Отключение света 25 января: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в воскресенье, 25 января

Реклама

Во всех регионах Украины в воскресенье, 25 января, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

После удара российской террористической армии по Киеву в ночь на 24 января в украинской столице действуют экстренные отключения электроэнергии. Самая сложная ситуация сложилась на левом берегу.

Реклама

График отключения света в Киевской области

График отключения света в Киевской области 25 января: дополняется

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 25 января: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 25 января:

1.1 - 00:00 - 00:30; 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;

Реклама

1.2 - 00:00 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;

2.1 - 00:00 - 02:30; 06:00 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

2.2 - 02:30 - 04:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;

3.1 - 00:00 - 02:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

Реклама

3.2 - 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30;

4.1 - 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:00;

4.2 - 00:30 - 06:30; 08:30 - 14:30; 16:30 - 22:30;

5.1 - 00:00 - 02:30; 04:30 - 10:30; 12:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

Реклама

5.2 - 00:00 - 00:30; 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;

6.1 - 00:00 - 02:30; 06:30 - 12:30; 14:30 - 20:30; 22:30 - 00:00;

6.2 - 00:00 - 00:30; 02:30 - 08:30; 10:30 - 16:30; 18:30 - 22:30.

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области 25 января:

Реклама

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Реклама

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Реклама

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Реклама

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 25 января

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 25 января: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 25 января: дополняется

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света на Кировоградщине 25 января

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 25 января

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света в Житомирской области 25 января:

1.1 - 0:00-4:00; 6:00-10:00; 12:00–16:00; 17:00–22:00

Реклама

1.2 - 0:00-4:00; 6:00-10:00; 11:00–16:00; 18:00–22:00

2.1 - 0:00-2:00; 4:00–8:00; 10:00–14:00; 15:00–20:00; 22:00-24:00

2.2 - 0:00-2:00; 4:00–8:00; 10:00–15:00; 16:00–20:00; 22:00-24:00

3.1 - 2:00-7:00; 8:00-12:00; 14:00–18:00; 20:00-24:00

Реклама

3.2 - 2:00-6:00; 7:00-12:00; 14:00–18:00; 19:00–24:00

4.1 - 0:00-4:00; 6:00-11:00; 12:00–16:00; 18:00–22:00

4.2 - 0:00-4:00; 6:00-10:00; 12:00–17:00; 18:00–22:00

5.1 - 4:00-9:00; 10:00–14:00; 16:00–21:00; 22:00-24:00

Реклама

5.2 - 4:00-8:00; 9:00–14:00; 16:00–20:00; 21:00-24:00

6.1 - 0:00-6:00; 8:00-13:00; 14:00–19:00; 20:00-24:00

6.2 - 0:00-6:00; 8:00-12:00; 13:00–18:00; 20:00-24:00

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 25 января

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 25 января:

Реклама

1.1 01:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:30

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 07:00, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

2.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

Реклама

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

4.1 02:00 - 06:30, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

Реклама

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

5.2 02:00 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 23:00

6.2 00:00 - 04:00, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Реклама

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 19-25 января / © соцмережі

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 25 января: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 25 января

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 25 января

График отключения света на Волыни 25 января

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 25 января

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 25 января

График отключения света в Закарпатской области

График отключения света на Закарпатье 25 января

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 25 января

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 25 января

Напомним, Шмигаль сказал, когда прекратятся аварийные отключения света. Несмотря на существенный дефицит мощности, наблюдается тенденция к частичной стабилизации в энергосистеме.