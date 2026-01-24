ТСН в социальных сетях

Украина
654
2 мин

Отключение света 25 января: актуальные графики для всех областей

ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на воскресенье, 25 января, для столицы и всех регионов Украины.

Отключение света в Украине

Отключение света в Украине в воскресенье, 25 января

Во всех регионах Украины в воскресенье, 25 января, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

После удара российской террористической армии по Киеву в ночь на 24 января в украинской столице действуют экстренные отключения электроэнергии. Самая сложная ситуация сложилась на левом берегу.

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 25 января: дополняется

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 25 января: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 25 января:

1.1 - 00:00 - 00:30; 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;

1.2 - 00:00 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;

2.1 - 00:00 - 02:30; 06:00 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

2.2 - 02:30 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;

3.1 - 00:00 - 02:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

3.2 - 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30;

4.1 - 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:00;

4.2 - 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30;

5.1 - 00:00 - 02:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

5.2 - 00:00 - 00:30; 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;

6.1 - 00:00 - 02:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;

6.2 - 00:00 - 00:30; 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 22:30.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 25 января:

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 25 января

График отключения света на Полтавщине 25 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 25 января: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 25 января: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света на Кировоградщине 25 января

График отключения света на Кировоградщине 25 января

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 25 января

График отключения света на Сумщине 25 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 25 января:

1.1 - 0:00-4:00; 6:00-10:00; 12:00–16:00; 17:00–22:00

1.2 - 0:00-4:00; 6:00-10:00; 11:00–16:00; 18:00–22:00

2.1 - 0:00-2:00; 4:00–8:00; 10:00–14:00; 15:00–20:00; 22:00-24:00

2.2 - 0:00-2:00; 4:00–8:00; 10:00–15:00; 16:00–20:00; 22:00-24:00

3.1 - 2:00-7:00; 8:00-12:00; 14:00–18:00; 20:00-24:00

3.2 - 2:00-6:00; 7:00-12:00; 14:00–18:00; 19:00–24:00

4.1 - 0:00-4:00; 6:00-11:00; 12:00–16:00; 18:00–22:00

4.2 - 0:00-4:00; 6:00-10:00; 12:00–17:00; 18:00–22:00

5.1 - 4:00-9:00; 10:00–14:00; 16:00–21:00; 22:00-24:00

5.2 - 4:00-8:00; 9:00–14:00; 16:00–20:00; 21:00-24:00

6.1 - 0:00-6:00; 8:00-13:00; 14:00–19:00; 20:00-24:00

6.2 - 0:00-6:00; 8:00-12:00; 13:00–18:00; 20:00-24:00

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 25 января

График отключения света на Черниговщине 25 января

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 25 января:

1.1 01:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:30

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 07:00, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

2.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

4.1 02:00 - 06:30, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

5.2 02:00 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 23:00

6.2 00:00 - 04:00, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 19-25 января / © соцмережі

График отключения света на Виннице 19-25 января / © соцмережі

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 25 января: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 25 января

График отключения света в Хмельницкой области 25 января

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 25 января

График отключения света на Волыни 25 января

График отключения света на Волыни 25 января

График отключения света на Волыни 25 января

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 25 января

График отключения света на Тернопольщине 25 января

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 25 января

График отключения света на Прикарпатье 25 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 25 января

График отключения света на Закарпатье 25 января

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 25 января

График отключения света на Львовщине 25 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 25 января

График отключения света на Ровенщине 25 января

Напомним, Шмигаль сказал, когда прекратятся аварийные отключения света. Несмотря на существенный дефицит мощности, наблюдается тенденция к частичной стабилизации в энергосистеме.

Новость дополняется
