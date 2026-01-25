Отключение света в Украине

В понедельник, 26 января, на всей территории Украины будут введены меры ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Для населения будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ), а для промышленности — графики ограничения мощности (ГОП).

В энергетической компании отметили, что причиной таких вынужденных мер стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

При этом в «Укрэнерго» советуют узнавать о времени и объеме применения отключений на официальных страницах облэнерго, поскольку ситуация в энергосистеме в течение суток может измениться.

Энергетики также призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Напомним, после массированной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру в ночь на 24 января в Киеве без электроснабжения остаются более 800 тысяч потребителей, а энергосистема работает в условиях существенного дефицита мощности.