продлятся от 3 до 6 часов, а в общей сложности электричества не будет по 9-11 часов в сутки.
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 25 февраля: дополняется
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
Ситуация в Черновицкой области улучшилась. Так что ограничения электроснабжения будут минимальными — от 2 до 4 часов в сутки для каждой очереди.
График отключения света в Хмельницкой области
В Хмельнитчине свет будут отключать всего на 2-3 часа, а для части потребителей среда вообще пройдет без обесточений.
Где не будут отключать свет
В среду, 25 февраля, отключения света в Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.
Напомним, Словакия угрожает "выключить рубильник" Украине. В «Укрэнерго» объяснили, останемся ли мы без света из-за демарша словацкого премьера Фицо.