- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 417
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света 26 января: где введут графики — "Укрэнерго"
Энергетики призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику
В понедельник, 26 января, на всей территории Украины будут введены меры ограничения потребления электроэнергии.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
Для населения будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ), а для промышленности — графики ограничения мощности (ГОП).
В энергетической компании отметили, что причиной таких вынужденных мер стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
При этом в «Укрэнерго» советуют узнавать о времени и объеме применения отключений на официальных страницах облэнерго, поскольку ситуация в энергосистеме в течение суток может измениться.
Энергетики также призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Напомним, после массированной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру в ночь на 24 января в Киеве без электроснабжения остаются более 800 тысяч потребителей, а энергосистема работает в условиях существенного дефицита мощности.