Отключение света 25 ноября: стали известны графики

В Украине 25 ноября будут отключать электроэнергию по почасовым графикам.

В Украине 25 ноября графики отключений света будут действовать с 14:00 до 20:00, при этом ограничения коснутся одной очереди одновременно. Энергетики предупреждают, что возможны изменения, поэтому рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго.

Об этом сообщило "Укрэнерго".

Согласно сообщению, время и объем ограничений на 25 ноября могут изменяться в течение суток.

В период с 14:00 до 20:00 во всех регионах Украины будут действовать почасовые отключения для сбалансирования энергосистемы.

Напомним, ранее глава ОСМД рассказал, как он добился того, что в многоэтажном доме всегда есть свет.

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